التلفزيون الباكستاني يطرد صحفيا متصهينا زار إسرائيل والتقى إسحاق هرتسوغ

وطن- كشف الإعلامي والمحلل الإستراتيجي الباكستاني، حذيفة فريد، بأن التلفزيون الباكستاني طرد الصحفي أحمد القريشي بعد زيارته التطبيعية إلى إسرائيل ولقائه برئيس الكيان المحتل.

وقال “فريد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التلفزيون الباكستاني يطرد الصحفي المتصهين أحمد قريشي بعد زيارته للكيان الغاصب إسرائيل، ولقائه بالرئيس الإسرائيلي”.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أكدت زيارة وفد باكستاني لإسرائيل تم تنظيمها عبر منظمة أمريكية مقرها خارج باكستان.

وأضافت في بيان لها، إنها لم ولن تعترف باكستان بإسرائيل، مؤكدة أن لاعتراف بالكيان الغاصب ليس في القاموس الباكستاني.

من جانبها، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب، أنه لا يمكن أن تتبنى الحكومة أي سياسة تتعارض مع رغبات وتطلعات الشعب الباكستاني، موضحةً أن بلادها ملتزمة بشدة بموقفها التقليدي والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، ومشيرةً إلى أن الخارجية الباكستانية أيضاً أوضحت عدم قيام أي وفد باكستاني بزيارة اسرائيل.

وقالت الوزيرة أن بلادها تدعم بالكامل حق الفلسطينيين، وحل القضية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، معتبرةً حل الدولتين ضماناً لسلام دائم في المنطقة.

كما طلبت من العالم الوفاء بالعمل من أجل القيام بدولة فلسطينية موحدة، وفق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني.

Ministry of Foreign Affairs

(Office of the Spokesperson)

*****

Press Release

No. 258/2022

Responding to media queries, the Spokesperson categorically rejected the notion of any delegation from Pakistan visiting Israel.

— Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) May 29, 2022