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مصرية انتحلت صفة طبيبة في الكويت كادت تتسبب بكارثة

باسل النجار
كتب باسل النجار
مصرية انتحلت صفة طبيبة watanserb.com
مصرية انتحلت صفة طبيبة

وطن- تمكنت السلطات الكويتية من ضبط وافدة مصرية تمارس مهنة الطب دون ترخيص، وكادت تتسبب بكارثة كبيرة عقب حيث أنها فضلا عن انتحالها صفة طبيبة فقد كانت تستخدم أدوية منتهية الصلاحية.

الطبيبة المصرية المزيفة كانت تمارس، عمليات تجميل البشرة والتخسيس وأيضا تعالج أمراض النساء وتقوم بأعمال الولادة والحجامة، وكل هذا بدون ترخيص من وزارة الصحة الكويتية، وفي عيادة غير مرخصة داخل مبنى سكني بمحافظة الأحمدي.

الدكتورة فاطمة النجار، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية في وزارة الصحة، ذكرت لصحيفة “الراي” الكويتية في هذا السياق، أن إدارة التراخيص الصحية بالوزارة تلقت بلاغا كشف عن هذه الكارثة.

وجاء في البلاغ المشار إليه أن مواطنة كويتية زارت الطبيبة المصرية “المزيفة” في عيادتها.

واستغربت المواطنة تواجد العيادة في مبنى سكني، ووجود كميات كبيرة من المكملات الغذائية والأدوية والأجهزة ملقاة على الأرض.

فضلا عن تسعيرها لها بأسعار مبالغ فيها، ورفض الطبيبة المزعومة كتابة أي تقارير طبية أو إصدار أي أختام.

وبمجرد ورود البلاغ لوزارة الصحة نسقت إدارة التراخيص الصحية مع إدارة تفتيش الأدوية في الوزارة والمباحث الجنائية والقوى العاملة.

لتوجه اللجنة على الفور للموقع المذكور في البلاغ وتم ضبط الوافدة المصرية.

وبالتحقيق تبين أن الوافدة المصرية ـ الطبيبة المزورة ـ لا تحمل أي ترخيص لمزاولة المهنة.

هذا بالإضافة إلى أن المكان الذي كانت تعمل فيه غير مرخص لأن يكون منشأه طبية، علاوة على وجود مكملات غذائية وأدوية وأجهزة طبية غير مرخصة وإعلانات مخالفة.

وسبق أن صعدت عدة أزمة تسبب بها وافدون مصريون في الكويت، لمواقع التواصل ودار بشأنها جدال حاد.

وكانت عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الكويت، تسببوا في أزمات وإثارة الشغب الذي استدعى تدخل الأمن الكويتي، في بداية أزمة كورونا قبل سنوات.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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