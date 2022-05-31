مروة راتب تصدم جمهورها بصورة من المستشفى وتضاريسها الغريبة اختفت! (شاهد)

وطن– أثارت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات، مروة راتب، جدلاً واسعاً بظهورها بشكل جسد جديد، غير الذي اعتاد عليه متابعوها.

مروة بدون مراتب

وظهرت مروة راتب في فيديو متداول رصدته “وطن”، وهي تقف بالشارع، وتقوم بتصوير شيء ما.

ولفتت مروة الأنظار باختفاء تضاريسها والبروز في منطقة الجانبين، وشكل جسدها الكيرفي. وبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها.

ورجح متابعو مروة أنها كانت تضع شيئاً في جسدها لتبدو بهذا الشكل الغريب.

عملية تجميل جديدة

وما زاد الشك، أن مروة فاجأت متابعيها عبر “سناب شات” بصورة بعد خضوعها لعملية لم توضح طبيعتها.

وظهرت مروة منهكة على سرير المستشفى، وترتدي الزي الخاص بالعمليات. وكتبت: “تريدون غداً أن أصور لكم نتيجة العملية؟”.

وقبل أسابيع، أعلنت مروة خضوعها لعملية تجميل جديدة في جسدها.

وأوضحت مروة أن الجمهور العربي يفضل شكل جسمها ويلقبها بكيم كارداشيان العرب. لكنها ستخضع لعملية تجميل جديدة لتصبح أجمل.

أجمل امرأة في الكون

وأشارت الفنانة السورية حينها إلى أنها سوف تحتل موقع أجمل امرأة في الكون وسوف تصبح أشد نساء العالم فتنة.

وقالت بفيديو عبر “سناب شات”: “اليوم سأسوي عملية تحديد في الجسد. وفي الوقت الأخير صار شكل جسمي أوفر من ناحية الخصر، واليوم سأجري عملية لتحديد شكل الجسد أكثر ليصير الشكل أنعم”.

ودائما ما تتصدر مروة مؤشرات البحث بسبب شكل خصرها الملفت للأنظار بعد عدة عمليات نحت الجسم والخصر.

وتدعي مروة أنها لم تخضع لعملية تجميل في وجهها أو أنفها.

من هي مروة راتب؟

يشار إلى أن مروه راتب (30 عاماً) بدأت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل جمرة غضى، حيث أدت شخصية «فتون».

واكتشفت موهبة مروة الفنية على يد المخرج السوري “عارف الطويل”.

وبدأت تتوالى بعدها أعمال الفنانة السورية، الفنية الدرامية الخليجية والإمارتية، وقامت بتأدية العديد من الأدوار التمثيلية في مجموعة واسعة من الأعمال الفنية.

وتعمل مروة حاليًا فاشينستا، ويتابعها ما يقرب من نصف مليون متابع عبر (الإنستجرام).