تأجيل زيارة محمد بن سلمان لتركيا.. متحدث باسم الرئاسة التركية يكشف السبب

وطن – كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن السبب الذي أدى إلى تأجيل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارته إلى تركيا التي كانت مقررة يوم 25مايو/آيار المنصرم.

وقال “قالن” في تصريحات صحفية عقب مشاركته بندوة ثقافية عقدت في أنقرة، مساء الثلاثاء، ونقلتها “الأناضول” أنه كان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو/أيار، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده الملك سلمان، الذي قضى نحو أسبوع في المستشفى بسبب التهاب في القولون.

وأكد “قالن” على أن العمل جار لتحديد موعد جديد للزيارة أن تتم في الأيام المقبلة خلال يونيو/حزيران، مشيرا إلى أن المسؤولين المعنيين بالأمر يعملون الآن بشأن تحديد الموعد بالضبط.

وكان مقررا أن يبدأ ولي العهد السعودي جولة تشمل كلا من تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر والجزائر لبحث قضايا إقليمية وعالمية وتوقيع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة والاستثمار.

ودخلت السعودية تركيا في خلاف مرير إثر مقتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول عام 2018. حيث اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينها “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين، لكنه استبعد العاهل السعودي من التهمة.

وردت السعودية بممارسة ضغوط على الاقتصاد التركي بمقاطعة البضائع التركية في شكل غير رسمي.

لكنّ الشهر الماضي، زار إردوغان المملكة في أول زيارة منذ الأزمة، بعد وقت قصير من نقل محكمة تركية تحاكم 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية إلى السعودية، ما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا، الأمر الذي أثار استياء منظّمات حقوقية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” صورا لإردوغان والأمير محمد وهما يتعانقان، فيما أجرى الرئيس التركي جلسة مباحثات منفصلة مع العاهل السعودي.

وجاءت زيارة إردوغان للسعودية في وقت تواجه تركيا أزمة مالية، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية.

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