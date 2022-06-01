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نانسي عجرم بفستان أسود شفاف تماماً كشف الكثير! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نانسي عجرم بفستان أسود شفاف تماماً كشف الكثير! (شاهد) watanserb.com
نانسي عجرم

وطن– فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها بجلسة تصوير جريئة، بفستان شفاف كشف الكثير.

فستان نانسي عجرم

وظهرت نانسي عجرم في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً أسود اللون، شفافاً تماماً، فيما عدا منطقة الصدر.

واتضح أن الفستان من تصميم دار أزياء ALAIA من مجموعة ربيع وشتاء 2022.

وعقبت نانسي على الصور: “لماذا أنتم جديون جدا؟ يسعدني مشاركتكم أحدث جلسة تصوير.. ما رأيكم بها؟”.

نانسي: “بدي حدا حبو”

وسبق أن ظهرت نانسي بصور قبل أيام وهي تجلس على أريكة، مرتدية فستاناً كشف صدرها بطريقة جريئة .

وأرفقت نانسي عجرم الصورة بتعليق اقتضبته من كلمات اغنيتها “بدي حدا حبو“: “خدني على دنيي ما فيها حدا إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب”.

وفي سياق آخر، أحيت نانسي عجرم قبل أيام حفلاً غنائياً في العاصمة المصرية القاهرة.

حفل القاهرة

وشاركت الفنانة اللبنانية، متابعيها بعدة لقطات من الحفل، معربة عن سعادتها به.

وكتبت نانسي: “لقد صنعنا ذكريات لا تنسى الليلة الماضية، حتى المرة القادمة”.

 

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وارتدت نانسي في الحفل، فستاناً أبيض اللون مكون من قطعتين، مطرزة من الأعلى وشيفون من الأسفل. وهو من تصميم جورج حبيقة.

وقدمت الفنانة خلال في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها وسط تفاعل الجمهور.

عنصرية ضد السود

هذا وقد واجهت نانسي عجرم موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامات بـِ”العنصرية ضد السود” بعد أن نشرت مقطع فيديو على صفحتها على إنستجرام، حيث ظهرت فيه بوجه أسود في شوارع بيروت احتفالاً بعيد ميلادها بطريقةٍ غريبة.

وتنكرت نانسي، بعمل مكياج حوّل بشرتها للون الأسود، وارتدت باروكة شعر مجعد. حيث كانت تهدف إلى معرفة ما إذا كان المارة سيستمرون في التعرف عليها.

وبحسب الفيديو، الذي حصد أكثر من مليوني مشاهدة، فإن عجرم لم تدل بأي تعليقات مباشرة على العرق أو معاداة السواد، لكنّ العديد من المعلقين المغنية اللبنانية بالاعتذار عن المزحة المزعومة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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