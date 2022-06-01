القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2022

وطن – يترقب جماهير وعشاق كرة القدم مباراة إيطاليا والأرجنتين، الأربعاء، في نهائي كأس فيناليسيما 2022، التي تجمع كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية ( لندن).

وسيتلقي منتخب إيطاليا بطل يورو 2021، أمام نظيره الأرجنتين بطل كوبا أمريكا الجنوية، في نهائي كأس فيناليسيما 2022. بعد اتفاق بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والأرجنتين

ومن المقرر أن تبث مباراة إيطاليا “الزرق” بطل أوروبا في النسخة الماضية، ومنافسه الأرجنتين ” راقصي التانغو” بطل أمريكا الجنوبية، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية القطرية.

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وستنقل مباراة إيطاليا والأرجنتين، عبر قناة “beIN Sport HD 1” المفتوحة، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

كما وستكون عبر القمر الصناعي (عرب سات) المفتوحة، بتردد 12245، وباستقطاب رأسي (عمودي)، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

وستنقل كذلك عبر قناة “beIN Sport HD 2” بتردد عبر القمر الصناعي (النايل سات) 11054، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ3/4.

تاريخ مواجهات كأس فيناليسيما

ووفق موقع ” فوتبول” إيطاليا، فقد تعد مواجهة إيطاليا والأرجنتين هي المواجهة الرابعة في تاريخ كأس فيناليسيما، والأولى بعد انقطاع لمدة 29 عاماً ماضية. حيث تجمع أفضل المنتخبات في قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وكانت النسخة الأولى من المسابقة في عام 1985، بين فرنسا والأوروغواي، حيث حقق الديوك الفرنسي الفوز تلك المباراة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ” دي فرانس” في العاصمة الفرنسية (باريس).

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فيما لم تقام النسخة الثانية بين هولندا والأوروغواي بسبب عدم اتفاق المنتخبين على موعد المباراة بينهما، كما والنسخة الثالثة والأخيرة في عام 1993 بين الأرجنتين والدنمارك، ونجح راقصي التانغو في تلك المباراة بركلات الترجيح.

موعد مباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما

وستقام المباراة بين كلا المنتخبين، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ” مكة المكرمة”، كما وستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”.

#SelecciónMayor Último entrenamiento en Lezama ✅ El plantel albiceleste 🇦🇷 cerró hoy su preparación en la ciudad de #Bilbao. ¡Cada vez falta menos para la #Finalissima! 💪🏻😎 pic.twitter.com/AZ6XyzlPRG — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) May 30, 2022

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