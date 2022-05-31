وفاة البلوجر الأردنية وعد عبيدات حزناً على شقيقها وهذا آخر ما رددته وهي ترتدي ملابسه!

وطن- توشحت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بالحزن والصدمة، بعد إعلان وفاة البلوجر الأردنية وعد عبيدات حزناً على شقيقها.

خالد عبيدات

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “رؤيا” المحلية، توفى شقيق وعد عبيدات، خالد عبيدات دكتور الأسنان الشهير في الأردن في شهر مارس من العام الماضي.

وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية، بعد إصابة ابنته ذات الثلاث أعوام بورم سرطاني في إحدى عينيها، أدى إلى استئصالها.

ومنذ ذلك الوقت، انقلب حال وعد عبيدات، فأصبحت تنشر صور شقيقها فقط عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

حبيبي الأول والأخير

كما ظهرت وعد وهي ترتدي ملابس شقيقها الراحل الذي وصفته بـ “حبيبها الأول والأخير”.

ونشرت وعد منذ أسابيع منشوراً عبر “فيسبوك” قالت فيه: “أتمنى أن نكون سويا قريبا”.

وذكر شقيقها محمد، أنها كانت ترتدي ملابس شقيقها وتردد “اشتقت لأخي”، ثم أصابتها أزمة قلبية أودت بحياتها على الفور.

بلوجر شهيرة

ونعى والدها وليد عبيدات ابنته، وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابنتي حبيبتي وفلذة كبدي وعد وليد خالد عبيدات التي توفاها الله ظهر هذا اليوم”.

وتبلغ وعد من العمر 29 عامًا. وتخرجت في جامعة عمان الأهلية.

ودخلت الراحلة عالم البلوجرز والسوشيال ميديا، عن طريق عمل فيديوهات على موقع “تيك توك”. وانتشرت فيديوهاتها على نطاق واسع محلياً وعربياً.

والتحقت وعد عام 2019، بإحدى أكاديميات التدريب الإعلامي في بلدها، بمساعدة شقيقها، الذي طلب تسجيل اسمها، ضمن طلاب الدبلوم الإعلامي.

توفي حزناً على طفلته

أما شقيقها خالد، فهو أخصائي جراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان.

وقبل رحيله بيومين، تم تشخيص طفلته سلمى التي لم تكمل عامها الثاني بورم في العين. وكانت منشوراته أدعية أن يُجنب الله طفلته العملية.

وجاء في إحدى منشوراته: “لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله عملية سلمى”.

وكتبت إحدى قريباته: “قبّل ابنته..وطلب منها السماح لأنه وقف عاجزا عن مساعدتها، ولملم وجعه..وقهره..وعجزه. وغادر هذه الحياة القاسية تاركا سلمى التي يعشق..وحيدة. لن يكسرها فقدان عينها..بل فقدان السند والدها الذي تركها مبكرا، بنصف حلم. بنصف عين وبنصف حب، ما أقساها من حياة. رحمك الله دكتور خالد”.