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جمال ريان يرد على تهديد إماراتي بتلفيق قضية له في قطر وسجنه بالمؤبد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جمال ريان watanserb.com
جمال ريان

وطن – رد الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناةالجزيرة، جمال ريان، على تهديدات الشاعر الإماراتي المقرب من نظام أبو ظبي، رعد الشلال، بتلفيق تهمة له وحبسه بالمؤبد في قطر.

ونشرريانمقطع فيديو لـالشلاليهدده فيه بالسجن المؤبد من خلال تلفيق تهمة له في قطر، وعلق عليه بالقول: ” تهديد من دولة الامارات بالحكم علي بالمؤبد في دولة قطر“.

وأضاف موجها حديثه للإمارات:”أعلى ما في خيل الإمارات اركبوه..اللهم احفظ قطر وأهلها وقيادتها الحكيمة“.

جمال ريان غاضباً من مشاركة وزراء خارجية عرب بقمة النقب: “مبتسمين للمرياع .. أشعر بالقرف!”

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيهاريان، للتهديد من قبل سعوديين أو إماراتيين، بسبب مواقفه وآرائه المناصِرة لقطر في مواجهة الحصار الذي فرضته دول الحصار على الدوحة عام 2017، ودفاعه ومطالبته بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكذلك مواقفه المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني.

وسبق أن نشرريان، عبر حسابه بموقعتويتر، رسالة تهديد وصلته عبر تطبيقواتس آب، حذره فيها المُرسل من الحديث عن السعودية، وأن تحركاته خارج دولة قطر معروفة.

وهدده المرسلريان، بـالقتل بـالمنشار، على طريقةخاشقجي“.

وكشفريانحينها، أن التهديد الأخير الذي وصله كان بسبب تغريدة تساءل فيها: “هل قتل جمال خاشقجي كي يكون عبرة ورادعا لأمراء سعوديين استخدموه واجهة في سعيهم لانتزاع رئاسة الوزراء من الملك؟، أم بسبب كتاباته المطالبة بإصلاح النظام؟“.

لانتقاده التطبيع .. جمال ريان يتهم نظام المغرب بالسماح بالهجوم عليه وفبركة صور جنسية

 

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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