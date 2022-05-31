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الجيش الإسرائيلي يعدم أسيرة محررة بالقرب من مخيم العروب بالخليل بزعم محاولة طعن

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
شهيدة مخيم العروب غفران وراسنة watanserb.com
الشهيدة غفران وراسنة التي أعدمها جنود الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

وطن – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الأسيرة المحررة غفران حامد وراسنة برصاص جنود الاحتلال قرب مخيم “العروب” شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الشهيدة استهدفت برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى وخرجت من الجهة اليمنى.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمع عدد من جنود الاحتلال وبعض المواطنين حول الشهيدة عقب استشهادها، في حين حاولت أطقم الهلال الأحمر الفلسطيني إسعافها.

كما نشر ناشطون مقطع فيديو يظهر الجندي الإسرائيلي الإثيوبي الأصل الذي أطلق النار على الشهيدة، حيث قام مصور الفيديو بتوجيه الشتائم له.

كما أظهرت صور ومقطع فيديو تم تداولها ، الشابة ملقاة على الأرض، بعد إطلاق الرصاص عليها.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول طواقمه إلى المصابة نحو 20 دقيقة.

وأضاف “أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الجمعية من الوصول لطالبة مصابة بالرصاص الحي عند مدخل العروب وتم تسلميها للطواقم بعد ما يقارب 20 دقيقة”، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا“.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الشهيدة كانت تحمل السكين في يدها وهي تقترب من جندي بالقرب من مخيم العروب للاجئين جنوب بيت لحم، وأن قواته ردت على ما يبدو محاولة الطعن بإطلاق النار.

يذكر أن الشهيدة وراسنة من بلدة شيوخ العروب، وهي اسيرة محررة أطلق سراحها في شهر نيسان/ابريل الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة اشهر.

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المصدروطن - وسائل التواصل الاجتماعي + وفا
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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