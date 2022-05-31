التلفزيون الباكستاني يطرد صحفيا متصهينا زار إسرائيل والتقى إسحاق هرتسوغ

وطن- كشف الإعلامي والمحلل الإستراتيجي الباكستاني، حذيفة فريد، بأن التلفزيون الباكستاني طرد الصحفي أحمد القريشي بعد زيارته التطبيعية إلى إسرائيل ولقائه برئيس الكيان المحتل.

وقال “فريد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التلفزيون الباكستاني يطرد الصحفي المتصهين أحمد قريشي بعد زيارته للكيان الغاصب إسرائيل، ولقائه بالرئيس الإسرائيلي”.

التلفزيون الباكستاني يطرد الصحفي المتصهين أحمد قريشي بعد زيارته للكيان الغاصب إسرائيل، ولقائه بالرئيس الإسرائيلي — حذيفة فريد Huzaifah Farid (@PM_Huzaifah) May 30, 2022

باكستان لم ولن تعترف بإسرائيل

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أكدت زيارة وفد باكستاني لإسرائيل تم تنظيمها عبر منظمة أمريكية مقرها خارج باكستان.

وأضافت في بيان لها، إنها لم ولن تعترف باكستان بإسرائيل، مؤكدة أن لاعتراف بالكيان الغاصب ليس في القاموس الباكستاني.

من جانبها، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب، أنه لا يمكن أن تتبنى الحكومة أي سياسة تتعارض مع رغبات وتطلعات الشعب الباكستاني، موضحةً أن بلادها ملتزمة بشدة بموقفها التقليدي والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، ومشيرةً إلى أن الخارجية الباكستانية أيضاً أوضحت عدم قيام أي وفد باكستاني بزيارة اسرائيل.

باكستان تدعم حق الفلسطينيين

وقالت الوزيرة أن بلادها تدعم بالكامل حق الفلسطينيين، وحل القضية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، معتبرةً حل الدولتين ضماناً لسلام دائم في المنطقة.

كما طلبت من العالم الوفاء بالعمل من أجل القيام بدولة فلسطينية موحدة، وفق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني.

Ministry of Foreign Affairs

(Office of the Spokesperson)

*****

Press Release No. 258/2022 Responding to media queries, the Spokesperson categorically rejected the notion of any delegation from Pakistan visiting Israel. — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) May 29, 2022

وكان رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ قد اعلن أنه استقبل مؤخرا وفدا من الأمريكيين الباكستانيين، واصفا إياها بـ”تجربة رائعة”، وأشار إليها على أنها مثال أظهره “تغييرا كبيرا” في علاقات دولة الاحتلال مع العالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال خطاب الرئيس الصهيوني في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في 26 مايو في دافوس، سويسرا، أثناء حديثه عن اتفاقيات “أبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020 والتي شهدت تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين.