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حبيبة إيلون ماسك الجديدة “خارقة الجمال” تظهر معه في جنة المليارديرات (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
حبيبة إيلون ماسك الجديدة ناتاشا باسيت watanserb.com
حبيبة إيلون ماسك الجديدة ناتاشا باسيت

وطن – نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورا حديثة للملياردير إيلون ماسك وصديقته الجديدة الممثلة الاسترالية ناتاشا باسيت وهما يستمتعان بغداء في جنة المليارديرات، في مدينة سانت تروبيز، بعد خمسة أشهر من ولادة ابنته من زوجته السابقة المغنية غرايمز.

ناتاشا باسيت حبيبة إيلون ماسك الجديدة
ناتاشا باسيت حبيبة إيلون ماسك الجديدة

وشُوهد الثنائي وهما يستمتعان بتناول وجبة في فندق Cheval Blanc، حيث تكلف الغرف ما يزيد عن 1300 دولار لليلة الواحدة.

إيلون ماسك وناتاشا مستمتعان
إيلون ماسك وناتاشا مستمتعان

إطلالة أنيقة لناتاشا 

كانت ناتاشا (27 عامًا)، وهي أصغر من ماسك ب23 سنة، أنيقة في إطلالتها.

ناتاشا باسيت
ناتاشا باسيت

حيث ارتدت فستان من Zadig و Voltaire بقيمة 698 دولارًا، وصندلًا باللون الفضي مع حقيبة مطابقة.

وفي المقابل، ارتدى ماسك (50 عامًا)، قميص رمادي داكن وبنطلون جينز أسود وحذاء تشيلسي من الجلد الأسود.

ويُعتقد أن الثنائي قد بدأت تجمعهما علاقة في فبراير من هذا العام.

ناتاشا
ناتاشا

عندما ظهرا معا وهما ينزلان من متن طائرة خاصة، تابعة لماسك في لوس أنجلوس.

ورحّب ماسك في ديسمبر من العام الماضي بطفلته الثانية وذلك مع صديقته السابقة غرايمز عن طريق أم بديلة والجدير بالذكر أنهما انفصلا قبل شهرين من الترحيب بابنتهما.

ومنذ ذلك الوقت، يبدو أن باسيت، صديقة ماسك الجديدة، قد دخلت في أجواء عائلة ماسك حيث حضرت العديد من الأحداث في مدينة كان الأسبوع الماضي، أين كانت والدة ماسك ماي ضيفة أيضًا.

انتقلت باسيت إلى الولايات المتحدة من أستراليا عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها وعملت في البداية في نيويورك ثم سافرت إلى لوس أنجلوس ومن غير الواضح كيف التقت هي وماسك.

ماسك تزوج 4 مرات وأنجب 7 أبناء

التقى ماسك بزوجته الأولى جوستين ويلسون عندما كانا يدرسان معًا في أونتاريو.

تزوجا في عام 2000، وانتقلا إلى لوس أنجلوس ورحبا بابنهم الأول الذي توفي عندما كان عمره 10 أسابيع فقط، ثم أنجبا بعد ذلك توأمان ثم ثلاثة توائم.

انفصل الزوجان في عام 2008 بعد ثماني سنوات من الزواج وخمسة أطفال.

بعد ذلك، تزوج ماسك الممثلة البريطانية تالولا رايلي، في عام 2010، ثم انفصلا في عام 2012 وتزوجا مرة أخرى في عام 2013، لينفصلا مرة أخرى في عام 2016.

في العام التالي، دخل ماسك في علاقة قصيرة مع الممثلة الامريكية آمبر هيرد، بعد طلاقها الحاد من جوني ديب.

إيلون ماسك وآمبر هيرد
إيلون ماسك وآمبر هيرد

بعد هيرد، واعد ماسك المغنية غريمز، حيث ظهرا لأول مرة كثنائي في حفل ميت غالا عام 2018.

إيلون ماسك وزوجته السابقة غرايمز
إيلون ماسك وزوجته السابقة غرايمز

ورحبا بطفلهما الأول معًا في مايو 2020، وأطلقا عليه اسم X Æ A-Xii.

بحلول سبتمبر 2021. انفصلا الثنائي، وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركتي “سبايس إكس” و”تيسلا”، موقع “Page six” أنهما “لا يزالان تربطهما علاقة جيدة”.

وفي ديسمبر 2021، أذهلت غرايمز وسائل الإعلام عندما أكدت أنها أنجبت طفلة من ماسك عن طريق أم بديلة.

المصدرديلي ميل، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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