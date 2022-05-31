فيديو “دكتورة يومي” في السعودية يورّطها ويُغضب السلطات وعقوبات بحقّها (شاهد)

وطن – قررت هيئة الإعلام المرئي في السعودية، معاقبة وتغريم الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة باسم “دكتورة يومي” والمقيمة في المملكة، لمخالفتها نظام نشر المحتوى والإعلانات المعمول به في الدولة.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية التي نقلت بيان هيئة الإعلام، فقد صدر القرار بحق الدكتورة يومي، الثلاثاء.

ضمن الرصد المشترك مع وزارة التجارة والجهات المختصة، الهيئة تصدر غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية وتعميمًا بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها.

لمخالفتها نظامي #المرئي_والمسموع والتجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/ACCdap90ju — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) May 31, 2022

ورغم أن بيان الهيئة لم يذكر اسم “يومي” وأشار إليها بـ”الزائرة العربية”، إلا أن العديد من وسائل الإعلام أكدت أن القرار يخصها، ويخص المقاطع المثيرة للجدل التي نشرتها.

وقررت الهيئة السعودية تغريم مشهورة مواقع التواصل 400 ألف ريال، بالإضافة لإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة والتعميم بمنع التعامل مع معها.

وجاء قرار الغرامة من لجنة الالتزام بنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وسيتم إحالة الفاشينستا اللبنانية، والمنشأة التجارية التي تم الإعلان لها كذلك بموجب القرار إلى لجنة النظر في مخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

وقال بيان هيئة الإعلام إن المخالفات التي تم رصدها هي:”مخالفة نظام الإعلام المرئي والمسموع، مخالفة نظام مكافحة التدخين، مخالفة نظام التجارة الإلكترونية، ممارسة العمل التجاري بدون رخصة.”

واستنكر ناشطون عدم ذكر البيان لإسم الفاشينستا اللبنانية، رغم أنه يعمم عدم التعامل معها.

ليتساءل ناشط ساخرا:”تعميم بعدم التعامل معها ” ومشفرين اسمها ؟ نستخدم العصف الذهني مثلًا.”

وقال خالد العتيبي:”ياليت يكون القرار أكثر جرأة ويتم إعلان اسمها، لماذا الخوف؟.. كيف تحذرون من التعامل معها واسمها مجهول ؟ تناقض عجيب”.

“عقوبة دكتورة يومي”

هذا وتصدر وسم بعنوان “عقوبة دكتورة يومي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالمملكة، رحب فيه السعوديين بالعقوبة على الفاشينستا اللبنانية وطالبوا بالمزيد لعدم احترامها قوانين المملكة.

#عقوبة_دكتورة_يومي اوف اوف اوف كل هذي مخالفات 😐 كيف دكتورة وجاهله بالنظام والقانون شكل شهادتها من جامعه عـ👁شـ🌞😂 pic.twitter.com/WKLuOQtouc — احمد العتيبي (@ahmed_otb51) May 31, 2022

كما كتب عبدالله عبر الوسم:”قرار يبرد الخاطر(ماتعود تعلن بالسعودية)”.

ودونت فرح:”تستاهل العقوبة وان شاء الله كل اللي مثلها يتخالفون.. نظام البلد فوق الجميع.”

تستاهل العقوبة وان شاء الله كل اللي مثلها يتخالفون .. نظام البلد فوق الجميع #عقوبة_دكتورة_يومي pic.twitter.com/TQX3ETjYZS — Farah (@AltalebFarah) May 31, 2022

الدكتورة يومي وإعلان الماجد للعود

هذا وظهرت يومي قبل أيام في افتتاح محلات “الماجد للعود”، وكان حولها تجمعا كبيرا.

View this post on Instagram A post shared by Youmna Khoury (@youmi.kh)

في حين تجمهر الشباب حول الفاشينستا اللبنانية رغبة في التقاط الصور معها.

كما تتعمد الدكتورة يومي دائما إثارة الجدل ولفت الأنظار إليها، بمقاطعها الفاضحة التي تستعرض فيها جسدها لأجل زيادة المتابعين.

وسبق أن تعرضت لانتقادات عديدة من النشطاء وطالبوا بطردها من المملكة، لكن يومي وأمثالها اليوم في السعودية باتوا تحت حماية محمد بن سلمان راعي الانفتاح في المملكة، بحسب وصف البعض.