جمال ريان يرد على تهديد إماراتي بتلفيق قضية له في قطر وسجنه بالمؤبد

وطن – رد الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة“، جمال ريان، على تهديدات الشاعر الإماراتي المقرب من نظام أبو ظبي، رعد الشلال، بتلفيق تهمة له وحبسه بالمؤبد في قطر.

ونشر “ريان” مقطع فيديو لـ“الشلال” يهدده فيه بالسجن المؤبد من خلال تلفيق تهمة له في قطر، وعلق عليه بالقول: ” تهديد من دولة الامارات بالحكم علي بالمؤبد في دولة قطر“.

وأضاف موجها حديثه للإمارات:”أعلى ما في خيل الإمارات اركبوه..اللهم احفظ قطر وأهلها وقيادتها الحكيمة“.

تهديد من دولة الامارات بالحكم علي بالمؤبد في دولة قطر .…….أعلى ما في خيل الامارات اركبوه …….اللهم احفظ قطر واهلها وقيادتها الحكيمة…آمين #لا_للتطبيع pic.twitter.com/lyIsu81njB — جمال ريان (@jamalrayyan) June 2, 2022

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها “ريان“، للتهديد من قبل سعوديين أو إماراتيين، بسبب مواقفه وآرائه المناصِرة لقطر في مواجهة الحصار الذي فرضته دول الحصار على الدوحة عام 2017، ودفاعه ومطالبته بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكذلك مواقفه المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني.

وسبق أن نشر “ريان“، عبر حسابه بموقع “تويتر“، رسالة تهديد وصلته عبر تطبيق “واتس آب“، حذره فيها المُرسل من الحديث عن السعودية، وأن تحركاته خارج دولة قطر معروفة.

وهدده المرسل “ريان“، بـالقتل بـ“المنشار“، على طريقة “خاشقجي“.

وصلني قبل قليل على واتساب التهديد التالي من #السعودية pic.twitter.com/4vJqnbND7t — جمال ريان (@jamalrayyan) May 9, 2020

وكشف “ريان” حينها، أن التهديد الأخير الذي وصله كان بسبب تغريدة تساءل فيها: “هل قتل جمال خاشقجي كي يكون عبرة ورادعا لأمراء سعوديين استخدموه واجهة في سعيهم لانتزاع رئاسة الوزراء من الملك؟، أم بسبب كتاباته المطالبة بإصلاح النظام؟“.