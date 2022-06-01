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رياضة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2022 watanserb.com
تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2022

وطن – يترقب جماهير وعشاق كرة القدم مباراة إيطاليا والأرجنتين، الأربعاء، في نهائي كأس فيناليسيما 2022، التي تجمع كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية ( لندن).

وسيتلقي منتخب إيطاليا بطل يورو 2021، أمام نظيره الأرجنتين بطل كوبا أمريكا الجنوية، في نهائي كأس فيناليسيما 2022. بعد اتفاق بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والأرجنتين

ومن المقرر أن تبث مباراة إيطاليا “الزرق” بطل أوروبا في النسخة الماضية، ومنافسه الأرجنتين ” راقصي التانغو” بطل أمريكا الجنوبية، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية القطرية.

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وستنقل مباراة إيطاليا والأرجنتين، عبر قناة “beIN Sport HD 1” المفتوحة، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

كما وستكون عبر القمر الصناعي (عرب سات) المفتوحة، بتردد 12245، وباستقطاب رأسي (عمودي)، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

وستنقل كذلك عبر قناة “beIN Sport HD 2” بتردد عبر القمر الصناعي (النايل سات) 11054، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ3/4.

تاريخ مواجهات كأس فيناليسيما

ووفق موقع ” فوتبول” إيطاليا، فقد تعد مواجهة إيطاليا والأرجنتين هي المواجهة الرابعة في تاريخ كأس فيناليسيما، والأولى بعد انقطاع لمدة 29 عاماً ماضية. حيث تجمع أفضل المنتخبات في قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وكانت النسخة الأولى من المسابقة في عام 1985، بين فرنسا والأوروغواي، حيث حقق الديوك الفرنسي الفوز تلك المباراة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ” دي فرانس” في العاصمة الفرنسية (باريس).

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فيما لم تقام النسخة الثانية بين هولندا والأوروغواي بسبب عدم اتفاق المنتخبين على موعد المباراة بينهما، كما والنسخة الثالثة والأخيرة في عام 1993 بين الأرجنتين والدنمارك، ونجح راقصي التانغو في تلك المباراة بركلات الترجيح.

موعد مباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما

وستقام المباراة بين كلا المنتخبين، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ” مكة المكرمة”، كما وستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”.

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المصدروطن + فوتبول + beIN Sport
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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