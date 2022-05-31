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عبدالله المهداوي يفجع محبيه بوفاته المفاجئة.. وهذا ما كشفه شقيقه!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عبدالله المهداوي يفجع محبيه بوفاته المفاجئة.. وهذا ما كشفه شقيقه! watanserb.com
عبدالله المهداوي

وطن– تصدر اسم المنشد السعودي الشاب، عبدالله المهداوي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عقب إعلان وفاته بشكل مفاجئ.

أزمة صحية

وقال شقيق عبدالله المهداوي، “أبو سرى”، في تغريدة له عبر “تويتر”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي وفاة أخي شقيقي عبدالله المهداوي الذي وافته المنية إثر أزمة صحية. لله ما أعطى، ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وسيتم نشر موعد الصلاة عليه ودفنه لاحقا إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعى آلاف المغردين وفاة المهداوي الذي وصفوا صوته بالشجي، والملامس للقلب.

عبدالله المهداوي

 

 

 

 

 

أناشيد عبدالله المهداوي

ويعتبر المهداوي من أشهر المنشدين في الخليج خاصةً، والعالم العربي.

عبدالله المهداوي عبدالله المهداوي

وللراحل، عدد من الأناشيد حققت ملايين المشاهدات، أبرزها: الختمة أحيت وجداني، حان الزفاف، عقد الخاتمات. تاج الكرامة، قرآن ربي، سموك بالقرآن.

وأيضاً: الروح والريحان، الحبيب محمد، لما رحلت يا مشرق القسمات، فتن تموج، يا من عصيت الله. الله جل جلاله، حمدا لربي الكريم، بصمة، أمي، روح الحياة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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