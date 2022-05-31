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تنظيف المجوهرات.. 9 طرق بسيطة لفعلها في المنزل

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
طرق لتنظيف المجوهرات في المنزل watanserb.com
هناك الكثير من الطرق السهلة لتنظيف مجوهراتك في المنزل

وطن– إذا كان لديك الكثير من المجوهرات الذهبية والفضية وكنت ترغب في تنظيفها وتلميعها ولكن لا ترغب في إنفاق الكثير من المال، فلا داعي للقلق.

فهناك الكثير من الطرق السهلة لتنظيفها في المنزل لكي تبدو جديدة ولامعة، حسب ما أوردته مجلة ريدرز دايجست في نسختها الأسترالية.

  • رقائق الألومنيوم

إذا كنت ترغب في تنظيف مجوهراتك بورق الألمنيوم، قم ببساطة بأخذ كأس ثم غلفه بأوراق الألمينيوم من الداخل. ثم قم بملء الكأس بالماء الساخن مع وضع ملعقة كبيرة من مسحوق الغسيل الخالي من المبيض.

ثم ضع المجوهرات في المحلول واتركها تنقع لمدة دقيقة واحدة ثم امسحها جيدا وجففها في الهواء.

Aluminium foil

والجدير بالذكر أن هذه الطريقة الكيميائية تُسمى التبادل الأيونيّ (بالإنجليزية: ion exchange)، والتي يمكن تطبيقها أيضًا لتنظيف الأواني الفضية.

  • الأمونيا

لتنظيف المجوهرات في المنزل، يمكن نقعها لمدة عشر دقائق في محلول مكون من 1/2 كوب من محلول الأمونيا الممزوج بكوب من الماء الدافئ.

ثم امسح برفق المجوهرات بقطعة قماش ناعمة واتركها حتى تجف.

للتذكير، لا تستخدم هذه الطريقة مع المجوهرات التي تحتوي على اللؤلؤ، لأنها قد تجعلها باهتة وبالتالي تتسبب في تأكسد سطحها.

Ammonia

صودا الخبز

لإزالة البقع المتراكمة من الفضة، امزج كمية قليلة من صودا الخبز (ربع كوب ) مع الماء (2 ملاعق كبيرة) لصناعة معجون سميك.

ضع المزيج مباشرةً على الفضة باستخدام إسفنجة مبللة وافركها برفق واشطفها ثم جففها.

Baking soda

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لتلميع المجوهرات الذهبية. قم بتغطيتها بكمية قليلة من صودا الخبز، ثم اسكب عليها القليل من الخل واشطفها جيدًا.

احذر، لا تستخدم هذه الطريقة مع المجوهرات التي تحتوي على اللؤلؤ أو الأحجار الكريمة، لأنها قد تتسبب في تلفها.

المشروبات الغازية 

يمكن للمشروبات الغازية أن تعمل على تنظيف الفضة والياقوت الأزرق والعديد من المجوهرات الفضية.

وذلك عن طريق نقعها في كوب ملي بهذه المشروبات وتركها طوال الليل لمنحها اللمعان النهائي.

Soda water

الكاتشاب

في وعاء صغير، ضع كمية من الكاتشاب وغمس فيها قطعة المجوهرات المراد تنظيفها واتركها لبضع دقائق بعد ذلك قم بغمسها في الماء ونظفها بفرشاة أسنان ناعمة ثم جففها.

تنظيف المجوهرات

معجون الأسنان

ضع القليل من معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة واستخدمه لجعل خاتم الماس الخاص بك يتلألأ ولا تنسى أن تنظف الرواسب بقطعة قماش مبللة.

تنظيف المجوهرات

 الخل

انقع الأساور والخواتم والمجوهرات الأخرى المصنوعة من الفضة في مزيج يتكون من 1/2 كوب من الخل الأبيض وملعقتين كبيرتين من صودا الخبز لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

اشطفها بالماء البارد وجففها جيدًا بقطعة قماش ناعمة.

تنظيف المجوهرات

الصابون السائل لغسل الأطباق

كل ما عليك فعله هو صنع مزيج يتكون من بضع قطرات صابون الأطباق والماء الدافئ ثم ضع المجوهرات في المحلول واتركها لبضع دقائق.

Dish soap

يمكنك استخدام هذه الطريقة مع المجوهرات الفضية أيضًا، ولكن يفضل استخدام فرشاة أسنان أو قطعة قماش لمسحها ولا تنسى تجفيفها لاحقا.

الشامبو

تنظيف المجوهرات

ستحتاج إلى خلط القليل من الشامبو بالماء الدافئ واستخدم فرشاة ناعمة ونظيفة مثل فرشاة المكياج لتلميع كل لؤلؤة بالمزيج مع تجنب نقعها.

المصدرريدز دايجست، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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