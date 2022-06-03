الرئيسيةرياضةدوري الأمم الأوروبية: فرنسا وبلجيكا وكرواتيا يسقطون أمام الدنمارك وهولندا والنمسا
رياضة

دوري الأمم الأوروبية: فرنسا وبلجيكا وكرواتيا يسقطون أمام الدنمارك وهولندا والنمسا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نتائج منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023 watanserb.com
نتائج منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023

وطن – شهدت أولى المواجهات من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023، خسارة حامل اللقب فرنسا وبلجيكا وكرواتيا، أمام الدنمارك وهولندا والنمسا.

هزيمة منتخب فرنسا أمام الدنمارك

وتلقى منتخب فرنسا ” الديوك” الخسارة أمام الدنمارك، في مستهل مشواره للدفاع عن لقب في دور مجموعات منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” فرنسا”.

وأحرز النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال51، ليدرك بعدها منتخب الدنمارك هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال68 من توقيع أندرياس كورنيليوس.

اقرأ أيضاً: 

كما وسجل الدنمارك هدف الفوز في الدقيقة ال88 قبيل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، عن طريق ذات اللاعب كورنيليوس.

وكان منتخب فرنسا الأكثر تسديداً واستحواذاً على المباراة أمام نظيره الدنمارك، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 19 تسديدة ونسبة الاستحواذ بنسبة 60%. على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 8 تسديدات فقط، ونسبة استحواذ ب 40%.

هولندا والفوز الثمين على بلجيكا  

ونجح منتخب هولندا بتحقيق الفوز الثمين على بلجيكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023.

كما وسجل أهداف منتخب هولندا كلاً من اللاعبين، ستيفن بيرجوين في الدقيقة ال40، وممفيس ديباي في الدقيقتين ال51 وال65، وينزل دومفريس في الدقيقة ال 61.

اقرأ أيضاً: 

وجاء هدف بلجيكا الوحيد في المباراة بالدقيقة ال93 من الوقت البديل من توقيع اللاعب ميتشي باتشوايي.

كما وتفوق منتخب هولندا على بلجيكا طيلة مجريات دقائق المباراة على صعيد التسديدات، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 15 تسديدة، بينما وصلت تسديدات بلجيكا إلى 13 تسديدة، فيما تساوى المنتخبين في نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 50%.

ثلاثية النمسا في مرمى كرواتيا

وتمكن منتخب النمسا تحت قيادة المدرب الألماني الجديد رالف رانغينيك، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تحقيق الفوز الثمين على كرواتيا بثلاثية نظيفة دون رد.

وأحرز منتخب النمسا ثلاثية أهدافه، في الدقيقة ال41 عن طريق ماركو أرناوتوفيتش، وميكائيل غريغوريتش في الدقيقة ال54، كما وسجل الهدف الثالث مارسيل سابيتزر في الدقيقة ال57.

اقرأ أيضاً: 

وشهدت المباراة تفوق منتخب النمسا أمام كرواتيا، على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 14 تسديدة، بينما وصلت تسديدات الأخير إلى 13 تسديدة.

كما وتفوق منتخب كرواتيا في الاستحواذ على الكرة بنسبة 61%، فيما وصل نسبة استحواذ منافسه منتخب النمسا ب 39%.

ترتيب المجموعة في دوري الأمم الأوروبية 2023

ويعتلي منتخب النمسا صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف الدنمارك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

كما وآتى منتخب فرنسا وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع من الترتيب بدون أي من النقاط.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

جدول مواعيد مباريات الجمعة والقنوات الناقلة في دوري أمم أوروبا 2023

رياضة

بعد الحادثة المؤلمة .. إريكسن يعود إلى الملاعب من بوابة أياكس الهولندي

رياضة

منتخب فرنسا يهزم فنلندا وبلجيكا تتعادل مع ويلز في تصفيات كأس العالم 2022

رياضة

منتخب بلجيكا يهزم إستونيا وهولندا يتعثر أمام الجبل الأسود (شاهد)

رياضة

منتخب إيطاليا يهزم بلجيكا ويحصد المركز الثالث في نهائيات دوري أمم أوروبا 2021

رياضة

موعد ومعلق مباراة منتخب إيطاليا وبلجيكا والقنوات الناقلة في أمم أوروبا 2021

رياضة

منتخب فرنسا يتأهل إلى نهائي دوري أمم أوروبا على حساب بلجيكا في مباراة مثيرة (شاهد)

رياضة

موعد مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا والقنوات الناقلة في دوري أمم أوروبا

رياضة

إنريكي يرد بقسوة على الصحافة الإسبانية بعد انتقاده بشأن تشكيلة إسبانيا (فيديو)

رياضة

موعد ومعلق مباراة منتخب إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

رياضة

منتخب بلجيكا يواصل سكة انتصاراته بفوز نظيف على بيلاروسيا (فيديو)

رياضة

موعد مباراة منتخب بلجيكا وبيلاروسيا في تصفيات مونديال كأس العالم والقنوات الناقلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا