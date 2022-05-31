المصري البوسعيدي في ورطة بعد التوقيع مع حسام حسن

وطن – من المحتمل أن تهدد صفقة تولي حسام حسن 55 عاماً، تدريب فريق المصري البورسعيدي حتى نهاية هذا الموسم، خلفاً للمدرب التونسي معين الشعباني الذي تم إقالته، إلى حدوث أزمة للنادي بعد إتمام تلك الصفقة.

وكشفت صحيفة الأهرام المصرية، بأنه في حال توقيع حسام حسن على صفقة لقيادة تدريب فريق المصري البورسعيدي، فإنه سيورط النادي في ثلاثة أزمات متوقعة.

المصري وصفقة حسام حسن

وأردفت الصحيفة، ” رابطة الأندية للمحترفين في كرة القدم، ينص أحد قرارتها في منع أي مدير فني سبق له العمل كمدير فني لفريق في نفس الدوري، من تدريب أي فريق آخر حتى نهاية الموسم. وبالتالي فإن حسام حسن في حال التعاقد معه مدرباً على الورق لن يتمكن من حضور المباريات وإدارتها”.

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كما وأضافت، ” المدرب حسن طلب من إدارة المصري البورسعيدي، قبل بداية مشواره سداد كافة المستحقات المالية للاعبي الفريق، حيث من أبرزهم إلياس الجلاصي، هيثم لعيوني. وأوستين أموتو، وياسر حمد، بعد أنباء عن قدوم اللاعبين لتقديم شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية”.

تفادي الهبوط

وتابعت، ” بينما الأزمة الثالثة المتوقعة هو حاجة المصري البورسعيدي إلى مبلغ 2 مليون جنيه شهرياً، من أجل سداد رواتب الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب حسام حسن، بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية للاعبين عن تحقيق الفوز في المباريات. من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية”.

عودة التوأم للنادي البورسعيدي 🔙 حسام حسن مديراً فنياً للمصري خلفاً لمعين الشعباني 🟢 pic.twitter.com/U6jymWQfkc — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) May 30, 2022

وكان فريق المصري قد أعلن عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، الإثنين، عن تعيين المدرب حسام حسن لتولي تدريب الفريق. خلفاً للمدرب التونسي معين الشعباني. بسبب سوء النتائج للفريق في الآونة الأخيرة.

لم يحقق أي من الألقاب

كما وسيتولي المدرب حسن قيادة تدريب المصري البورسعيدي للمرة الرابعة في مشواره التدريبي، حيث لم يتمكن من التتويج بأي من الألقاب مع الفريق خلال الفترة التدريبية الماضية.

🔴 من المنتظر أول تدريب جماعي للفريق الأول بالكرة للنادي المصري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد، سيكون على ملعب المريخ.#port_sport_news pic.twitter.com/Za3LLIDQCl — port sport news (@portsportnews1) May 30, 2022

وقاد الفريق المصري في 167 مباراة بكافة المسابقات المختلفة، نجح من خلالها تحقيق 44 فوزاً و53 تعادلاً. كما وتلقى الخسارة في 37 مباراة.

وجاء فريق المصري البورسعيدي في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 20 نقطة فقط، بعد خوضه 21 مباراة، حقق فيها الفوز في 4 مباريات. وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 9 مباريات حتى الآن.

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