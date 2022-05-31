الجيش الإسرائيلي يعدم أسيرة محررة بالقرب من مخيم العروب بالخليل بزعم محاولة طعن

وطن – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الأسيرة المحررة غفران حامد وراسنة برصاص جنود الاحتلال قرب مخيم “العروب” شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الشهيدة استهدفت برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى وخرجت من الجهة اليمنى.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمع عدد من جنود الاحتلال وبعض المواطنين حول الشهيدة عقب استشهادها، في حين حاولت أطقم الهلال الأحمر الفلسطيني إسعافها.

🏴‍☠️ 🇵🇸 إذاعة جيش العدو:

الفلسطينية التي أطلقت القوات النار نحوها عند مفرق العروب حالتها خطيرة. 🔵🔊اخبار•com🔊🔵 pic.twitter.com/sBXsL0W6BN — 🔊اخبار.Com🔊 (@aboghazihneineh) June 1, 2022

كما نشر ناشطون مقطع فيديو يظهر الجندي الإسرائيلي الإثيوبي الأصل الذي أطلق النار على الشهيدة، حيث قام مصور الفيديو بتوجيه الشتائم له.

#فيديو للجندي الذي أطلق النار صوب فتاة فلسطينية قرب مخيم العروب شمال الخليل pic.twitter.com/xAL3ZTY6Vc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2022

كما أظهرت صور ومقطع فيديو تم تداولها ، الشابة ملقاة على الأرض، بعد إطلاق الرصاص عليها.

⚡️الإعلام العبري: جنود الاحتلال أطلقوا النار على فتاة #فلسطينية في العروب بـ #الخليل.. pic.twitter.com/U7fg8LM3ll — لؤي حمدان | صحفي 𓂆 (@louaiHamdan) June 1, 2022

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول طواقمه إلى المصابة نحو 20 دقيقة.

وأضاف “أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الجمعية من الوصول لطالبة مصابة بالرصاص الحي عند مدخل العروب وتم تسلميها للطواقم بعد ما يقارب 20 دقيقة”، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا“.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الشهيدة كانت تحمل السكين في يدها وهي تقترب من جندي بالقرب من مخيم العروب للاجئين جنوب بيت لحم، وأن قواته ردت على ما يبدو محاولة الطعن بإطلاق النار.

يذكر أن الشهيدة وراسنة من بلدة شيوخ العروب، وهي اسيرة محررة أطلق سراحها في شهر نيسان/ابريل الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة اشهر.

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