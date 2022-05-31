تنظيف المجوهرات.. 9 طرق بسيطة لفعلها في المنزل

وطن– إذا كان لديك الكثير من المجوهرات الذهبية والفضية وكنت ترغب في تنظيفها وتلميعها ولكن لا ترغب في إنفاق الكثير من المال، فلا داعي للقلق.

فهناك الكثير من الطرق السهلة لتنظيفها في المنزل لكي تبدو جديدة ولامعة، حسب ما أوردته مجلة ريدرز دايجست في نسختها الأسترالية.

رقائق الألومنيوم

إذا كنت ترغب في تنظيف مجوهراتك بورق الألمنيوم، قم ببساطة بأخذ كأس ثم غلفه بأوراق الألمينيوم من الداخل. ثم قم بملء الكأس بالماء الساخن مع وضع ملعقة كبيرة من مسحوق الغسيل الخالي من المبيض.

ثم ضع المجوهرات في المحلول واتركها تنقع لمدة دقيقة واحدة ثم امسحها جيدا وجففها في الهواء.

والجدير بالذكر أن هذه الطريقة الكيميائية تُسمى التبادل الأيونيّ (بالإنجليزية: ion exchange)، والتي يمكن تطبيقها أيضًا لتنظيف الأواني الفضية.

الأمونيا

لتنظيف المجوهرات في المنزل، يمكن نقعها لمدة عشر دقائق في محلول مكون من 1/2 كوب من محلول الأمونيا الممزوج بكوب من الماء الدافئ.

ثم امسح برفق المجوهرات بقطعة قماش ناعمة واتركها حتى تجف.

للتذكير، لا تستخدم هذه الطريقة مع المجوهرات التي تحتوي على اللؤلؤ، لأنها قد تجعلها باهتة وبالتالي تتسبب في تأكسد سطحها.

صودا الخبز

لإزالة البقع المتراكمة من الفضة، امزج كمية قليلة من صودا الخبز (ربع كوب ) مع الماء (2 ملاعق كبيرة) لصناعة معجون سميك.

ضع المزيج مباشرةً على الفضة باستخدام إسفنجة مبللة وافركها برفق واشطفها ثم جففها.

لتلميع المجوهرات الذهبية. قم بتغطيتها بكمية قليلة من صودا الخبز، ثم اسكب عليها القليل من الخل واشطفها جيدًا.

احذر، لا تستخدم هذه الطريقة مع المجوهرات التي تحتوي على اللؤلؤ أو الأحجار الكريمة، لأنها قد تتسبب في تلفها.

المشروبات الغازية

يمكن للمشروبات الغازية أن تعمل على تنظيف الفضة والياقوت الأزرق والعديد من المجوهرات الفضية.

وذلك عن طريق نقعها في كوب ملي بهذه المشروبات وتركها طوال الليل لمنحها اللمعان النهائي.

الكاتشاب

في وعاء صغير، ضع كمية من الكاتشاب وغمس فيها قطعة المجوهرات المراد تنظيفها واتركها لبضع دقائق بعد ذلك قم بغمسها في الماء ونظفها بفرشاة أسنان ناعمة ثم جففها.

معجون الأسنان

ضع القليل من معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة واستخدمه لجعل خاتم الماس الخاص بك يتلألأ ولا تنسى أن تنظف الرواسب بقطعة قماش مبللة.

الخل

انقع الأساور والخواتم والمجوهرات الأخرى المصنوعة من الفضة في مزيج يتكون من 1/2 كوب من الخل الأبيض وملعقتين كبيرتين من صودا الخبز لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

اشطفها بالماء البارد وجففها جيدًا بقطعة قماش ناعمة.

الصابون السائل لغسل الأطباق

كل ما عليك فعله هو صنع مزيج يتكون من بضع قطرات صابون الأطباق والماء الدافئ ثم ضع المجوهرات في المحلول واتركها لبضع دقائق.

يمكنك استخدام هذه الطريقة مع المجوهرات الفضية أيضًا، ولكن يفضل استخدام فرشاة أسنان أو قطعة قماش لمسحها ولا تنسى تجفيفها لاحقا.

الشامبو

ستحتاج إلى خلط القليل من الشامبو بالماء الدافئ واستخدم فرشاة ناعمة ونظيفة مثل فرشاة المكياج لتلميع كل لؤلؤة بالمزيج مع تجنب نقعها.