تفاصيل غرق 3 أشقاء أطفال في شاطئ “أنجفة” تفجع الكويتيين

وطن – أفاق الكويتيون صباح، الجمعة، على فاجعة كبيرة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة 3 أطفال أشقاء غرقا في شاطئ “أنجفة“، الواقع مقابل منطقة “سلوى”.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا من والدة الأطفال تفيد بغرقهم في المكان المذكور.

وتوشح موقع التدوين المصغر “تويتر” بالسواد، عقب تداول الخبر، حيث عبر المغردون عن فجيعتهم، مقدمين التعازي لأهل الأطفال الثلاثة، داعين لهم بالرحمة.

وقالت المغردة “ام فهد” معبرة عن صدمتها بما حدث: “لاحول ولا قوة الا بالله …وفاة ثلاث أطفال كويتيين “فتاتين وولد” بعد غرقهم في شاطئ انجفه مقابل منطقة سلوى والمبلغة هي والدتهم.”

#يوم_الجمعه

لاحول ولا قوة الا بالله …وفاة ثلاث أطفال كويتيين "فتاتين وولد" بعد غرقهم في شاطئ انجفه مقابل منطقة سلوى والمبلغة هي والدتهم. pic.twitter.com/W0QvCraRgS — 🇰🇼om fahad 12(NEW) (@omfahad1202) June 3, 2022

أعمارهم ترواحت بين 7 و12 عاما

وقال لواء الشرطة المتقاعد، حمد السريع: “غرق 3 أطفال كويتيين (طفله م 2010 واختها م 2012 واخوهم م 2015) في البحر علي شاطئ انجفه مقابل منطقه سلوى . والدتهم أبلغت عنهم عمليات وزارة الداخليه. تواجدت الشرطة والاطفاء والاسعاف وقامت زوارق الإطفاء باخراج جثثهم من البحر. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يصبر أهلهم.”

غرق 3 أطفال كويتيين (طفله م 2010 واختها م 2012 واخوهم م 2015) في البحر علي شاطئ انجفه مقابل منطقه سلوى . والدتهم أبلغت عنهم عمليات وزارة الداخليه. تواجدت الشرطة والاطفاء والاسعاف وقامت زوارق الإطفاء باخراج جثثهم من البحر. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يصبر أهلهم. — حمد السريع (@bomshary871) June 3, 2022

من جانبه، قال الناشط، أحمد الميموني: ” لاحول ولا قوة الا بالله وفاة ثلاث أطفال كويتيين “فتاتين وولد” بعد غرقهم في شاطئ انجفه مقابل منطقة سلوى والمبلغة هي والدتهم.”

لاحول ولا قوة الا بالله وفاة ثلاث أطفال كويتيين "فتاتين وولد" بعد غرقهم في شاطئ انجفه مقابل منطقة سلوى والمبلغة هي والدتهم. pic.twitter.com/0dNEi8ySwC — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) June 3, 2022

وكشف الإعلامي، حامد تركي بويابس تفاصيل ما حدث، قائلا: “فاجعة حزينة ومبكية قبل قليل.. ثلاثة أطفال من الجنسية الكويتية (بنتان وولد) فارقوا الحياة بسبب غرقهم أثناء السباحة في شاطئ “أنجفه” مقابل منطقة “سلوى”. المبلغة عن حالات الوفاة هي والدتهم المنكوبة بهذا القضاء والقدر. اللهُمَّ ارحمهم واغفر لهم واجعلهم من طيور الجنة في الفردوس الاعلى.”

فاجعة حزينة ومبكية

قبل قليل..

ثلاثة أطفال من الجنسية الكويتية (بنتان وولد) فارقوا الحياة بسبب غرقهم أثناء السباحة في شاطئ "أنجفه" مقابل منطقة "سلوى".

المبلغة عن حالات الوفاة هي والدتهم المنكوبة بهذا القضاء والقدر.

اللهُمَّ ارحمهم واغفر لهم واجعلهم من طيور الجنة في الفردوس الاعلى. pic.twitter.com/zcZVeItXde — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) June 3, 2022

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