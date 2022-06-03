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“بايدن” يربط زيارته للسعودية بالسلام مع إسرائيل وهذا ما قاله عن حقوق الإنسان في المملكة

الرئيس الأمريكي عن زيارة الرياض: "ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن"

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بايدن ومحمد بن سلمان watanserb.com
بايدن قال إنّه لم يُغير موقفه من حقوق الإنسان في السعودية

وطن – بعد سلسلة من التكهنات وفي تحول مفاجئ عن رأيه السابق وتعهد بجعلها منبوذة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إمكانية قيامه بزيارة للسعودية.

وقال “بايدن” في مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن ردا على سؤال حول زيارته للسعودية: “لست أعلم بدقة موعد زيارتي. هناك إمكانية أن ألتقي الإسرائيليين و(مسؤولين) في بعض الدول العربية. السعودية ستكون ضمن (الجولة) إذا قمت بها، ولكن ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن”.

وأضاف بايدن : “لم أغير موقفي من حقوق الإنسان في السعودية ولكن منصبي يحتم علي التحرك لدعم السلام في الشرق الأوسط”.

وفي رده على سؤال إن كان سيلتقي محمد بن سلمان، قال:”نحن نسبق أنفسنا هنا.. ما نحاول فعله تقويض احتمالية استمرار بعض الحروب التي لا معنى لها بين إسرائيل والدول العربية. وهذا ما نركز عليه”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أكدت أنه من المقرر أن يزور بايدن السعودية خلال جولته التي ستشمل أوروبا و”إسرائيل”.

ونوهت إلى أن بايدن سيلتقي خلال زيارته السعودية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي اعتبر مسؤولا عن اغتيال خاشقجي وتقطيع جثته، مشيرة إلى أن الجولة ستشمل دولا عربية أخرى، وهي مصر والأردن والعراق والإمارات.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن زيارة بايدن إلى السعودية تأتي في إطار إصلاح التمزق في العلاقات بين البلدين بسبب جريمة اغتيال خاشقجي عام 2018.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين، الخميس، إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد يستحقان الثناء على دورهما في تمديد الهدنة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق اليوم.

وأضافت أن “الهدنة لم تكن ممكنة دون انتهاج الدبلوماسية التعاونية من (أطراف) بالمنطقة. نقر بشكل خاص بقيادة الملك سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية في المساعدة على تعزيز الهدنة”.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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1 تعليق

  1. سبحان الله التاريخ يعيد نفسه اجداد ال سعود الخونة باعو فلسطين ليحكموا واليوم احفاده يسلمون بلاد الحرمين الى احفاد الصهيون ليبقو في الحكم . اهذه صدفة ام تخطيط طويل الامد وصبر طويل لتحيق اهدافهم .

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