كاتب كويتي على قناة إسرائيلية: “إسرائيل ما ضرتني زي ياسر عرفات”

وطن – زعم الكاتب الكويتي المتصهين، جاسم الجريد، بأن الغالبية من الشعب الكويتي تؤيد التطبيع ولسلام مع دولة الاحتلال، زاعما ان التواصل مع الشعوب “غريزة إنسانية“، مستنكرا تحكم من وصفهم بالمتطرفين الدينيين الذين يفرضون وصايتهم على الشعب، بحسب قوله.

وانتقد “الجريد” خلال حوار له مع “القناة11″ الإسرائيلية، طرده من صحيفة “القبس“، بسبب أرائه الشخصية المؤيدة للتطبيع مع دولة الاحتلال عبر حسابه على “تويتر“.

وزعم أن هناك غالبية صامتة في الكويت داعمة له بصورة قوية جدا، معتبرا أن الأولوية السامية عنده هي السلام مع إسرائيل.

وفي محاولة لتبرير موقفه قال: “إسرائيل ما ضرتني أنا ككويتي.. اللي ضرني الإخوان المتطرفين الموجودين في فلسطين والناس التابعين لهم مثل حماس“.

وتابع قائلا: “حتى فتح أيام المقبور ياسر عرفات“.

الكاتب الكويتي البارز جاسم الجريّد @JasemAljuraid للتلفزيون الإسرائيلي: أطالب السلام مع #اسرائيل وهذا امر طبيعي والأعلبية الصامتة في #الكويت تدعمني بذلك. "اسرائيل ما ضرتني ككويتي أبدا واللي ضرني الأخوان المتطرفون و #حماس والمقبور #ياسر_عرفات "@kaisos1987 pic.twitter.com/6gTyrpcy4d — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) June 2, 2022

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي إيقاف أحد كُتاب الرأي لديها؛ بعد مناداته بالتطبيع مع “إسرائيل” على حساباته الخاصة، بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت صحيفة “القبس“، في تغريدة على “تويتر“، حينها على موقفها الثابت والراسخ تجاه “جرائم العدو الصهيوني البائس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة“.

تؤكد القبس على موقفها الثابت والراسخ تجاه جرائم #العدو_الصهيوني البائس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة. وتعلن عن ايقاف أحد كتاب الرأي الذين نادوا بالتطبيع مع العدو الصهيوني، على حساباته الخاصة بوسائل التواصل. pic.twitter.com/NaOYPnp9Vf — القبس (@alqabas) February 26, 2022

ولم تكشف الصحيفة حينها هوية الكاتب، ولكن تناقل مغردون في الشبكات الاجتماعية تغريدة للكويتي جاسم الجريّد تنادي بالتطبيع، مُرحِّباً بخطوة قدوم الإسرائيليين إلى السعودية.

وقال “الجريد“، الذي يعرّف نفسه بأنه أحد كُتاب “القبس“، في تغريدة تعود إلى 20 فبراير/شباط، إنه يتطلع إلى استقبال المحلل الإسرائيلي إيدي كوهين في الكويت قريباً.

سعيدين لهذا التقدّم في السعودية

ودعوة أصدقاءنا اليهود هناك

مبروك صديقي، عؤبال ما أستقبلك في الكويت قريباً 🤝🏼🌹 https://t.co/PBPFa2oNrJ — جاسم الجريّد | Jasem Aljuraid (@JasemAljuraid) February 20, 2022

القبس تختار الشعب الفلسطيني شخصية العام

يشار إلى انه في نهاية العام الماضي، اختارت الصحيفة الكويتية الشعب الفلسطيني “البطل” ليكون شخصية العام 2021، مشيرة إلى أنه ضرب أمثلة كثيرة في الدفاع عن أرضه وحقّه التاريخي في دولته.

وعددت الصحيفة في عددها آنذاك، مشاهد البطولة التي قدمها الفلسطينيون في مواجهة آلة الاحتلال خلال العام 2021، لتأكيد أحقيته في حصد لقب “شخصية العام“.

وفي مايو/آيار 2021، اكتفت “القبس” على صدر غلافها بكلمة “قُدسنا” فوق مسجد قبة الصخرة، وفي خلفها شاب فلسطيني يرفع علم بلاده عالياً.

وجاء الغلاف تفاعلاً مع هبَّة الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في حي “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة، التي تخطط “إسرائيل” لإخلاء منازل عدد من سكانه لحساب جمعيات استيطانية.

الكويت تمنع دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل موانئها

ومطلع ديسمبر الماضي، قررت دولة الكويت حظر دخول السفن التجارية المحمَّلة ببضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)، إلى مياه الكويت الإقليمية.

موقف القانون الكويتي من إسرائيل

يُذكر أن القانون الكويتي يعتبر “إسرائيل” كياناً معادياً، وترفض الدولة الخليجية أي شكل من أشكال التطبيع، خلافاً لما أقدمت عليه الإمارات والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020.

وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قد وافق في مايو/آيار 2021، على تغليظ عقوبات التطبيع، حيث يترتب التعامل أو إبرام أي صفقات مع “إسرائيلي” عقوبتي السجن والغرامة المالية.