زوجان يرزقان بتوأمين ملتصقين في وضعية نادرة! (صور)

وطن– رحب الشهر الماضي زوجان بريطانيان بتوأمهما اللتين ولدتا ملتصقتين في وضعية شبه نادرة تقريبََا، فالبنتان ولدتا وهما متعانقتين.

واستقبلت هانا وزوجها ودان بيتسون طفلتيهما، أنابيل وإيزابيل، بعد تسعة أشهر صعبة.

لجأ الزوجان، حسب صحيفة ميرور البريطانية، إلى علاج الخصوبة العام الماضي وكانا سعيدين للغاية عندما حملت باتسون من المحاولة الأولى.

حالة نادرة

لكن الفحص المبكر أصاب الزوجين بالذعر بعد اكتشاف أن التوأمين ملتصقتين، وهو أمر لا يحدث إلا في حالة حمل واحدة من بين كل 2.5 مليون حالة حمل.

و عرف الأطباء منذ وقت مبكر أن الطفلتين تتشاركان في عدة أجزاء من الجسم، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانت أي أعضاء حيوية قد تأثرت، وهذا هو عامل رئيسي لبقائهما على قيد الحياة.

في حديثها إلى موقع ITV News، قالت باتسون: “لقد شعرت بالضياع لأننا علمنا أنهما ملتصقتين ولكننا لم نعرف سوى القليل جدًا عن المعلومات حول مدى التصاقهما.”

وحتى مع اقتراب موعد الولادة، كان الزوجان لا يعرفان حالة التوأمين وكيف سيكونان بعد الولادة.

وُلدت أنابيل وإيزابيل بأمان، وهما متصلتان من الصدر إلى الحوض، وتقاسمتا المثانة والأمعاء وساق ملتحمة.

لكن الأهم من ذلك أن التوأم، البالغتين من العمر الآن ستة أسابيع، كان لديهما قلبان منفصلان.

وفي هذا السياق، قالت باتسون: “إنها معجزة. المعجزة هي الكلمة التي استخدمناها منذ اليوم الذي اكتشفنا فيه أننا سنرزق بتوأم.”

و نظرًا لكيفية ارتباطهما، فإن التوأم تعانقان بعضهما البعض باستمرار.

تحديات تواجه الأسرة

لكن بعد ولادتهما المعجزة، تستعد الأسرة الآن للتحدي التالي، وهو الجراحة التي ستبدأ عملية فصلهما، والتي من المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

ستتطلب أنابيل وإيزابيل عمليات جراحية متعددة حتى سنوات المراهقة، لكن والديهما يقولان إنهما عازمان على توفير حياة صحية لكليهما.

وعادة ما يولد التوائم بعد انقسام بويضة واحدة مخصبة تنمو إلى جنينين منفصلين

ويحدث هذا غالبًا بعد ثمانية إلى 12 يومًا من الحمل، وتصبح الأجنة توأمًا بالكامل. ولكن في حالة التوائم الملتصقة، يُعتقد أن الانقسام يحدث بعد ذلك بكثير، مما يعني أن الأجنة لا تنفصل تمامًا.

وللأسف، يصل حوالي 40% من التوائم الملتصقة ميتين، وحوالي 35% يبقون على قيد الحياة يومًا واحدًا فقط.

وغالبًا ما يتم تعليق احتمالات البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل على مكان الالتصاق. ويمكن فصل بعض التوائم جراحيًا ولكن نجاح هذه العمليات يعتمد على الطبيعة الدقيقة للالتصاق.