شاهد.. شجاعة مواطن عُماني تمنع كارثة محققة بعد قطره سيارة مشتعلة في ولاية السيب

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بطولي لمواطن عماني في ولاية السيب، أثناء إنقاذه لإحدى المنازل من كارثة محققة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أظهر اشتعال النيران في إحدى السيارات التي كانت واقفة أمام أحد المنازل الذي تحيط به الأشجار.

وأظهر الفيديو، إقدام أحد المواطنين بالإسراع بربط السيارة المشتعلة بسيارته عبر من خلال “الحبال” وقام بقطرها بعيدا عن المنزل، منقذا المنزل وأصحابه من كارثة محققة.

🔴 #شاهد | مواطن عُماني يمنع كارثة و يقطر سيارة أثناء اشتعالها بالنيران؛ لمنع انتشارها داخل أحد المنازل في ولاية #السيب ما رأيك بهذا التصرف ؟ pic.twitter.com/g1qEjyIqgt — صحيفة رصد  (@Rassd_Oman) May 30, 2022

وأوضح مقطع فديو آخر، بأن المواطن لم يكتف بقطر السيارة عن المنزل، بل واصل جرها بعيدا عن المنازل المحيطة، محاولا البحث عن مكان واسع ووضع السيارة فيه، حتى لا يتم إيذاء أحد في حال اشتعال النيران فيها أكثر أو انفجارها لا قدر الله.

ولاقى تصرف المواطن إشادة واسعة من قبل المغردين العمانيين، الذين عبروا عن شكرهم له ودعوا لتكريمه من قبل الدفاع المدني.

وقال مغرد يحمل اسم “مواطن”:” كفو. يستحق التكريم من الدفاع المدني”.

كفو. يستحق التكريم من الدفاع المدني pic.twitter.com/hxqLOHmD9J — مواطن (@BD029116744) May 30, 2022

وأشاد المغرد “أحمد رشيد” بتصرف المواطن قائلا:” تصرف رائع المفروض يسجل لدى هيئة الدفاع المدني الإسعاف كضابط.”

تصرف رائع المفروض يسجل لدى هيئة الدفاع المدني الأسعاف كضابط. — Ahmed Rashid. (@Ahmidalmuqimi) May 30, 2022

وقالت المغردة “بدرية العجمي”:”والنّعم فيه وبحسن تصرفه وسرعة تعامله”.

والنّعم فيه وبحسن تصرفه وسرعة تعامله👍🏻 — Badriya Alajmi 🇴🇲💓 (@Badriya_Alajmi) May 30, 2022

وعلق المغرد “محمد الحمداني” قريب المواطن الذي قام بهذا العمل:” جزاك الله خير الجزاء وأحسنت مأجوراً ومشكوراً ونعم الرأي تصرف جميل يا أبو محمد يا إبن أخي يابطل نعم أنك من الأذكياء والله يحتاج لك أن تكرم من قبل الجهات المعنية هكذا للإنسان العُماني ، لله درك ياشجاع ، الحمد لله على سلامتكم ، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الجميع من كل سوء أو مكروه”.

جزاك الله خير الجزاء وأحسنت مأجوراً ومشكوراً ونعم الرأي تصرف جميل يا أبو محمد يا إبن أخي يابطل نعم أنك من الأذكياء والله يحتاج لك أن تكرم من قبل الجهات المعنية هكذا للإنسان العُماني ، لله درك ياشجاع ، الحمد لله على سلامتكم ، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الجميع من كل سوء أو مكروه — محمد الحمداني (@m_aboamaal) May 30, 2022

وقالت المغردة “أم وجدان” مشيدة بما فعله المواطن:” تصرف حكيم وشجاع جزاه الله خيرا”.