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هبة داغر تكشف حملها وجنس مولودها أثناء حفل زفافها وتبرر ما حدث! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هبة داغر تكشف حملها وجنس مولودها أثناء حفل زفافها وتبرر ما حدث! (شاهد) watanserb.com
هبة داغر

وطن– فاجأت الفنانة اللبنانية هبة داغر، الجميع بإعلان حملها، بل وجنس مولودها، أثناء الاحتفال بزفافها.

زفاف هبة داغر

واحتفلت هبة داغر بزفافها قبل أيام في العاصمة اللبنانية بيروت، وظهرت بفستان أبيض أوف شولدر، منفوش.

وفاجأت هبة الحضور بإعلان حملها، بل وجنس مولودها، أثناء حفل الزفاف.

هبة داغر هبة داغر

وأشارت الفنانة اللبنانية، إلى أنها كانت تظن في البداية أن جنينها، ذكر وبناء عليه اختارت اسما له، لكن اتضح فيما بعد أنها فتاة.

هل هي حامل قبل الزواج؟

وأثارت هبة داغر العديد من التساؤلات حول حملها قبل الزواج، قبل أن تفسر الأمر.

وكشفت داغر أنها تزوجت قبل فترة طويلة، لكنها لم تقم حفل زفاف بسبب دواعي الإجراءات الاحترازية والإغلاق، لانتشار فيروس كورونا المستجد.

هبة داغر

الجدير بالذكر أن هبة داغر بدأت كعارضة أزياء، واكتسبت شهرتها في هذا المجال.

أعمالها الفنية

اقتحمت هبة عالم الفن، وشاركت في مجموعة صغيرة من الأعمال الدرامية اللبنانية. من بينها مسلسل «أحلى أيام»، الذي عرض خلال دراما رمضان 2020. وشاركها البطولة معتصم النهار، روجينا، طلال ماردينى، خالد حيدر، رولا شامية، مديحة كنيفاتى، يامن حجلى، حازم زيدان.

وظهرت داغر أيضاً في المسلسل المصري «الآنسة فرح» بأجزائه الثلاثة إذ جسدت شخصية «ميريام»، التي خدعت الجميع وكشفت الأحداث أنها زعيم العصابة التي تبحث عنها الشرطة.

ومسلسل “الآنسة فرح” مأخوذ من المسلسل الأمريكي”Jane the virgin“.  وتم عرضه فى 5 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة.

وهو من  بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، تامر فرج، هدى مجد، عارفة عبد الرسول. جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى.

وشاركت هبة أيضاً في مسلسل “مامجي” بطولة سامر المصري، فيصل العيسى، نيرمين محسن، عبد الله البلوشي

ديكور وخيول

تعمل هبة أيضاً في مجال هندسة الديكور أيضا، وتحب الخيول، وتحرص على نشر العديد من الصور التي تجمعها بهم.

واحتفلت منذ فترة بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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