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رياضة

“تصفيق وعناق حار” .. هكذا استقبل نجوم منتخب فرنسا كريم بنزيما بعد تتويجه بدوري الأبطال (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لاعبو منتخب فرنسا يستقبلون كريم بنزيما بحفاوة كبيرة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا watanserb.com
لاعبو منتخب فرنسا يستقبلون كريم بنزيما بحفاوة كبيرة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا

وطن – استقبل لاعبو منتخب فرنسا نجمهم المخضرم كريم بنزيما صاحب ال34 عاماً، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني بحفاوة كبيرة، بعد تتويجه مؤخراً مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أجواء استقبال النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، من قبل نجوم الديوك الفرنسي بعد انضمامه إلى معسكر التدريب.

حفاوة استقبال كريم بنزيما

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استقبال المدرب الوطني ديدييه ديشان للاعب بنزيما، ثم عناق جميع لاعبي منتخب فرنسا لنجمهم المخضرم. والمرشح لنيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب لكرة القدم هذا العام.

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كما وشهد من ضمن اللقطات المصورة، الابتسامة العريضة من قبل مواطنه كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، أثناء عناق كريم بنزيما.

وشكر المدرب الفرنسي ديشان، الأداء الملفت الذي ظهر فيه اللاعب. مع فريقه ريال مدريد الإسباني، والذي انتهى بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال14. وسط تصفيق حار من قبل نجوم المنتخب أثناء تناولهم وجبة الغذاء.

كما وشهد بعدها بيوم استقبال زميله كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بنفس الطريقة من قبل نجوم الديوك الفرنسي بعد عودته إلى معسكر التدريب.

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منتخب فرنسا وتصفيات دوري أمم أوروبا 2023

ويستعد منتخب فرنسا “الديوك”، لبدء مرحلة الدفاع عن لقب دوري أمم أوروبا. الذي توج به في النسخة الماضية، بحضور بنزيما بعد غياب ل5 سنوات ويزيد على ضوء قضية الابتزاز الجنسي الشهيرة.

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كما ويشارك في هذه البطولة 55 منتخباً من كافة دول القارة الأوروبية العجوز، والمنظمة تحت راعية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا). والتي تأسست في عام 2018.

وستكون أولى المواجهات لمنتخب فرنسا أمام الدنمارك، في منافسات دور المجموعات من دوري أمم أوروبا 2023، الجمعة، الثالث من شهر يونيو/ حزيران الجاري. على استاد ملعب “فرنسا”.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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