دوري الأمم الأوروبية: فرنسا وبلجيكا وكرواتيا يسقطون أمام الدنمارك وهولندا والنمسا

وطن – شهدت أولى المواجهات من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023، خسارة حامل اللقب فرنسا وبلجيكا وكرواتيا، أمام الدنمارك وهولندا والنمسا.

هزيمة منتخب فرنسا أمام الدنمارك

وتلقى منتخب فرنسا ” الديوك” الخسارة أمام الدنمارك، في مستهل مشواره للدفاع عن لقب في دور مجموعات منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” فرنسا”.

وأحرز النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال51، ليدرك بعدها منتخب الدنمارك هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال68 من توقيع أندرياس كورنيليوس.

59’—Andreas Cornelius comes on

68’—Cornelius scores

كما وسجل الدنمارك هدف الفوز في الدقيقة ال88 قبيل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، عن طريق ذات اللاعب كورنيليوس.

وكان منتخب فرنسا الأكثر تسديداً واستحواذاً على المباراة أمام نظيره الدنمارك، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 19 تسديدة ونسبة الاستحواذ بنسبة 60%. على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 8 تسديدات فقط، ونسبة استحواذ ب 40%.

هولندا والفوز الثمين على بلجيكا

ونجح منتخب هولندا بتحقيق الفوز الثمين على بلجيكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023.

هولندا 4-1 بلجيكا

الدنمارك 2-1 فرنسا

كما وسجل أهداف منتخب هولندا كلاً من اللاعبين، ستيفن بيرجوين في الدقيقة ال40، وممفيس ديباي في الدقيقتين ال51 وال65، وينزل دومفريس في الدقيقة ال 61.

وجاء هدف بلجيكا الوحيد في المباراة بالدقيقة ال93 من الوقت البديل من توقيع اللاعب ميتشي باتشوايي.

🤯

كما وتفوق منتخب هولندا على بلجيكا طيلة مجريات دقائق المباراة على صعيد التسديدات، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 15 تسديدة، بينما وصلت تسديدات بلجيكا إلى 13 تسديدة، فيما تساوى المنتخبين في نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 50%.

ثلاثية النمسا في مرمى كرواتيا

وتمكن منتخب النمسا تحت قيادة المدرب الألماني الجديد رالف رانغينيك، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تحقيق الفوز الثمين على كرواتيا بثلاثية نظيفة دون رد.

وأحرز منتخب النمسا ثلاثية أهدافه، في الدقيقة ال41 عن طريق ماركو أرناوتوفيتش، وميكائيل غريغوريتش في الدقيقة ال54، كما وسجل الهدف الثالث مارسيل سابيتزر في الدقيقة ال57.

وشهدت المباراة تفوق منتخب النمسا أمام كرواتيا، على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 14 تسديدة، بينما وصلت تسديدات الأخير إلى 13 تسديدة.

كما وتفوق منتخب كرواتيا في الاستحواذ على الكرة بنسبة 61%، فيما وصل نسبة استحواذ منافسه منتخب النمسا ب 39%.

ترتيب المجموعة في دوري الأمم الأوروبية 2023

ويعتلي منتخب النمسا صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف الدنمارك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

كما وآتى منتخب فرنسا وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع من الترتيب بدون أي من النقاط.

