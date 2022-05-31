الثلاثاء, مايو 31, 2022
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فيديو “دكتورة يومي” في السعودية يورّطها ويُغضب السلطات وعقوبات بحقّها (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
دكتورة يومي watanserb.com

وطن – قررت هيئة الإعلام المرئي في السعودية، معاقبة وتغريم الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة باسم “دكتورة يومي” والمقيمة في المملكة، لمخالفتها نظام نشر المحتوى والإعلانات المعمول به في الدولة.

دكتورة يومي
دكتورة يومي

وبحسب وسائل الإعلام السعودية التي نقلت بيان هيئة الإعلام، فقد صدر القرار بحق الدكتورة يومي، الثلاثاء.

ورغم أن بيان الهيئة لم يذكر اسم “يومي” وأشار إليها بـ”الزائرة العربية”، إلا أن العديد من وسائل الإعلام أكدت أن القرار يخصها، ويخص المقاطع المثيرة للجدل التي نشرتها.

دكتورة يومي
دكتورة يومي

وقررت الهيئة السعودية تغريم مشهورة مواقع التواصل 400 ألف ريال، بالإضافة لإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة والتعميم بمنع التعامل مع معها.

وجاء قرار الغرامة من لجنة الالتزام بنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وسيتم إحالة الفاشينستا اللبنانية، والمنشأة التجارية التي تم الإعلان لها كذلك بموجب القرار إلى لجنة النظر في مخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

وقال بيان هيئة الإعلام إن المخالفات التي تم رصدها هي:”مخالفة نظام الإعلام المرئي والمسموع، مخالفة نظام مكافحة التدخين، مخالفة نظام التجارة الإلكترونية، ممارسة العمل التجاري بدون رخصة.”

الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري
الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري

واستنكر ناشطون عدم ذكر البيان لإسم الفاشينستا اللبنانية، رغم أنه يعمم عدم التعامل معها.

ليتساءل ناشط ساخرا:”تعميم بعدم التعامل معها ” ومشفرين اسمها ؟ نستخدم العصف الذهني مثلًا.”

وقال خالد العتيبي:”ياليت يكون القرار أكثر جرأة ويتم إعلان اسمها، لماذا الخوف؟.. كيف تحذرون من التعامل معها واسمها مجهول ؟ تناقض عجيب”.

“عقوبة دكتورة يومي”

هذا وتصدر وسم بعنوان “عقوبة دكتورة يومي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالمملكة، رحب فيه السعوديين بالعقوبة على الفاشينستا اللبنانية وطالبوا بالمزيد لعدم احترامها قوانين المملكة.

كما كتب عبدالله عبر الوسم:”قرار يبرد الخاطر(ماتعود تعلن بالسعودية)”.

ودونت فرح:”تستاهل العقوبة وان شاء الله كل اللي مثلها يتخالفون.. نظام البلد فوق الجميع.”

الدكتورة يومي وإعلان الماجد للعود

هذا وظهرت يومي قبل أيام في افتتاح محلات “الماجد للعود”، وكان حولها تجمعا كبيرا.

 

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A post shared by Youmna Khoury (@youmi.kh)

في حين تجمهر الشباب حول الفاشينستا اللبنانية رغبة في التقاط الصور معها.

كما تتعمد الدكتورة يومي دائما إثارة الجدل ولفت الأنظار إليها، بمقاطعها الفاضحة التي تستعرض فيها جسدها لأجل زيادة المتابعين.

وسبق أن تعرضت لانتقادات عديدة من النشطاء وطالبوا بطردها من المملكة، لكن يومي وأمثالها اليوم في السعودية باتوا تحت حماية محمد بن سلمان راعي الانفتاح في المملكة، بحسب وصف البعض.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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