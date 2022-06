“تصفيق وعناق حار” .. هكذا استقبل نجوم منتخب فرنسا كريم بنزيما بعد تتويجه بدوري الأبطال (فيديو)

وطن – استقبل لاعبو منتخب فرنسا نجمهم المخضرم كريم بنزيما صاحب ال34 عاماً، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني بحفاوة كبيرة، بعد تتويجه مؤخراً مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أجواء استقبال النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، من قبل نجوم الديوك الفرنسي بعد انضمامه إلى معسكر التدريب.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استقبال المدرب الوطني ديدييه ديشان للاعب بنزيما، ثم عناق جميع لاعبي منتخب فرنسا لنجمهم المخضرم. والمرشح لنيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب لكرة القدم هذا العام.

Karim @Benzema joins his teammates after winning the Champions League 🤗 The squad is complete! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jZSpxRHaDY

كما وشهد من ضمن اللقطات المصورة، الابتسامة العريضة من قبل مواطنه كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، أثناء عناق كريم بنزيما.

وشكر المدرب الفرنسي ديشان، الأداء الملفت الذي ظهر فيه اللاعب. مع فريقه ريال مدريد الإسباني، والذي انتهى بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال14. وسط تصفيق حار من قبل نجوم المنتخب أثناء تناولهم وجبة الغذاء.

كما وشهد بعدها بيوم استقبال زميله كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بنفس الطريقة من قبل نجوم الديوك الفرنسي بعد عودته إلى معسكر التدريب.

Les Bleus U21 squad paying tribute after he lifted the Champions League! pic.twitter.com/Pq2aCsgMNY

ويستعد منتخب فرنسا “الديوك”، لبدء مرحلة الدفاع عن لقب دوري أمم أوروبا. الذي توج به في النسخة الماضية، بحضور بنزيما بعد غياب ل5 سنوات ويزيد على ضوء قضية الابتزاز الجنسي الشهيرة.

كما ويشارك في هذه البطولة 55 منتخباً من كافة دول القارة الأوروبية العجوز، والمنظمة تحت راعية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا). والتي تأسست في عام 2018.

Les Bleus were put through their paces at Clairefontaine this morning, the 1st of two sessions on Sunday😅💪#FiersdetreBleus😅 pic.twitter.com/yHNBEQb00A

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 29, 2022