نجل نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية “شاذ جنسيا” و”مثلث حب مثلي” وراء الجريمة

وطن – زعمت منصات “سوشيال ميديا” أمريكية، أن رامي هاني فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، كان على علاقة شاذة مع صديقه المثلي، وأن جريمة القتل التي أقدم عليها جاءت بسبب خيانة صديقه له مع آخر ليقدم على قتلهما معا.

منصات تزعم: نجل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم شاذ جنسيا

وتم التكتم على خبر جريمة القتل التي أقدم عليها نجل وزيرة الهجرة، منذ أبريل الماضي، حتى تسربت المعلومات في مايو الجاري، وأكدتها نبيلة مكرم في بيان رسمي أوضحت فيها موقفها.

وإلى الآن يكتنف الغموض هذا الحادث، بشأن سبب إقدام رامي فهيم نجل الوزيرة المصرية على قتل شابين أمريكيين.

المنصات الأمريكية بحسب رصد (وطن) زعمت وجود ما وصفته بـ”مثلث حب مثلي”وراء جريمة القتل العمد لرجلين في أمريكا، والتي ارتكبها نجل وزيرة الهجرة المصرية، رامي هاني (26 عاما).

حيث تزعم أنه كان على علاقة مثلية مع أحد الشابين ـ الضحية الذي هجر فهيم وهو صديقه بالعمل ـ وبدأ علاقة مع الضحية الأخرى ليقدم رامي على قتلهما هما الاثنين.

وامتد الأمر لمواقع التواصل في مصر حيث نقل العديد من النشطاء هذه التقارير، وانتشرت المعلومات عن ميول نجل وزيرة الهجرة المثلية.

فيديو جريمة نجل نبيلة مكرم

وكانت وسائل إعلام أمريكية نشرت فيديو لنجل وزيرة الهجرة المصرية، الذي يحاكم حاليا في أمريكا بتهمة قتل صديقيه الأمريكيين، في موقع الجريمة قبل تنفيذها.

ووثق المقطع تطويق الشرطة لمكان الجريمة ومنع التجول به، لرفع جميع الأدلة الجنائية التي سيتم تحليلها وإرسالها لضباط التحقيق.

كما أظهرت لقطات أخرى وثقتها كاميرات المراقبة، تواجد نجل نبيلة مكرم بمكان الجريمة قبل تنفيذه عملية قتل صديقيه الأمريكيين. حيث بدا متوترا وقلقا.

هاني رامي نجل الوزيرة وتعرضه للتنمر والاعتداء

وسبق أن رصدت (وطن) تغريدات من حساب رامي هاني، نجل وزيرة الهجرة المصرية، يتحدث فيها عن تعرضه للتنمر في مصر وإيطاليا قبل عام.

وروى هاني في تغريداته التي رصدتها (وطن)، معاناته منذ سنة قبل ارتكابه لحادث القتل في أمريكا.

وقال إنه عانى من صدمات في حياته ووجد للشجاعة للحديث والكتابة عنها. خاصة في فترة دراسته ما بين الصف السادس والصف العاشر “لأنهما كانا مؤثرين جدًا بالنسبة لي.”

وأوضح نجل وزيرة الهجرة المصرية، أنه في الصف السادس، كان قد انتقل للتو إلى القاهرة، بعد أن أمضى 4 سنوات في الولايات المتحدة.

تحرش جنسي بنجل وزيرة الهجرة المصرية

وتابع: “لم أكن أتقن اللغة العربية بعد أن أمضيت حياتي في أمريكا. وتمت السخرية مني لأنني لم أتمكن من نطق اسمي باللغة العربية.”

وأكمل هاني أن ذلك أثر في جعله منطويا ومنغلقا على نفسه، ولم يكن له أصدقاء كثر.

واستطرد نجل نبيلة مكرم: “في هذا العام أيضًا تعرضت للتحرش الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة. لن أعطي تفاصيل لكن هذا أثر في أيضًا بشكل كبير.”

وتابع رامي هاني أنه انتقل إلى روما خلال الصف السابع إلى العاشر. وشعر بأنه كان مختلفا بين أصدقائه هناك وتعرض للتنمر منهم وسوء المعاملة.

وقال:” تعرضت للصفع على رأسي ورقبتي في الأماكن العامة. وتم إيذائي بعنف أيضا بسيجارة مشتعلة أثناء جلوسي في الحانة.”

كان يتعاطى المخدرات

وأضاف رامي أنه رغم كل ذلك، فإنه كون أصدقاء، وكان يتعاطى المخدرات ويشرب الكحول معهم في الحفلات.

واستطرد نجل الوزيرة نبيلة مكرم في تغريداته قبل عام: “كان لدي صديقة سويدية جميلة. وكنا نخرج في منازل مهجورة ومتنزهات عامة؟ كان لدي صديقة أخرى، وكانت لاعبة جيدة في فرق كرة السلة والكرة الطائرة.”

وأوضح رامي هاني: “كل هذه الأشياء السيئة التي حدثت كان لها آثار سلبية كبيرة على المدى القصير والطويل. ومنها أعراض الاكتئاب واضطرابات القلق والتأثير على نفسيتي.”

واختتم رامي تغريداته بالتشديد على أن ما حدث له أخطاء لا تحتمل وغير مقبولة. لكنه سيغفر ويسامح “ليس من أجلهم بل لي، لأن التسامح هو مفتاح المضي قدمًا. لأنه كما تقول هانا أرندت:”الغفران هو مفتاح العمل والحرية.”

عمرو أديب يطالب بالجزاء العادل لابن نبيلة مكرم

ويشار إلى أن الإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب، ظهر قبل يومين في برنامج “الحكاية” على شاشة “إم بي سي مصر“، يطالب بإعطاء رامي فهيم نجل الوزيرة المصرية الجزاء العادل، إذا ثبتت الجريمة عليه.

كما دعا الوزيرة إلى التنحي وأخذ أجازة حتى تتفرغ لقضية نجلها، ولا تحرج الإدارة السياسية والدولة.

ورأى ناشطون أن تصريحات عمرو أديب، هي تمهيد لإطاحة النظام بنبيلة مكرم وإقالتها، حيث لا يتحدث أديب في مثل هذه الأمور عادة إلا بأمر من المخابرات العامة.

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