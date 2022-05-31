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الهدهد

شاهد.. شجاعة مواطن عُماني تمنع كارثة محققة بعد قطره سيارة مشتعلة في ولاية السيب

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
شجاعة مواطن عُماني watanserb.com
شجاعة مواطن عُماني

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بطولي لمواطن عماني في ولاية السيب، أثناء إنقاذه لإحدى المنازل من كارثة محققة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أظهر اشتعال النيران في إحدى السيارات التي كانت واقفة أمام أحد المنازل الذي تحيط به الأشجار.

وأظهر الفيديو، إقدام أحد المواطنين بالإسراع بربط السيارة المشتعلة بسيارته عبر من خلال “الحبال” وقام بقطرها بعيدا عن المنزل، منقذا المنزل وأصحابه من كارثة محققة.

وأوضح مقطع فديو آخر، بأن المواطن لم يكتف بقطر السيارة عن المنزل، بل واصل جرها بعيدا عن المنازل المحيطة، محاولا البحث عن مكان واسع ووضع السيارة فيه، حتى لا يتم إيذاء أحد في حال اشتعال النيران فيها أكثر أو انفجارها لا قدر الله.

ولاقى تصرف المواطن إشادة واسعة من قبل المغردين العمانيين، الذين عبروا عن شكرهم له ودعوا لتكريمه من قبل الدفاع المدني.
وقال مغرد يحمل اسم “مواطن”:” كفو. يستحق التكريم من الدفاع المدني”.

وأشاد المغرد “أحمد رشيد” بتصرف المواطن قائلا:” تصرف رائع المفروض يسجل لدى هيئة الدفاع المدني الإسعاف كضابط.”

وقالت المغردة “بدرية العجمي”:”والنّعم فيه وبحسن تصرفه وسرعة تعامله”.

وعلق المغرد “محمد الحمداني” قريب المواطن الذي قام بهذا العمل:” جزاك الله خير الجزاء وأحسنت مأجوراً ومشكوراً ونعم الرأي تصرف جميل يا أبو محمد يا إبن أخي يابطل نعم أنك من الأذكياء والله يحتاج لك أن تكرم من قبل الجهات المعنية هكذا للإنسان العُماني ، لله درك ياشجاع ، الحمد لله على سلامتكم ، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الجميع من كل سوء أو مكروه”.

وقالت المغردة “أم وجدان” مشيدة بما فعله المواطن:” تصرف حكيم وشجاع جزاه الله خيرا”.

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المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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