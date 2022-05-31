حبيبة إيلون ماسك الجديدة “خارقة الجمال” تظهر معه في جنة المليارديرات (صور)

وطن – نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورا حديثة للملياردير إيلون ماسك وصديقته الجديدة الممثلة الاسترالية ناتاشا باسيت وهما يستمتعان بغداء في جنة المليارديرات، في مدينة سانت تروبيز، بعد خمسة أشهر من ولادة ابنته من زوجته السابقة المغنية غرايمز.

وشُوهد الثنائي وهما يستمتعان بتناول وجبة في فندق Cheval Blanc، حيث تكلف الغرف ما يزيد عن 1300 دولار لليلة الواحدة.

إطلالة أنيقة لناتاشا

كانت ناتاشا (27 عامًا)، وهي أصغر من ماسك ب23 سنة، أنيقة في إطلالتها.

حيث ارتدت فستان من Zadig و Voltaire بقيمة 698 دولارًا، وصندلًا باللون الفضي مع حقيبة مطابقة.

وفي المقابل، ارتدى ماسك (50 عامًا)، قميص رمادي داكن وبنطلون جينز أسود وحذاء تشيلسي من الجلد الأسود.

ويُعتقد أن الثنائي قد بدأت تجمعهما علاقة في فبراير من هذا العام.

عندما ظهرا معا وهما ينزلان من متن طائرة خاصة، تابعة لماسك في لوس أنجلوس.

ورحّب ماسك في ديسمبر من العام الماضي بطفلته الثانية وذلك مع صديقته السابقة غرايمز عن طريق أم بديلة والجدير بالذكر أنهما انفصلا قبل شهرين من الترحيب بابنتهما.

ومنذ ذلك الوقت، يبدو أن باسيت، صديقة ماسك الجديدة، قد دخلت في أجواء عائلة ماسك حيث حضرت العديد من الأحداث في مدينة كان الأسبوع الماضي، أين كانت والدة ماسك ماي ضيفة أيضًا.

انتقلت باسيت إلى الولايات المتحدة من أستراليا عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها وعملت في البداية في نيويورك ثم سافرت إلى لوس أنجلوس ومن غير الواضح كيف التقت هي وماسك.

ماسك تزوج 4 مرات وأنجب 7 أبناء

التقى ماسك بزوجته الأولى جوستين ويلسون عندما كانا يدرسان معًا في أونتاريو.

تزوجا في عام 2000، وانتقلا إلى لوس أنجلوس ورحبا بابنهم الأول الذي توفي عندما كان عمره 10 أسابيع فقط، ثم أنجبا بعد ذلك توأمان ثم ثلاثة توائم.

انفصل الزوجان في عام 2008 بعد ثماني سنوات من الزواج وخمسة أطفال.

بعد ذلك، تزوج ماسك الممثلة البريطانية تالولا رايلي، في عام 2010، ثم انفصلا في عام 2012 وتزوجا مرة أخرى في عام 2013، لينفصلا مرة أخرى في عام 2016.

في العام التالي، دخل ماسك في علاقة قصيرة مع الممثلة الامريكية آمبر هيرد، بعد طلاقها الحاد من جوني ديب.

بعد هيرد، واعد ماسك المغنية غريمز، حيث ظهرا لأول مرة كثنائي في حفل ميت غالا عام 2018.

ورحبا بطفلهما الأول معًا في مايو 2020، وأطلقا عليه اسم X Æ A-Xii.

بحلول سبتمبر 2021. انفصلا الثنائي، وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركتي “سبايس إكس” و”تيسلا”، موقع “Page six” أنهما “لا يزالان تربطهما علاقة جيدة”.

وفي ديسمبر 2021، أذهلت غرايمز وسائل الإعلام عندما أكدت أنها أنجبت طفلة من ماسك عن طريق أم بديلة.