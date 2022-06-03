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حياتنا

تفاصيل غرق 3 أشقاء أطفال في شاطئ “أنجفة” تفجع الكويتيين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
صورة تعبيرية

وطن – أفاق الكويتيون صباح، الجمعة، على فاجعة كبيرة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة 3 أطفال أشقاء غرقا في شاطئ “أنجفة“، الواقع مقابل منطقة “سلوى”.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا من والدة الأطفال تفيد بغرقهم في المكان المذكور.

وتوشح موقع التدوين المصغر “تويتر” بالسواد، عقب تداول الخبر، حيث عبر المغردون عن فجيعتهم، مقدمين التعازي لأهل الأطفال الثلاثة، داعين لهم بالرحمة.

وقالت المغردة “ام فهد” معبرة عن صدمتها بما حدث: “لاحول ولا قوة الا بالله …وفاة ثلاث أطفال كويتيين “فتاتين وولد” بعد غرقهم في شاطئ انجفه مقابل منطقة سلوى والمبلغة هي والدتهم.”

أعمارهم ترواحت بين 7 و12 عاما

وقال لواء الشرطة المتقاعد، حمد السريع: “غرق 3 أطفال كويتيين (طفله م 2010 واختها م 2012 واخوهم م 2015) في البحر علي شاطئ انجفه مقابل منطقه سلوى . والدتهم أبلغت عنهم عمليات وزارة الداخليه. تواجدت الشرطة والاطفاء والاسعاف وقامت زوارق الإطفاء باخراج جثثهم من البحر. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يصبر أهلهم.”

من جانبه، قال الناشط، أحمد الميموني: ” لاحول ولا قوة الا بالله وفاة ثلاث أطفال كويتيين “فتاتين وولد” بعد غرقهم في شاطئ انجفه مقابل منطقة سلوى والمبلغة هي والدتهم.”

وكشف الإعلامي، حامد تركي بويابس تفاصيل ما حدث، قائلا: “فاجعة حزينة ومبكية قبل قليل.. ثلاثة أطفال من الجنسية الكويتية (بنتان وولد) فارقوا الحياة بسبب غرقهم أثناء السباحة في شاطئ “أنجفه” مقابل منطقة “سلوى”. المبلغة عن حالات الوفاة هي والدتهم المنكوبة بهذا القضاء والقدر. اللهُمَّ ارحمهم واغفر لهم واجعلهم من طيور الجنة في الفردوس الاعلى.”

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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