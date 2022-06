الأغلى في تاريخ البطولة .. رقم فلكي يُنفق على مونديال قطر 2022

وطن – كشفت دراسة حديثة عن الرقم الخيالي التي تكبدت به دولة قطر، لاستضافة كأس العالم 2022 على أرضها، حيث تجاوز المبلغ المنفق كل نسخ البطولة على مدار التاريخ.

وقالت مجلة (فوربس) الأمريكية، التي نشرت تلك الدراسة كغيرها من المواقع والصحف العالمية، بأن دولة قطر تكبدت بتكلفة تفوق كل التوقعات من أجل استضافة كأس العالم 2022، فقد بلغت نحو 220 مليار دولار أمريكي. وهو ما يتجاوز ما تم إنفاقه على كل النسخ السابقة عبر التاريخ.

تكلفة مونديال قطر 2022

لكن موقع “Front office sports” الأمريكي، قد تحدث عن قيمة الفوارق المالية الكبيرة بين ما دفع على مونديال قطر 2022، مقارنة مع النسخ ال7 الماضية. كما وأنفق عليه مبلغ 15 مليار دولار على مونديال البرازيل عام 2014.

وأردف الموقع، ” بلغت تكلفة مونديال أمريكا عام 1994، نحو 500 مليون دولار، بينما مونديال عام 1998 الذي أقيم في دولة فرنسا بلغ 2.3 مليار دولار، ومونديال اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002، الذي أنفق عليه 7 مليار دولار”.

مونديال البرازيل أغلى نسخة

كما وأضاف، ” ألمانيا لم تنفق كثيراً على المونديال عام 2006، فقد قدر المبلغ 4.3 مليار دولار، بينما نسخة عام 2010 في دولة جنوب أفريقيا، كانت 3.6 مليار دولار”.

وتابع، ” قيمة الانفاق ارتفعت في نسخة مونديال البرازيل بنسخة عام 2014، الذي أنفق عليه 15 مليار دولار. لكن مونديال روسيا تراجعت المبلغ قليلاً عام 2018، حيث قدرت ب11.6 مليار دولار”.

الملاعب الجديدة في قطر

كما وأوضح الموقع ذاته، بأن تلك التكاليف المنفقة على مونديال كأس العالم 2022، مرتبطة ببناء ملاعب جديدة في دولة قطر، حيث تبلغ قيمتها ما بين 6.5- 10 مليار دولار. فيما أنفق فقط على البنية التحتية وكافة الاستعدادات من الفنادق ووسائل النقل وغيرها لاستضافة المونديال 210 مليار.

وفي ذات السياق، أكد مسؤول حكومي بدولة قطر، في تصريح له مع وكالة رويترز العالمية، بأن تخطيط أغلب تلك الأعمال تمت بشكل منفصل مع سعي قطر للتنوع على صعيد أنشطتها الاقتصادية، الغير المتعمدة على الطاقة المتجددة.

كما وبين المسؤول، دولة قطر تطمح بأن تكون لها شأن كبير على المستوى الإقليمي في قطاع إدارة الأعمال، إلى جانب تنشيط عدد السياح للبلاد، لنحو ملايين سائح سنوياً مع حلول عام 2023. مقارنة بالأعوام الماضية.

لن تعوض حجم الإنفاق

وبالعودة إلى التقرير الذي نشره موقع “Front office sports”، فقد أشار بأن العائدات التي ستجنى من وراء استضافة مونديال كأس العالم 2022، كما ومن المرجح أن تصل إلى 20 مليار دولار. وهو أقل من المبلغ السالف ذكره.

ومن المقرر إقامة فعاليات مونديال كأس العالم 2022 قطر. بنسخته ال22، في ال21 من شهر نوفمبر إلى 18 من شهر ديسمبر من العام الجاري.

