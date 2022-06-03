أم كلثوم.. الشاعر الذي تطاول على “كوكب الشرق” يخرج عن صمته (فيديو)

وطن– خرج الشاعر المصري ناصر دويدار، المتهم بالإساءة لأم كلثوم، عن صمته، وبرر إساءته التي أغضبت عائلتها وشريحة كبيرة من العالم العربي.

فراغ عاطفي

وقال ناصر دويدار في مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المُذاع على قناة النهار : “هل يعقل لشخص مثلي بالضآلة والاسم والحجم أني أغلط في رمز من رموز مصر. وطنية وعبقرية عظيمة ساعدت مصر في الأزمات”.

وتابع: “هناك الآن مشكلة تم خلقها من قبل وسائل التواصل الاجتماعي والفراغ العاطفي لدي المصريين بداية من فترة الثمانينات”.

وأردف عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصري: “احنا لدينا رموز وتلك الرموز بدأت تمشي حتي إتفاقية كامب ديفيد. ثم دخلنا فترة الثمانينات وحدثت إشكالية كبري فى الأغنية المصرية.. والدراما أيضا والسينما والمسرح”.

خارج من جلطة

وأضاف: “كنت خارج من جلطة، ولى أصدقاء قالوا لي أطلع من الحالة اللي أنا فيها. ونظموا ندوة للحديث عن الأغنية المصرية، وجابوني وحطوني في ندوة هتكلم فيها عن رموز الغناء. ولم أقصد الإساءة لأم كلثوم، وكوكب الشرق على دماغي من فوق لأنها شالت مصر على دماغها من فوق، مقدرش أسيء ليها وهى ليها عندي 100 اعتذار”.

وكشف دويدار معاناته بعد الأزمة قائلاً إن لديه 3 أولاد أكبرهم 29 سنة. وأصغرهم يدرس في الجامعة. وتعرض أمامهم للشتائم والسب على السوشيال ميديا.

وادعى دويدار في تصريح آخر لصحيفة “مصراوي“، أن الأزمة مفتعلة، وحدثت بسبب تصيد الأخطاء واجتزاء الحديث.

إجراء قانوني

وقال دويدار: “اعتذرت على صفحتي في فيسبوك، عن إساءة فهم حديثي أو محاولة شيطنتي. ولذا لابد أن أعتذر دون أي مشكلة، وبمنتهى الشجاعة ودون خوف من أي مخلوق”.

وأضاف: ” السيدة أم كلثوم سيدة عظيمة، والشاعر أحمد رامي شاعر عظيم. وأي فنان أسأت إليه في التعبير دون قصد أعتذر له”.

وفي سياق متصل، فوضت جيهان الدسوقي، حفيدة أم كلثوم المستشار القانوني ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد دويدار .

وقالت جيهان الدسوقي، في تصريحات صحفية، إنهم تواصلوا مع قنطوش للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق. باعتبار أنه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير.

الاتحاد يبدأ التحقيق

بدورها أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بيانا أعلنت خلاله بدء التحقيق في الأزمة.

وأكد الاتحاد الذي نظم الندوة التي شهدت الإساءة، تقديره لتاريخ كوكب الشرق، وعدم قبوله الإساءة لأم كلثوم والتطاول عليها.