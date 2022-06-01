الأربعاء, يونيو 1, 2022
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لا تستعمل هذا المنتج على الشاطئ.. فقد يكون خطيرًا على صحتك!

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
مخاطر الشمس في فصل الصيف watanserb.com
مخاطر الشمس في فصل الصيف

وطن-ها قد جاء فصل الصيف، فالجميع تقريبا ينتظر هذا الموسم للاستمتاع بالشاطئ وبيوم مشمس مع العائلة أو الأصدقاء. بيد أن هناك منتج ينبغي ألا  نستعمله أو نأخذه معنا إلى الشاطئ، لأنه يمكن أن يكون خطيرًا على صحة الجلد.

مزيل العرق يضر بالجلد في فصل الصيف
مزيل العرق يضر بالجلد في فصل الصيف

هذا المنتج؛ هو مزيل العرق وهو خطر على الجلد لأنه يحتوي على الكحول. وما يحدث هو أن الكحول من خلال تفاعلها مع أشعة الشمس فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة، يمكن أن تسبب بقعًا وحتى حروقًا على الجلد.

هذا هو أسوأ وقت لوضع مزيل العرق .. كثيرون يقعون فيه!

وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه مكون مزعج يمكن أن يلحق الضرر بالجلد بشكل كبير، ما يتسبب في ظهور البثور أو الطفح الجلدي عندما يتلامس مع رمال الشاطئ وملح البحر. وفقا لما أوضحه الدكتور ميغيل سانشيز فييرا، مدير معهد الأمراض الجلدية الشاملة.

هل يمكننا أن نفعل شيئا حيال ذلك؟ نعم، يوصي الخبراء إذا أردنا أخذ مزيل العرق إلى الشاطئ باختيار واحد لا يحتوي على الكحول ومصنوع بأكبر عدد ممكن من المكونات الطبيعية.

قد يصيبك بالسرطان وأمراض بالذاكرة .. الإفراط في استعمال مزيل العرق خطر على صحتك

أشار موقع المتجر الإلكتروني “بلانيتا سكين” المختص في بيع منتجات التجميل الكورية إلى أن مزيل العرق ليس المنتج الوحيد الذي يمكن أن يعرض صحة الجلد للخطر على الشاطئ.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من مستحضرات التجميل التي يمكن أن تؤدي إلى “استجابة الجلد السلبية المفرطة للتلامس مع الإشعاع الشمسي” لأنها تحتوي على مكونات حساسة للضوء مثل: العطور والريتينول والزيوت الأساسية من الليمون واليوسفي والهيدروكينون والبنزويل بيروكسايد.

ويوصي بحسب ما ترجمته “وطن”، باستخدام بشرة نظيفة تمامًا مع حماية عالية وبدون منتجات تحتوي على الكحول أو العطور، للاستمتاع بحمام شمس دون التعرض للحروق.

نصائح حمامات الشمس

على الرغم من أن حمام الشمس يبدو أمرا يستسهله الناس في شتى بقاع العالم، إلا أننا يجب أن نتبع سلسلة من التوصيات الأساسية حتى لا نعرض صحة الجلد للخطر.

فيما يلي بعض النصائح:

أولاً وقبل كل شيء، استخدم كريمًا بعامل حماية عالٍ من الشمس أو واقي شمسي (SPF) على وجهك وجسمك  ويفضل أن يكون SPF 50 أو PFS 50+. يجب أن نطبقه قبل نصف ساعة من التعرض للشمس  ونعيد تطبيقه كل ساعتين.

هذا ويعتبر ترطيب البشرة خلال أشهر الصيف أمرًا ضروريًا، من الداخل والخارج وبالإضافة إلى استخدام مرطب جيد  يجب أن نشرب لترين من الماء يوميًا ويمكن أن يصاحب ذلك الفواكه والخضروات الغنية بالمياه والمشروبات الطبيعية.

بالطبع، يجب ألا ننسى فترة ما بعد الشمس؛وهي ضرورية للبشرة لاستعادة نعومتها وترطيبها ومرونتها.

مخاطر صحيّة كبيرة لاستخدام “مزيل العرق”.. تعرّف عليها

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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