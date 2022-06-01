اكتشاف بقايا زواحف بحرية في السعودية عمرها 80 مليون سنة

وطن- تم العثور على بقايا زواحف بحرية ضخمة يعود تاريخها إلى أكثر من 80 مليون عام في غرب المملكة العربية السعودية وذلك أثناء أعمال تنقيب قامت بها شركة البحر الاحمر للتطوير، وفقا لما أوردته صحيفة “سعودي جازيت“

وقالت الشركة، إنها كانت تعمل بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على مشروع يعتبر من أكبر أعمال المسوحات في المملكة على ساحل البحر الأحمر خلال العشرة أيام الماضية.

وفي هذا السياق، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “لطالما ارتبطت روح المغامرة بجوهر الاكتشاف.”

مضيفََا “الموقع يحتوي بالفعل على أول موقع تنقيب أثري تحت الماء في المملكة العربية السعودية. ”

“الحياة كانت موجودة في المنطقة منذ ملايين السنين”

كما أوضح باغانو أن اكتشاف زواحف بحرية يشير إلى أن الحياة كانت موجودة في المنطقة منذ ملايين السنين.

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، كان امتدادًا لالتزام شركته الراسخ كشركة تطوير عقاري مسؤولة عن تحديد مواقع هذه الكنوز الطبيعية الموجودة، فضلا عن حمايتها وإظهارها للعالم بالشكل الأنسب.

كما قال باغانو أنه مع اهتمام المملكة العربية السعودية المتزايد بعلم الحفريات، من المتوقع أن تكون هذه الاكتشافات الأخيرة، سببََا إضافياً، لتعزيز الاهتمام باكتشاف التراث القديم المدفون على طول الساحل.

كما ستستمر شركة البحر الأحمر للتطوير، بالعمل مع الهيئة لتحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية الفريدة. مما سيضيف التجارب السياحية التي تقدمها وجهة البحر الأحمر المستدامة، في اكتشاف التاريخ الطبيعي الغني لشبه الجزيرة العربية.