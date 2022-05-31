جريمة هزت مصر.. أم ذبحت أطفالها الثلاثة بالسكين وانتحرت وتركت رسالة صادمة

وطن – باتت جريمة الأم المصرية التي أنهت حياة أطفالها الثلاثة ذبحا بالسكين ثم انتحرت، حديث مواقع التواصل في مصر والوطن العربي.

أم مصرية تذبح أبنائها

وبدأت القصة من محافظة الدقهلية المصرية، عندما استيقظ أهالي قرية “ميت تمامه” التابعة لمركز “منية النصر”، على جريمة مروعة حيث وجدوا 3 أطفال غارقين في دمائهم وأمهم هي الأخرى قتيلة.

ولف الغموض الحادث وحضرت الشرطة إلى مسرح الجريمة، لمعاينة الجثث ومحاولة حل لغز الجريمة والوقوف على أسبابها.

إلا أن رسالة تركتها الأم بخط يدها كشفت السر وحلت لغز الجريمة، حيث اتضح أن الأم هي من قتلت أبنائها الثلاثة ذبحا ثم انتحرت.

وجاء في نص الرسالة الصادمة التي تركتها الزوجة المنتحرة ووجدتها الشرطة: “أنا وديت ولادك للجنة يا محمد، وانت كمان هتروح الجنة معاهم لأنك مقصرتش معانا في أي حاجة.”

تركت رسالة صادمة لزوجها

وتابعت: “أنا اللي قصرت معاهم وبالذات أحمد كان لازم أوديه الجنة لأن ذنبه في رقبتي.. لا علمته الكلام ولا الحياة والتعليم، وإخواته معاه في الجنة.”

واختتمت الزوجة مخاطبة زوجها: “اصبر واحتسبهم عند الله ويا بختك بالجنة. أما أنا فادعيلي أنا كنت بتعذب في الدنيا ومش قادرة أعيش.”

مضيفة: “سامحني ربنا يكرمك باللي تستهالك ويعوض عليك بأولاد أحسن من ولادي.”

وكانت سلطات الأمن في الدقهلية تلقت بلاغا، مفاده أن سيدة قامت بإلقاء نفسها أمام “جرار زراعي” وتم نقلها للمستشفى وبها إصابات خطيرة.

وبالفحص تبين أن السيدة المصابة تدعى “حنان م. ا” 33عامًا، وهي خريجة كلية تربية، ومتزوجة من “محمد .أ.م”، 33 عامًا، وهو مصري مغترب يعمل في السعودية.

تفاصيل الجريمة البشعة

وكان أهالي القرية عثروا، الاثنين، على جثث الأطفال مذبوحين داخل شقتهم، ثم العثور على الأم مصابة بإصابات بالغة بعدما ألقت نفسها أمام الجرار الزراعي محاولة الانتحار.

وكشفت التحريات ورفع البصمات والأدلة، أن الشقة لم يقتحمها أحد أو يدخلها لص بهدف السرقة، ووجدت جثث الأطفال مصابين بطعنات وجروح ذبحية بالرقبة، بحسب النيابة العامة.

فحص عينات الدماء أيضا أثبت أن جميعها تخص الأطفال الضحايا، ولا توجد فصائل دم آخرى تختلف عن فصائل دم الاطفال، الذين عثر بجوارهم على سكين بها آثار دماء، وعليها بصمات والدتهم.

وتسببت هذه الجريمة بحالة صدمة وذهول كبيرين للمصريين على مواقع التواصل.

صدمة وذهول بمواقع التواصل

وفي هذا السياق قال أحمد: “عشان كده بنقول نتأنى في اختيار شريك الحياة

عشان نجيب لولادنا ام صالحه واب صالح.. مش جواز متخلفين مع بعض وفي الاخر الاطفال التدفع الفاتورة دي لو بنت ناس وبنت اصل ما فعلت كده ايا كان الظروف.”

وكتب أحمد: “الله يكون في عون المجتمع المصري ما تعرض له في اخر10 أعوام من عمر مصر شئ صعب ع النفس البشرية أن تتحمله تجريف ممنهج ومتعمد في كل مناحي الحياه أخلاقيا واجتماعيا. وتسطيح المجتمع وتفريغه من كل مقومات الحياه السليمه مباديء وقيم ويوحي لك شياطين الإنس ان مصر بتنهض بل هي علي فوهه بركان.”

وغردت ناشطة “لحظة اليأس مرعبة وخاصة وإن واضح انها لوحدها مفيش حد جنبها ولا بيدعمها محدش عارف هي مرت بإيه قبل ما تقرر أنها تخلص من حياتها وحياة ولادها.”

موضحة: “حبنا لأولادنا كتير بيخلينا نشفق عليهم من الظروف اللي ممكن يبقوا فيها لو سبناهم وهي قررت متسيبهومش وتاخدهم معاها” حسب وصفها.

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