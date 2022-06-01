مباراة إيطاليا والأرجنتين على لقب كأس فيناليسيما 2022 (بث مباشر)

وطن – ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم مباراة إيطاليا والأرجنتين، الأربعاء، التي تجمع بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية بالنسخة الماضية، على لقب كأس الأبطال (فيناليسيما 2022).

وستنطلق صافرة بداية القمة بين منتخب إيطاليا (بطل يورو 2021). أمام نظيره الأرجنتين (بطل كوبا أمريكا)، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وسيكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. أمام بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب فستكون عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

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بث مباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2022

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء روابط البث المباشر للمشاهدة مباراة إيطاليا “الزرق” ومنافسه الأرجنتين “راقصي التانغو”، على لقب كأس الأبطال (فيناليسيما 2022). كما يلي:

كأس الأبطال (فيناليسيما 2022)

كما وتأتي بطولة فيناليسيما 2022، في نسختها الرابعة بعد انقطاع لنحو 29 عاماً، بعد التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لتنظيم تلك البطولة بين القارتين بعقد حتى عام 2028.

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منتخب الأرجنتين وسلسلة اللاهزيمة بعد تعادله أمام الإكوادور (فيديو) وكانت النسخة الأولى من البطولة في عام 1985 التي جمعت بين منتخب الأوروغواي وفرنسا، حيث تمكن فيها الديوك الفرنسي من تحقيق الفوز والتتويج بها بنتيجة هدفين نظيفين دون رد.

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فيما وفشلت تنظيم النسخة الثانية من البطولة بين منتخب هولندا والأوروغواي، بسبب عدم الاتفاق بينهما على موعد المباراة، كما وأقيمت النسخة الثالية في عام 1993 بين الأرجنتين والدنمارك. حيث حقق الفوز في تلك المباراة بركلات الترجيح.

يشار إلى أن مباراة إيطاليا والأرجنتين، ستقام هذا العام على استاد ملعب ” ويمبلي” في العاصمة البريطانية (لندن)، وسط حضور مئات الآلاف من المشجعين وأنصار كلا المنتخبين. للمنافسة على لقب كأس الأبطال (فيناليسيما).

#SelecciónMayor En la previa, los futbolistas de @Argentina y @Azzurri se cruzaron en la práctica de #Wembley. Una misma pasión 🤜🏼🤛🏼🇦🇷🇮🇹 pic.twitter.com/xwEOLqE4sg — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 31, 2022

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