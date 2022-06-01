وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم تبكي على الهواء (فيديو)

وطن- في أحدث ظهور لها عقب خروج تفاصيل جريمة القتل المتهم فيها نجلها رامي فهيم للعلن، شاركت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، في مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” الذي عقد على مدار يومين.

فيديو بكاء وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم

وظهرت نبيلة مكرم في عدة صور التقطت من المؤتمر خلال يومين، كما ألقت كلمة لها بنهاية المؤتمر ظهرت في نهايتها وهي تبكي.

ومساء، الأربعاء اختتم المؤتمر الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار يومين فاعلياته.

وتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي، وكذلك وقطاع الأعمال العام، وبمشاركة عدد من المؤسسات والجهات المعنية في مصر أيضا.

وفي نهاية كلمتها بمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، قوبل حديث نبيلة مكرم بوصلة تصفيق حادة من الحضور، فلم تتمالك دموعها.

وأخذت وزيرة الهجرة المصرية في البكاء، حيث تحركت مشاعرها تجاه تضامن الحضور معها والذي جاء تصفيقه المتعمد بحرارة، في سياق دعمها بعد خروج تفاصيل قضية نجلها للعلن.

نبيلة مكرم لم تتمالك دموعها

وقالت إن “كل شخص من فريق وزارة الهجرة مر بظروف أسرية قبل المؤتمر.” في إشارة لقضية نجلها رامي هاني المتهم بقتل مواطنين أمريكيين في كاليفورنيا.

وأضافت:”لكن في النهاية الله قادر على كل شىء.. وانعقد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.”

ولم يخلوا خطاب نبيلة مكرم كالعادة، حتى في أحلك ظروفها التي تعيشها الآن من تملق رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في حديثها.

“العربية” في مسرح الجريمة

وكانت قناة “العربية” السعودية تمكنت من الوصول لمسرح جريمة القتل المتهم بها، نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، رامي هاني فهيم، وإعداد تقرير عن الجريمة كشف معلومات جديدة.

وكانت جريمة قتل نجل نبيلة مكرم، لمواطنين أمريكيين بالسكين، قد أحدث ضجة واسعة عربيا وعالميا بعدما تم التكتم عليها منذ أبريل، إلا أنها خرجت للعلن أواخر مايو بسبب تسريبات الصحافة الأمريكية.

ودخلت كاميرات “العربية” إلى داخل المبنى السكني حيث وقعت الجريمة، كما أجرت حوارا مع عناصر من مخفر الشرطة معنيين بالتحقيق، تم فيه الكشف عن معلومات جديدة متعلقة بالقضية.

الشذوذ الجنسي والمثلية وراء جريمة رامي فهيم

وكانت تقارير تحدثت عن ميول جنسية شاذة لنجل الوزيرة المصرية، كانت السبب وراء الجريمة.

فيما لم يصدر أي حكم نهائي بعد من قبل القضاء الأمريكي الذي ينظر بقضية نجل وزيرة الهجرة، ولم تكشف جميع ملابسات الجريمة أو الدوافع الحقيقية ورائها حتى الآن.

وكانت القضية تم التكتم عليها ولم تخرج تفاصيلها للعلن إلا قبل أيام، رغم أنها وقعت في أبريل الماضي.

ومنذ تسريب وسائل الإعلام الأمريكية الخبر باتت، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، هي حديث المصريين الشاغل ليل نهار ولا ينفكون عن متابعة أخبارها لحظة بلحظة.