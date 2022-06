نادال يثأر من ديوكوفيتش ويتأهل إلى نصف نهائي رولان غاروس للتنس (فيديو)

وطن – تأهل أسطورة كرة التنس الإسبانية رافاييل نادال 35 عاماً، على حساب الصربي نوفال ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس للتنس المفتوح، بعد قمة مباراة الثأر بينهما في دور الربع النهائي.

وحقق نادال الفوز على حامل اللقب ديوكوفيتش في دور الربع النهائي من بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الدولية لكرة التنس، بنتيجة 6-2، 4-6، 6-2، 7-6، 6-7.

وتمكن الإسباني نادال من الثأر من الصربي نوفال ديوكوفيتش، في مباراة الملحمة بينهما في دور الربع النهائي من بطولة رولان غاروس، بعد تعرضه للخسارة العام الماضي أمام الأخير. للمرة الثالثة في تاريخ البطولة الدولية.

🎥 Check out the best moments of @RafaelNadal 's thrilling four-set win over No.1 Novak Djokovic with Highlights by @emirates#RolandGarros | #EmiratesFlyBetterMoments pic.twitter.com/3F2oFCSD00

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2022