الرئيسيةحياتناملابس تثير شكوك رجال الأمن في المطار وتعرّضك للمساءلة .. لا ترتديها
حياتنا

ملابس تثير شكوك رجال الأمن في المطار وتعرّضك للمساءلة .. لا ترتديها

سبب إخضاع الناس للتفتيش والمساءلة أنهم يرتدون ملابس خاطئة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ملابس يجب تجنبها في المطار watanserb.com
هناك ملابس يجب أن تتجنب ارتدائها في المطار

وطن – تعد مراكز المراقبة في المطارات، من أكثر الأماكن ازدحامًا في مراكز العبور، والمنطقة الأكثر عرضة للاصطفاف الطويل، في أوقات الذروة.

على سبيل المثال، عانت المطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، من طوابير ضخمة في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الموظفين.

وقد أدى هذا النقص، مع تعطل الأجهزة الإلكترونية، خاصة الكومبيوتر، إلى تقطع السبل بـ 30 ألف مسافر الأسبوع الماضي في جميع أنحاء مطارات البلاد.

على الرغم من أن الركاب لا دخل لهم في هذا الاكتظاظ، إلا أن هناك بعض الطرق، التي يمكن للمصطافين القيام بها، لعبور أمن المطار بسلاسة.

وفي هذا السياق، قال تشارلز ستيوارت، خبير السفر في Eurochange، أنه يجب على الركاب التفكير مليًا فيما يقومون بحزمه من أمتعة وما يرتدونه من ملابس.

يجب على الركاب التفكير مليًا فيما يقومون بحزمه من أمتعة وما يرتدونه من ملابس

وعلى الرغم من أن القيود المفروضة، على حقائب اليد معروفة جيدًا، إلا أن الكثير من المسافرين لا يعرفون أن ارتداء ألبسة معينة. يمكن أن يثير شكوك رجال الأمن ويعرضهم تبعا لذلك للمساءلة.

ماهي الملابس التي يجب تجنبها؟

في هذا السياق، نقلت مجلة اكسبرس البريطانية عن ستيوارد قوله”السبب الذي يجعل الناس يخضعون للتفتيش والمساءلة هو أنهم يرتدون الملابس الخاطئة.”

مضيفََا “الأحزمة والساعات والمجوهرات، كلها أشياء سيطلب منك حتمًا إزالتها قبل المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن.”

وتابع بالقول “لذا وفر على نفسك بعض الوقت عن طريق الاحتفاظ بهذه الأشياء داخل أمتعتك المحمولة أو حقائبك.”

كما قال “ليس هذا فقط، إذا كنت ترتدي معطفًا ثقيلًا أو حذاءًا بنعل سميك، فمن المحتمل أن يُطلب منك خلعها.”

وأضاف “لذا، إذا كان بإمكانك، فحاول ارتداء أحذية لا تحتوي ذات نعل سميك”

تجنب احضار أي شي محظور في الطائرة

وفي سياق آخر، أوضح ستيوارد بالقول”من المفيد دائمًا النظر في الإجراءات الأمنية للمطار مسبقًا، لضمان عدم إحضار أي شيء محظور.”

وأضاف “في كثير من الأحيان، يجب الاحتفاظ بالسوائل في حقيبتك المحمولة، بأقل من 100 مل، وهذا يشمل مزيل العرق ومستحضرات التجميل والعطور وحتى الماء”

كما أشار إلى أن هذه القواعد تنطبق على جميع الرحلات المغادرة من مطارات المملكة المتحدة.

ووفقا لموقع Gov.UK، إذا كنت تأخذ سوائل في حقيبة يدك، يجب ألا تحتوي الحاويات على أكثر من 100 مل. ويجب أن تكون هذه السوائل في اكياس بلاستيكية وشفافة وقابلة لإعادة الإغلاق.

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو “دكتورة يومي” في السعودية يورّطها ويُغضب السلطات وعقوبات بحقّها (شاهد)

سيناريو مشابه لحادث المُسنة السورية بغازي عنتاب.. هذه المرة من القامشلي والمجرم “قسد”

نجل نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية “شاذ جنسيا” و”مثلث حب مثلي” وراء الجريمة

مشروع نيوم يواجه تحديات .. لماذا يهرب الموظفون الأجانب؟!

حبيبة إيلون ماسك الجديدة “خارقة الجمال” تظهر معه في جنة المليارديرات (صور)

أسعار وجبات المطاعم في سلطنة عمان “الأرخص” بدول الخليج

فيديو صادم يوثق لحظة انتحار الأم المصرية بعد ذبحها أطفالها الثلاثة

أثناء إقامتك في فندق .. أمور يجب الإنتباه إليها أهمها خزنة الغرفة وفتحة التجسس

ركل تركي لوجه مسنة سورية بقدمه في غازي عنتاب يستنفر تركيا والمجرم بات “عبرة”

الاحتلال يعلن استمرار الاستنفار العسكري على حدود غزة.. ما السيناريوهات المتوقعة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا