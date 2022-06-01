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رياضة

نادال يثأر من ديوكوفيتش ويتأهل إلى نصف نهائي رولان غاروس للتنس (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نادال يثأر من ديوكوفيتش ويتأهل إلى نصف نهائي رولان غاروس watanserb.com
نادال يثأر من ديوكوفيتش ويتأهل إلى نصف نهائي رولان غاروس

وطن – تأهل أسطورة كرة التنس الإسبانية رافاييل نادال 35 عاماً، على حساب الصربي نوفال ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس المفتوح، بعد قمة مباراة الثأر بينهما في دور الربع النهائي.

وحقق نادال الفوز على حامل اللقب ديوكوفيتش في دور الربع النهائي من بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الدولية لكرة التنس، بنتيجة 6-2، 4-6، 6-2، 7-6، 6-7.

نادال يثأر من ديوكوفيتش

وتمكن الإسباني نادال من الثأر من الصربي نوفال ديوكوفيتش، في مباراة الملحمة بينهما في دور الربع النهائي من بطولة رولان غاروس، بعد تعرضه للخسارة العام الماضي أمام الأخير. للمرة الثالثة في تاريخ البطولة الدولية.

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كما ونجح نادال من تجريد منافسه ديوكوفيتش، من الحصول على اللقب ال14 في بطولة غاروس. المقامة في العاصمة الفرنسية (باريس)، والمصنف الأول عالمياً وفق رابطة اتحاد كرة التنس العالمي للمحترفين.

التأهل للمرة ال15

وتمكن رافاييل نادال من الوصول إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس للمرة ال15 في تاريخ المسابقة، بعد نجاحه في حسم المباراة ال59 مع غريمه الصربي نوفال ديوكوفيتش في تاريخ المواجهات بينهما. ليحقق بذلك الفوز ال29 مرة، مقابل 30 مرة للأخير.

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كما واستمرت المواجهة الثأرية في قمة دور الربع النهائي من بطولة رولان غاروس الدولية، بين رافاييل ونظيره ديوكوفيتش. لمدة 4 ساعات و12 دقيقة.

نادال ومواجهة زفيريف

وسيواجه رافاييل نادال في مباراة قمة دور النصف النهائي من البطولة الدولية، أمام الألماني  ألسكندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً، بعد وصول الأخير إلى هذا الدور على حساب الإسباني كارلوس ألكاراث.

وكان بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس المفتوح، قد انطلقت في ال21 من شهر مايو/ أيار الماضي، وستستمر حتى ال4 من شهر يونيو/ حزيران القادم. حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية للمسابقة نحو 42.6 مليون يورو.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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