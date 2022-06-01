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رياضة

مباراة إيطاليا والأرجنتين على لقب كأس فيناليسيما 2022 (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس الأبطال watanserb.com
بث مباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس الأبطال

وطن – ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم مباراة إيطاليا والأرجنتين، الأربعاء، التي تجمع بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية بالنسخة الماضية، على لقب كأس الأبطال (فيناليسيما 2022).

وستنطلق صافرة بداية القمة بين منتخب إيطاليا (بطل يورو 2021). أمام نظيره الأرجنتين (بطل كوبا أمريكا)، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وسيكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. أمام بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب فستكون عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

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بث مباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2022 

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء روابط البث المباشر للمشاهدة مباراة إيطاليا “الزرق” ومنافسه الأرجنتين “راقصي التانغو”، على لقب كأس الأبطال (فيناليسيما 2022). كما يلي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

كأس الأبطال (فيناليسيما 2022)

كما وتأتي بطولة فيناليسيما 2022، في نسختها الرابعة بعد انقطاع لنحو 29 عاماً، بعد التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لتنظيم تلك البطولة بين القارتين بعقد حتى عام 2028.

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فيما وفشلت تنظيم النسخة الثانية من البطولة بين منتخب هولندا والأوروغواي، بسبب عدم الاتفاق بينهما على موعد المباراة، كما وأقيمت النسخة الثالية في عام 1993 بين الأرجنتين والدنمارك. حيث حقق الفوز في تلك المباراة بركلات الترجيح.

يشار إلى أن مباراة إيطاليا والأرجنتين، ستقام هذا العام على استاد ملعب ” ويمبلي” في العاصمة البريطانية (لندن)، وسط حضور مئات الآلاف من المشجعين وأنصار كلا المنتخبين. للمنافسة على لقب كأس الأبطال (فيناليسيما).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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