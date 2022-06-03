“بايدن” يربط زيارته للسعودية بالسلام مع إسرائيل وهذا ما قاله عن حقوق الإنسان في المملكة

وطن – بعد سلسلة من التكهنات وفي تحول مفاجئ عن رأيه السابق وتعهد بجعلها منبوذة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إمكانية قيامه بزيارة للسعودية.

وقال “بايدن” في مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن ردا على سؤال حول زيارته للسعودية: “لست أعلم بدقة موعد زيارتي. هناك إمكانية أن ألتقي الإسرائيليين و(مسؤولين) في بعض الدول العربية. السعودية ستكون ضمن (الجولة) إذا قمت بها، ولكن ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن”.

وأضاف بايدن : “لم أغير موقفي من حقوق الإنسان في السعودية ولكن منصبي يحتم علي التحرك لدعم السلام في الشرق الأوسط”.

وفي رده على سؤال إن كان سيلتقي محمد بن سلمان، قال:”نحن نسبق أنفسنا هنا.. ما نحاول فعله تقويض احتمالية استمرار بعض الحروب التي لا معنى لها بين إسرائيل والدول العربية. وهذا ما نركز عليه”.

الرئيس الاميركي يربط للمرة الاولى زيارته للسعودية بالسلام مع اسرائيل "لن اغير نظرتي لحقوق الانسان ولكن كرئيس للولايات المتحدة علي جلب السلام" pic.twitter.com/EZIBQbAhsj — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 3, 2022

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أكدت أنه من المقرر أن يزور بايدن السعودية خلال جولته التي ستشمل أوروبا و”إسرائيل”.

ونوهت إلى أن بايدن سيلتقي خلال زيارته السعودية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي اعتبر مسؤولا عن اغتيال خاشقجي وتقطيع جثته، مشيرة إلى أن الجولة ستشمل دولا عربية أخرى، وهي مصر والأردن والعراق والإمارات.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن زيارة بايدن إلى السعودية تأتي في إطار إصلاح التمزق في العلاقات بين البلدين بسبب جريمة اغتيال خاشقجي عام 2018.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين، الخميس، إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد يستحقان الثناء على دورهما في تمديد الهدنة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق اليوم.

وأضافت أن “الهدنة لم تكن ممكنة دون انتهاج الدبلوماسية التعاونية من (أطراف) بالمنطقة. نقر بشكل خاص بقيادة الملك سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية في المساعدة على تعزيز الهدنة”.