عبدالله المهداوي يفجع محبيه بوفاته المفاجئة.. وهذا ما كشفه شقيقه!

وطن– تصدر اسم المنشد السعودي الشاب، عبدالله المهداوي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عقب إعلان وفاته بشكل مفاجئ.

أزمة صحية

وقال شقيق عبدالله المهداوي، “أبو سرى”، في تغريدة له عبر “تويتر”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي وفاة أخي شقيقي عبدالله المهداوي الذي وافته المنية إثر أزمة صحية. لله ما أعطى، ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وسيتم نشر موعد الصلاة عليه ودفنه لاحقا إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة أخي شقيقي #عبدالله_المهداوي @mhdawy12345

الذي وافته المنية إثر أزمة صحية

لله ما أعطى، ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وسيتم نشر موعد الصلاة عليه ودفنه لاحقا إن شاء الله

وإنا لله وإنا إليه راجعون. — أبو سُرى المهداوي (@mhdawy25) May 31, 2022

ونعى آلاف المغردين وفاة المهداوي الذي وصفوا صوته بالشجي، والملامس للقلب.

#عبدالله_المهداوي

أسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه ويرفع درجته ويجعل ما أصابه رفعة له ويعوض شبابه بجنات تجري من تحتها الانهار. — لول العُمري💚 (@Layla1937l) June 1, 2022

#عبدالله_المهداوي

الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه . — Rakan (@bin_judah) June 1, 2022

#عبدالله_المهداوي اللهم ارحم واغفر لعبدك عبدالله واسكنه فسيح جناته اناشيده كانت تلامس القلب رحمة الله عليه💔 pic.twitter.com/jshdAuTlxp — بطل الاسكوديتو 🇮🇹General Italy " (@viip_2007) June 1, 2022

#عبدالله_المهداوي

الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويجعل الجنه داره وقراره pic.twitter.com/pv7QowV0q5 — عبدالاله (@iilohy) June 1, 2022

يا الله !

والله صدمني الخبر 😢! إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارحم عبدك الفقير إليك وتجاوز عنه يالطيف، رحل كل شيء وبقيت الآن رسالته السامية والأناشيد التي امتلأت كلماتها افتقارًا لله .. نعم الأثر والله !

#عبدالله_المهداوي pic.twitter.com/akyllM4Dzj — محمد سالم عبدالحي (@rgo4Cy1Tuq2e9cq) June 1, 2022

اللهم اغفر له وارحمه ، واجعل ماقدمه في ميزان حسناته ..#عبدالله_المهداوي — عبدالله الشهري (@ALSHEHRI89) June 1, 2022

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

إنتقل إلى رحمة الله ، أخونا العزيز الغالي الزميل المنشد : #عبدالله_المهداوي بعد وعكة صحية💔 والله إن القلب ليحزن وان العين لتدمع ، وإنا على فراقك ياعبدالله لمحزونون .

ولا نقول إلا ما يرضي الله : إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاؤنا لأهله وذويه🌷 — عزام المقيطيب (@azzam_mq) May 31, 2022

أناشيد عبدالله المهداوي

ويعتبر المهداوي من أشهر المنشدين في الخليج خاصةً، والعالم العربي.

وللراحل، عدد من الأناشيد حققت ملايين المشاهدات، أبرزها: الختمة أحيت وجداني، حان الزفاف، عقد الخاتمات. تاج الكرامة، قرآن ربي، سموك بالقرآن.

وأيضاً: الروح والريحان، الحبيب محمد، لما رحلت يا مشرق القسمات، فتن تموج، يا من عصيت الله. الله جل جلاله، حمدا لربي الكريم، بصمة، أمي، روح الحياة.