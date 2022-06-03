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الهدهد

كاتب كويتي على قناة إسرائيلية: “إسرائيل ما ضرتني زي ياسر عرفات”

جاسم الجريد كان يعمل في صحيفة "القبس" الكويتية قبل طرده منها

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جاسم الجريد watanserb.com
جاسم الجريد

وطن – زعم الكاتب الكويتي المتصهين، جاسم الجريد، بأن الغالبية من الشعب الكويتي تؤيد التطبيع ولسلام مع دولة الاحتلال، زاعما ان التواصل مع الشعوبغريزة إنسانية، مستنكرا تحكم من وصفهم بالمتطرفين الدينيين الذين يفرضون وصايتهم على الشعب، بحسب قوله.

وانتقدالجريدخلال حوار له معالقناة11″ الإسرائيلية، طرده من صحيفةالقبس، بسبب أرائه الشخصية المؤيدة للتطبيع مع دولة الاحتلال عبر حسابه علىتويتر“.

وزعم أن هناك غالبية صامتة في الكويت داعمة له بصورة قوية جدا، معتبرا أن الأولوية السامية عنده هي السلام مع إسرائيل.

وفي محاولة لتبرير موقفه قال: “إسرائيل ما ضرتني أنا ككويتي.. اللي ضرني الإخوان المتطرفين الموجودين في فلسطين والناس التابعين لهم مثل حماس“.

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وتابع قائلا: “حتى فتح أيام المقبور ياسر عرفات“.

وكانت صحيفةالقبسالكويتية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي إيقاف أحد كُتاب الرأي لديها؛ بعد مناداته بالتطبيع معإسرائيلعلى حساباته الخاصة، بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت صحيفةالقبس، في تغريدة علىتويتر، حينها على موقفها الثابت والراسخ تجاهجرائم العدو الصهيوني البائس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة“.

ولم تكشف الصحيفة حينها هوية الكاتب، ولكن تناقل مغردون في الشبكات الاجتماعية تغريدة للكويتي جاسم الجريّد تنادي بالتطبيع، مُرحِّباً بخطوة قدوم الإسرائيليين إلى السعودية.

وقالالجريد، الذي يعرّف نفسه بأنه أحد كُتابالقبس، في تغريدة تعود إلى 20 فبراير/شباط، إنه يتطلع إلى استقبال المحلل الإسرائيلي إيدي كوهين في الكويت قريباً.

القبس تختار الشعب الفلسطيني شخصية العام

يشار إلى انه في نهاية العام الماضي، اختارت الصحيفة الكويتية الشعب الفلسطينيالبطلليكون شخصية العام 2021، مشيرة إلى أنه ضرب أمثلة كثيرة في الدفاع عن أرضه وحقّه التاريخي في دولته.

وعددت الصحيفة في عددها آنذاك، مشاهد البطولة التي قدمها الفلسطينيون في مواجهة آلة الاحتلال خلال العام 2021، لتأكيد أحقيته في حصد لقبشخصية العام“.

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وفي مايو/آيار 2021، اكتفتالقبسعلى صدر غلافها بكلمةقُدسنافوق مسجد قبة الصخرة، وفي خلفها شاب فلسطيني يرفع علم بلاده عالياً.

وجاء الغلاف تفاعلاً مع هبَّة الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في حيالشيخ جراحبالقدس المحتلة، التي تخططإسرائيللإخلاء منازل عدد من سكانه لحساب جمعيات استيطانية.

الكويت تمنع دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل موانئها

ومطلع ديسمبر الماضي، قررت دولة الكويت حظر دخول السفن التجارية المحمَّلة ببضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)، إلى مياه الكويت الإقليمية.

موقف القانون الكويتي من إسرائيل 

يُذكر أن القانون الكويتي يعتبرإسرائيلكياناً معادياً، وترفض الدولة الخليجية أي شكل من أشكال التطبيع، خلافاً لما أقدمت عليه الإمارات والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020.

وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قد وافق في مايو/آيار 2021، على تغليظ عقوبات التطبيع، حيث يترتب التعامل أو إبرام أي صفقات معإسرائيليعقوبتي السجن والغرامة المالية.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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