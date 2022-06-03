ما حقيقة الاعتداء على مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي؟!

وطن – نفى مصدر عماني مطلع ومقرب من الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عمان، صحة الانباء المتداولة حول الاعتداء عليه من قبل أحد الأشخاص.

وأوضح المصدر وفق ما نقله حساب “عمان نيوز” على “تويتر”، بأن رجلا جاء إلى سماحة الشيخ الخليلي في المسجد ليبث له بعض الهموم والمشكلات التي يعاني منها. لافتا إلى انه انتابته حالة نفسية.

وأكد المصدر بأنه اتضح أن الرجل مريضا نفسيا ويعالج في مستشفى السلطان قابوس.

ولفت إلى أن الحادثة وقعت قبل أيام. مشددا بأن الشيخ “الخليلي” بخير وعافية ولم يحدث له أي مكروه.

🔴 ما يُتداول عن الاعتداء على سماحة الشيخ أحمد الخليلي غير صحيح. pic.twitter.com/ZXaizvaqAa — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) June 3, 2022

وكان مغردون تداولوا اشاعة مفادها تعرض مفتي سلطنة عمان يوم الإثنين الماضي خلال تأديته صلاة الظهر لاعتداء من أحد المصلين. زاعمين أنّه اشهر سكيناً قبل ان يتم القبض عليه، دون ان يتعرض المفتي لأذى.

غير صحيح مايتم تداوله عن محاولة إعتداء بالطعن لسماحة #الشيخ_أحمد_الخليلي مفتي عام السلطنة، ونرجو من الجميع التحقق من المعلومة قبل نشرها، تجنباً لأية تبعات قانونية لاحقاً.#عمان_بلا_إشاعات pic.twitter.com/x1LDTSp3bH — عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) June 3, 2022

يُذكر أن الشيخ أحمد الخليلي قد شارك، الخميس، في حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجامعة آل البيت بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطوير وحدة الدراسات العمانية بالجامعة.

#أثير| بالفيديو توقيع مذكرة التفاهم بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطوير وحدة الدراسات العمانية بحضور سماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان@meraoman @AhmedHAlKhalili pic.twitter.com/QORkQiXVVq — أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) June 2, 2022

ويعرف عن مفتي سلطنة عمان، مواقفه من القضايا التي تشغل بال الناس، وتهمّهم، ودوماً ما يعلّق عليها ببياناتٍ رسميّة ينشرها حسابه الرسمي في تويتر، حيث يتفاعل معها المغردون العمانيون والعرب بشكلٍ لافت. خاصةً وأنهم يرون فيه رجل الدين الوحيد الذي يجرؤ على قول كلمة الحق، في وقتٍ انساق رجال الدين والعلماء للتطبيل للحكام. حسب رأيهم