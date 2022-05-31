ملابس تثير شكوك رجال الأمن في المطار وتعرّضك للمساءلة .. لا ترتديها

وطن – تعد مراكز المراقبة في المطارات، من أكثر الأماكن ازدحامًا في مراكز العبور، والمنطقة الأكثر عرضة للاصطفاف الطويل، في أوقات الذروة.

على سبيل المثال، عانت المطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، من طوابير ضخمة في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الموظفين.

وقد أدى هذا النقص، مع تعطل الأجهزة الإلكترونية، خاصة الكومبيوتر، إلى تقطع السبل بـ 30 ألف مسافر الأسبوع الماضي في جميع أنحاء مطارات البلاد.

على الرغم من أن الركاب لا دخل لهم في هذا الاكتظاظ، إلا أن هناك بعض الطرق، التي يمكن للمصطافين القيام بها، لعبور أمن المطار بسلاسة.

وفي هذا السياق، قال تشارلز ستيوارت، خبير السفر في Eurochange، أنه يجب على الركاب التفكير مليًا فيما يقومون بحزمه من أمتعة وما يرتدونه من ملابس.

وعلى الرغم من أن القيود المفروضة، على حقائب اليد معروفة جيدًا، إلا أن الكثير من المسافرين لا يعرفون أن ارتداء ألبسة معينة. يمكن أن يثير شكوك رجال الأمن ويعرضهم تبعا لذلك للمساءلة.

ماهي الملابس التي يجب تجنبها؟

في هذا السياق، نقلت مجلة اكسبرس البريطانية عن ستيوارد قوله”السبب الذي يجعل الناس يخضعون للتفتيش والمساءلة هو أنهم يرتدون الملابس الخاطئة.”

مضيفََا “الأحزمة والساعات والمجوهرات، كلها أشياء سيطلب منك حتمًا إزالتها قبل المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن.”

وتابع بالقول “لذا وفر على نفسك بعض الوقت عن طريق الاحتفاظ بهذه الأشياء داخل أمتعتك المحمولة أو حقائبك.”

كما قال “ليس هذا فقط، إذا كنت ترتدي معطفًا ثقيلًا أو حذاءًا بنعل سميك، فمن المحتمل أن يُطلب منك خلعها.”

وأضاف “لذا، إذا كان بإمكانك، فحاول ارتداء أحذية لا تحتوي ذات نعل سميك”

تجنب احضار أي شي محظور في الطائرة

وفي سياق آخر، أوضح ستيوارد بالقول”من المفيد دائمًا النظر في الإجراءات الأمنية للمطار مسبقًا، لضمان عدم إحضار أي شيء محظور.”

وأضاف “في كثير من الأحيان، يجب الاحتفاظ بالسوائل في حقيبتك المحمولة، بأقل من 100 مل، وهذا يشمل مزيل العرق ومستحضرات التجميل والعطور وحتى الماء”

كما أشار إلى أن هذه القواعد تنطبق على جميع الرحلات المغادرة من مطارات المملكة المتحدة.

ووفقا لموقع Gov.UK، إذا كنت تأخذ سوائل في حقيبة يدك، يجب ألا تحتوي الحاويات على أكثر من 100 مل. ويجب أن تكون هذه السوائل في اكياس بلاستيكية وشفافة وقابلة لإعادة الإغلاق.