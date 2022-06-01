استغلال قاصرات مغربيات وتصوير أشرطة إباحية لهن لتصديرها (فيديو)

وطن- فككت السلطات المغربية خلال الأيام الماضية شبكة إجرامية لاستغلال قاصرات من خلال تصوير أشرطة إباحية لهن.

موقع “هسبريس” المغربي أفاد في تقرير مصور أن السلطات المغربية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية، كانت تقوم باستغلال قاصرات وتصوير أشرطة إباحية لهن.

وأضاف الموقع بحسب رصد (وطن) أن سبعة أشخاص تم إيداعهم السجن بحالة اعتقال احتياطي من قبل محكمة الإستئناف في “فاس”.

وذلك على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصرات، لاستغلالهن جنسياً وتصويرهن في أوضاع مخلة.

ومن ثم إرسال الصور والمقاطع إلى أشخاص في الخارج يتم البحث من أجل تحديد هوياتهم.

تصوير مقاطع إباحية داخل شقق بمدينة فاس

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام نقلاً عن مصدر أمني، فإن الموقوفين على ذمة القضية تتراوح أعمارهم ما بين 17 و44 عاما.

وأوضح أنه من بينهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية.

وتشير المعطيات الأولية في البحث إلى ضلوع المشتبه فيهم باستدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، خصوصاً المنحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة.

حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها لأشخاص بالخارج.

اتهامات بالجملة

وتضمنت الدعوى التي تقدم بها الوكيل العام للمحكمة في مدينة فاس، اتهامات بعدة جرائم منها: “جناية الاتجار بالبشر”، و”التغرير بقاصرين دون سن 18 سنة و12 سنة في إطار عابر للحدود”.

بالإضافة إلى”هتك أعراض بالعنف”، و”عدم تبليغ سلطات بجريمة الاتجار بالبشر” و”إعداد محل للدعارة”.

الحارس المتصابي

وكانت السلطات الأمنية المغربية أوقفت حارس مركز صحي بإقليم سيدي قاسم (شمال غرب البلاد) بتاريخ 25/5/2022 للاشتباه في تورطه باغتصاب عدة فتيات قاصرات.

وأورد موقع “le12.ma” المغربي، أن تلميذتين فجرتا القضية بعد أن كانتا تلجآن إلى المركز الصحي المتواجد بجانب المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها.

وحسب الموقع المغربي، فقد حاول الحارس البالغ من العمر 63 عاما، اغتصاب التلميذة الأولى، لكن بعد فرارها قام باغتصاب الفتاة الثانية بالقوة، ما تسبب في فقدانها الوعي.

وتم نقل الفتاة إلى مستشفى جرف الملحة، وبعد فحصها تبين تعرضها للاغتصاب.

جنس عابر للحدود

وكشفت وسائل إعلام فرنسية بأن عشرات المغربيات تعرضن للتحرش والاغتصاب على مدى سنوات من قبل المليونير الفرنسي جاك بوثيي المتورط في قضايا احتجاز واغتصاب قاصرات أجنبيات.

ووفق تحقيق جديد لقناة “بي إف إم” الفرنسية، كشف الرئيس السابق لشركة “Assu 2000” بطنجة عن استخدام مالك المجموعة لهذا الفرع من أجل استدراج الموظفات لممارسة الجنس معه، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.

وأكد المسؤول المغربي للشركة أن “جاك بوثيي كان يختار ضحاياه بعناية أثناء زيارته لفرع الشركة، وكان يطلب منه ربط الاتصال بهم معه مباشرة”.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن رجل الأعمال الفرنسي بوثيي وضع، السبت الماضي، في السجن الاحتياطي بسبب تورطه في احتجاز و اغتصاب فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 16 سنة.

عقوبة اغتصاب القاصرات في القانون المغربي

ويشار إلى أن القانون الجنائي المغربي يشدد في العقوبات التي يتعرض لها المعتدي على الطفل سواء جنسيا أو بشكل يهدد صحته النفسية أو الجسدية.

وينص القانون في الفصل 475 على: “من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.”