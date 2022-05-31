صحيفة تشيكية تكشف عن خطة لاستثمار المليارات في سلطنة عمان لتأمين إمدادات الغاز

وطن- كشفت صحيفة ” seznamzpravy ” التشيكية بأن ثلاثة نواب من وزارة الصناعة والتجارة حضروا مؤخرًا اجتماعًا مع إدارة شركة الطاقة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وكان موضوع الاجتماع التعرف على احتمالات امدادات الغاز المسال من سلطنة عمان، وذلك من اجل التحرر من الاعتماد على الغاز الروسي.

وقالت الصحيفة، إن وزارة الصناعة والتجارة توسطت في المفاوضات بين شركتي الطاقة التشيكيتين EZ و Pražská plynárenská والمدير التجاري للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال محمود البلوشي، حيث حضرت الوزارة الاجتماع مع ثلاثة نواب.

ولفتت الصحيفة إلى انه في الأسابيع والأشهر المقبلة ، سيدرس الطرفان إمكانيات إمداد جمهورية التشيك بالغاز الطبيعي المسال. وقال فويتش سرنكا المتحدث باسم الوزارة في قائمة التقارير “المفاوضات ستستمر على مستوى الشركة”.

اتفاقيات مع قطر

كما أوضحت قائمة التقارير أنه بالفعل وجهت التشيك انتباهها أيضًا إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، حيث يجري الانتهاء من الاستعدادات للاتفاقيات الثنائية مع قطر؛ موضحة أن سلطنة عمان هي خيار آخر.

الاستثمار في المستقبل

وقالت الصحيفة إنه بسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه الدول الأوروبية انقطاعًا هائلاً في إمدادات الغاز من روسيا، لذلك ركزت حكومة البلاد على الشرق الأوسط ، حيث توجد ودائع كبيرة للغاز.

ونقلت عن نائب وزير الخارجية جيري كوزاك قوله:”الحكومة التشيكية تحاول ايجاد حل يحل محل الغاز من روسيا التي مزقتها الحرب. لهذا السبب من المهم التفاوض مع جميع الدول المصدرة للغاز.

ومع ذلك بحسب الصحيفة، من الواضح أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات وسلطنة عمان هي في الأساس حل للمستقبل، وليس مشروعًا فوريًا، موضحة أن المشكلة في أنه لا يكفي مجرد التفاوض على شراء المواد الخام ، بل يجب أيضًا نقل الغاز إلينا – والذي ، على سبيل المثال ، بسبب عدم وجود ربط كاف بين خطوط أنابيب الغاز التشيكية والبولندية يعد تعقيدًا للخط التالي بضع سنوات.

وفي هذا الشأن قال “كوزاك”: “من الواقعي ان ندرك ان الغاز من عمان لن يكون متوفرا غدا. وهذا صحيح على كل دول الخليج. نحن بحاجة إلى معالجة قدرة العرض المحدودة ، ومسافة النقل الطويلة والمحطة التي ستساعد في توجيه الغاز إلى جمهورية التشيك. سنحل هذه القدرات المحدودة من خلال التفاوض مع الدول التي يمكنها توفير بعض الغاز على الأقل. بهذه الطريقة ، يمكننا بشكل أساسي تجميع القدرة “.

استثمار بمليارات الدولارات

وفي حالة سلطنة عمان، قالت الصحيفة قد يعني هذا استثمارات بمليارات الدولارات في استخراج الغاز لجمهورية التشيك. ومع ذلك ، وفقًا لخبير الطاقة فلاديمير شتوبان ، فإن مثل هذه الخطوة تستحق الدراسة. ووفقًا له ، فإن التعاطف المتبادل يمكن أن يسهل أيضًا المفاوضات مع عمان.

ولفتت الصحيفة إلى قول رئيس شركة الاستشارات “أوتوبان“، أنه سيكون من الضروري بناء خط أنابيب غاز من موقع الحقل ، والذي سينقل الغاز إلى الساحل.

وقال “لا توجد محطة تصدير هناك ، وهو أمر مكلف للغاية. للقيام بذلك ، من الضروري ترتيب محطة تسييل وسفن ستنقلها إلى أوروبا. حتى الآن ، لديهم على الورق في عمان ويبحثون عن مستثمر سيدفع ثمنها”.

وأضاف:” يمكن نقل الغاز المسال بواسطة السفن إلى محطة في شمال بولندا ، حيث سيعود الغاز الطبيعي المسال إلى شكله الغازي.”

وتابع قائلا: “السلسلة الكاملة التي نتحدث عنها ستكلف مليارات التيجان ، نحن نتحدث عن أفق يبلغ حوالي عشر سنوات. سوف يتم سداد استثمارنا بسعر الغاز المنخفض الذي نتفاوض عليه. ربما لمدة 20 عاما”، موضحا أن الأمر يستحق النظر “.