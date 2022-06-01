روبي تثير الجدل بجلسة تصوير مع “الدش” في بانيو الاستحمام! (شاهد)

وطن– قررت الفنانة المصرية روبي، الخروج عن المألوف في جلسات التصوير، وإثارة الجدل في ذات الوقت، وهو ما حققته في بانيو الاستحمام.

جلسة تصوير أم نظافة؟

حيث ظهرت روبي في أحدث جلسة تصوير عبر “انستجرام”، وهي تقف في البانيو مرتدية فستاناً أسود قصير، وفوقه.

وتركت الفنانة المصرية شعرها منسدلاً، وظهرت تمسك بدش الاستحمام وتضحك. ولم ترفق الصور بتعليق سوى بذكر اسم المصور وهو عمرو عز الدين.

وسخر المتابعون من روبي، متسائلين عن هدفها من هذه الصور، وجاء في التعليقات: ” الدوش محتاج جلدة ولا ايه الموضوع؟”.

وكتب آخر: ” جلسة تصوير دي ولا جلسة نضافه”.

وعقبت ناشطة: “إيه مالك يا فنانة؟”.

واتهمها متابع بمحاولة تقليد الأجانب، وكتب: “تقليد الغرب مبهدلكو”.

خوف روبي من المقابر

وفي سياق آخر، تصدر اسم روبي التريند قبل أيام بسبب ما كشفته عنها المخرجة المصرية شيرين عادل، والتي أخرجت بطولة مسسلسل “رانيا وسكينة”، الذي تم عرضه في دراما رمضان 2022.

وروت المخرجة شيرين عادل مواقف مضحكة أثناء التصوير. وقالت في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر: “واجهنا العديد من المواقف أثناء العمل في المقابر، وفتحنا مقبرة حقيقية خالية. وكان المطلوب منهما الجري داخل المقبرة بمجرد سماع “سرينة” البوليس، لكن روبي قالت مستحيل أنزل المقبرة”.

وقالت مي عمر: “روبي قالت يا بنتي إنت مش فاهمة، ممنوع الستات تنزل المقابر، ممكن حاجة تلبسنا”.

وأَضافت: “صورنا جزء من المشهد في ديكور مقبرة. لكن في لقطة نزولنا على السلم أمسكت روبي من يدها وجذبتها حتى نهاية السلم”.

واحد تاني

ويعرض حالياً لروبي فيلم “واحد تاني”، مع أحمد حلمي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.