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الهدهد

التلفزيون الباكستاني يطرد صحفيا متصهينا زار إسرائيل والتقى إسحاق هرتسوغ

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
طرد صحفي باكستاني watanserb.com
التلفزيون الباكستاني يطرد صحفيا متصهينا زار إسرائيل والتقى إسحاق هرتسوغ

وطن- كشف الإعلامي والمحلل الإستراتيجي الباكستاني، حذيفة فريد، بأن التلفزيون الباكستاني طرد الصحفي أحمد القريشي بعد زيارته التطبيعية إلى إسرائيل ولقائه برئيس الكيان المحتل.

وقال “فريد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التلفزيون الباكستاني يطرد الصحفي المتصهين أحمد قريشي بعد زيارته للكيان الغاصب إسرائيل، ولقائه بالرئيس الإسرائيلي”.

باكستان لم ولن تعترف بإسرائيل

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أكدت زيارة وفد باكستاني لإسرائيل تم تنظيمها عبر منظمة أمريكية مقرها خارج باكستان.

وأضافت في بيان لها، إنها لم ولن تعترف باكستان بإسرائيل، مؤكدة أن لاعتراف بالكيان الغاصب ليس في القاموس الباكستاني.

من جانبها، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب، أنه لا يمكن أن تتبنى الحكومة أي سياسة تتعارض مع رغبات وتطلعات الشعب الباكستاني، موضحةً أن بلادها ملتزمة بشدة بموقفها التقليدي والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، ومشيرةً إلى أن الخارجية الباكستانية أيضاً أوضحت عدم قيام أي وفد باكستاني بزيارة اسرائيل.

باكستان تدعم حق الفلسطينيين

وقالت الوزيرة أن بلادها تدعم بالكامل حق الفلسطينيين، وحل القضية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، معتبرةً حل الدولتين ضماناً لسلام دائم في المنطقة.

كما طلبت من العالم الوفاء بالعمل من أجل القيام بدولة فلسطينية موحدة، وفق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ قد اعلن أنه استقبل مؤخرا وفدا من الأمريكيين الباكستانيين، واصفا إياها بـ”تجربة رائعة”، وأشار إليها على أنها مثال أظهره “تغييرا كبيرا” في علاقات دولة الاحتلال مع العالم الإسلامي.
جاء ذلك خلال خطاب الرئيس الصهيوني في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في 26 مايو في دافوس، سويسرا، أثناء حديثه عن اتفاقيات “أبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020 والتي شهدت تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين.

الإمارات وإسرائيل الأصدقاء جنبا إلى جنب في تدريبات جوية مشتركة بأمريكا ومعهم باكستان

المصدرتوتير ،رصد و تحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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