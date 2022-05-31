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رياضة

المصري البوسعيدي في ورطة بعد التوقيع مع حسام حسن

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
المصري البورسعيدي وتعيين المدرب حسام حسن watanserb.com
المصري البورسعيدي وتعيين المدرب حسام حسن

وطن – من المحتمل أن تهدد صفقة تولي حسام حسن 55 عاماً، تدريب فريق المصري البورسعيدي حتى نهاية هذا الموسم، خلفاً للمدرب التونسي معين الشعباني الذي تم إقالته، إلى حدوث أزمة للنادي بعد إتمام تلك الصفقة.

وكشفت صحيفة الأهرام المصرية، بأنه في حال توقيع حسام حسن على صفقة لقيادة تدريب فريق المصري البورسعيدي، فإنه سيورط النادي في ثلاثة أزمات متوقعة.

المصري وصفقة حسام حسن

وأردفت الصحيفة، ” رابطة الأندية للمحترفين في كرة القدم، ينص أحد قرارتها في منع أي مدير فني سبق له العمل كمدير فني لفريق في نفس الدوري، من تدريب أي فريق آخر حتى نهاية الموسم. وبالتالي فإن حسام حسن في حال التعاقد معه مدرباً على الورق لن يتمكن من حضور المباريات وإدارتها”.

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كما وأضافت، ” المدرب حسن طلب من إدارة المصري البورسعيدي، قبل بداية مشواره سداد كافة المستحقات المالية للاعبي الفريق، حيث من أبرزهم إلياس الجلاصي، هيثم لعيوني. وأوستين أموتو، وياسر حمد، بعد أنباء عن قدوم اللاعبين لتقديم شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية”.

تفادي الهبوط

وتابعت، ” بينما الأزمة الثالثة المتوقعة هو حاجة المصري البورسعيدي إلى مبلغ 2 مليون جنيه شهرياً، من أجل سداد رواتب الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب حسام حسن، بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية للاعبين عن تحقيق الفوز في المباريات. من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية”.

وكان فريق المصري قد أعلن عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، الإثنين، عن تعيين المدرب حسام حسن لتولي تدريب الفريق. خلفاً للمدرب التونسي معين الشعباني. بسبب سوء النتائج للفريق في الآونة الأخيرة.

لم يحقق أي من الألقاب

كما وسيتولي المدرب حسن قيادة تدريب المصري البورسعيدي للمرة الرابعة في مشواره التدريبي، حيث لم يتمكن من التتويج بأي من الألقاب مع الفريق خلال الفترة التدريبية الماضية.

وقاد الفريق المصري في 167 مباراة بكافة المسابقات المختلفة، نجح من خلالها تحقيق 44 فوزاً و53 تعادلاً. كما وتلقى الخسارة في 37 مباراة.

وجاء فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 20 نقطة فقط، بعد خوضه 21 مباراة، حقق فيها الفوز في 4 مباريات. وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 9 مباريات حتى الآن.

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المصدروطن + الأهرام المصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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