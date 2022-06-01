الرئيسيةحياتنااكتشاف بقايا زواحف بحرية في السعودية عمرها 80 مليون سنة
حياتنا

اكتشاف بقايا زواحف بحرية في السعودية عمرها 80 مليون سنة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com
"هذا الاكتشاف يشير إلى أن الحياة كانت موجودة في المنطقة منذ ملايين السنين"

وطن- تم العثور على بقايا زواحف بحرية ضخمة يعود تاريخها إلى أكثر من 80 مليون عام في غرب المملكة العربية السعودية وذلك أثناء أعمال تنقيب قامت بها شركة البحر الاحمر للتطوير، وفقا لما أوردته صحيفة “سعودي جازيت

وقالت الشركة، إنها كانت تعمل بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية  على مشروع يعتبر من أكبر أعمال المسوحات في المملكة على ساحل البحر الأحمر خلال العشرة أيام الماضية.

وفي هذا السياق، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “لطالما ارتبطت روح المغامرة بجوهر الاكتشاف.”

جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير

مضيفََا “الموقع يحتوي بالفعل على أول موقع تنقيب أثري تحت الماء في المملكة العربية السعودية. ”

“الحياة كانت موجودة في المنطقة منذ ملايين السنين”

كما أوضح باغانو أن اكتشاف زواحف بحرية يشير إلى أن الحياة كانت موجودة في المنطقة منذ ملايين السنين.

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، كان امتدادًا لالتزام شركته الراسخ كشركة تطوير عقاري مسؤولة عن تحديد مواقع هذه الكنوز الطبيعية الموجودة، فضلا عن حمايتها وإظهارها للعالم بالشكل الأنسب.

كما قال باغانو أنه مع اهتمام المملكة العربية السعودية المتزايد بعلم الحفريات، من المتوقع أن تكون هذه الاكتشافات الأخيرة، سببََا إضافياً، لتعزيز الاهتمام باكتشاف التراث القديم المدفون على طول الساحل.

كما ستستمر شركة البحر الأحمر للتطوير، بالعمل مع الهيئة لتحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية الفريدة. مما سيضيف التجارب السياحية التي تقدمها وجهة البحر الأحمر المستدامة، في اكتشاف التاريخ الطبيعي الغني لشبه الجزيرة العربية.

المصدر "سعودي جازيت"- ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
الهدهد

احتجاج صامت.. ارتفاع الأسعار ينهش جيوب السعوديين وهاشتاجات المقاطعة تشعل مواقع التواصل

الهدهد

مجلة عبرية: السعودية وإسرائيل تستعدان لاجتماع دبلوماسي كبير

الهدهد

“عادل الشمري” رجل أمن سعودي ضُبط في مطار بيروت بكمية مخدرات كبيرة كان سيهربها للكويت

حياتنا

فيديو صادم لمسن سعودي يتحرش بالخادمة يتصدر مواقع التواصل في المملكة

الهدهد

مجلة إسرائيلية: السعودية تفتح أبوابها للإسرائيليين وعشرات رجال الأعمال دخلوها بجوازات إسرائيلية

الهدهد

شاهد.. مواطن سعودي اعتدى على ممرضة وقام بسحلها على الأرض..هذا مصيره!

الهدهد

حفل ماجن ورقص مختلط في حفل في مكة المكرمة يشعل غضب المغردين

الهدهد

“ابن سلمان” يُسعود القرآن ويفرض على أئمة المساجد القراءة بالطريقة النجدية!

الهدهد

“وضع أكياس على رؤوسهم وتصفيدهم” .. تفاصيل جديدة عن اعتقال قضاة موالين لولي العهد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

لا تستعمل هذا المنتج على الشاطئ.. فقد يكون خطيرًا على صحتك!

روبي في تونس.. إعلامي يهاجمها بشراسة بعد انسحاب “نوردو”: “من سيميز بين الديك والحمار”

“فليسقط وزير العار”..هاشتاج غاضب يجتاح “تويتر” في مصر.. من المقصود ولماذا؟!

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2022

لحظة القبض على الرجل التركي الذي ركل المسنة السورية ليلى محمد في وجهها

نجل سمير صبري.. هل سماح أنور والدته؟ الفنانة تحسم الجدل!

مدرج طائرات في ميناء المخا.. صور أقمار صناعية تكشف التوسع الإماراتي الجديد في اليمن

حادث الدقهلية.. أطباء نفسيون يكشفون سر دقة وترتيب رسالة الأم بعد ذبح أبنائها الثلاثة!

نانسي عجرم بفستان أسود شفاف تماماً كشف الكثير! (شاهد)

نادال يثأر من ديوكوفيتش ويتأهل إلى نصف نهائي رولان غاروس للتنس (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا