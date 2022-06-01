روبي في تونس.. إعلامي يهاجمها بشراسة بعد انسحاب “نوردو”: “من سيميز بين الديك والحمار”

وطن– هاجم الإعلامي التونسي، سمير الوافي، الفنانة المصرية روبي، بعد إحياءها أولى حفلاتها في تونس.

50 ألف دولار

وكشف سمير الوافي، أن حفل روبي تسبب في انسحاب الفنان التونسي مروان الجبالي، المعروف بـ”نوردو” من الحفل.

وقال سمير الوافي في منشوره عبر “فيسبوك”: ” المواطنة المصرية روبي التي تدّعي الغناء. وإنسحب بسببها نوردو مؤخرا من حفل كان شريكها فيه في سوسة…إحتجاجا على تقزيمه وإهانته في الأفيش…غنت في ذلك الحفل بدون نوردو. وقبضت خمسون ألف دولار مقابل ما يشبه الغناء أكثر من 150 ألف دينار”.

وتابع الوافي هجومه على الفنانة المصرية: “صعدت على الركح على الساعة الرابعة صباحا. حين أصبح الوعي بحضورها ضعيفا وإستبلاه الجمهور أسهل”.

ديك وحمار!

وأردف: “رغم أنها في مصر تكاد تصبح موضة قديمة ورخيصة ومتروكة…فإنها في تونس حظيت بمعاملة النجمة الكبيرة ماديا ومعنويا وجماهيريا”.

وأشار الوافي في كلامه إلى نوردو، وقال: “تمت التضحية بكرامة مغني تونسي شاب وناجح من أجلها…ولم يفهم أحد وهي على الركح هل هي راقصة تغني أم مغنية ترقص…ومن سيفهم شيئا في حفل صاخب على الساعة الرابعة صباحا ومن سيميز بين الديك والحمار؟!”.

تقزيم الفنانين التونسيين

وكان نوردو قد أعلن انسحابه من الحفل الذي أقيم قبل يومين، احتجاجاً على ما وصفه بـ “تقزيم الفنانين التونسيين”.

وأعلن الفنان الشاب أنه ألغى مشاركته في الحفل الذي أقيم في مدينة سوسة، مبرراً الأمر باعتراضه على ما اعتبره تحيزاً ضد الفنان التونسي لمصلحة الفنانة المصرية.

وكتب نوردو عبر خاصية الستوري، في حسابه على “انستجرام” حينها: “الإلغاء جاء لاعتراضي على الحملة التسويقية من خلال المعلقات التي تم فيها تمييز الفنانة المصرية روبي. وتقديمها على أنها نجمة الحفل مقابل تقزيم الفنانين التونسيين والتعامل معهم كفناني درجة ثانية. وهو أمر أرفضه بشدة”.

وتابع: “اخترت الانسحاب مع اعتذاري الكبير لجمهوري واحترامي لروبي التي لا دخل لها في هذا الإشكال”.