ابنة هيفاء وهبي بالروب في مركز التجميل وما لاحظه المتابعون على يدها غريب! (شاهد)

وطن– شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، مجموعة صور وفيديوهات أثناء خضوعها لإطلالة جديدة.

روب أسود

وظهرت زينب فياض بالفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وهي ترتدي الروب المخصص بمركز التجميل.

ووثقت ابنة هيفاء وهبي لحظة حصولها على لون شعر جديد، وهو الأشقر.

لكن متابعو زينب لفت انتباههم أمراً آخر عدا شعرها، فقد لفتت عروق يدها أنظارهم.

عروق وشرايين ملفتة!

وتمحورت التعليقات حول عروق يد زينب، التي وصفوها بالشفافة، بينما أشارت متابعة إلى أنها تشكل حرف H، في إشارة لاسم والدتها.

واستعرضت زينب التعليقات التي جاءتها عن يدها مثل “إيدك حلوة كتير والشرايين مبينين من الرقة والبياض”.

وكتبت أخرى: “يقولوا أن الشرايين اللي مبينة تعني إنك من سلالة النبلاء قديماً

وعلقت زينب على الأمر ساخرة بالقول: “الدايركت كله تعليقات على إيدي، ما كنت بعرف إنه العروق حلوة تبين”.

وأضافت: “كل يوم بصور العروق بإيدي على هالحالة”.

هيفاء وهبي والتايجر مجدداً

وفي سياق آخر، تواجه والدتها هيفاء وهبي اتهامات بمحاولة الرجوع لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. وذلك بعد طلاقه مؤخراً من ياسمين صبري.

ونشرت هيفاء وهبي صورتين على حسابها في “انستغرام“، ظهرت فيها مرتديةً بلوزة تايجر ونسقت معها بنطال جينز، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفها بطريقة انسيابية ناعمة.

وربط الجمهور ارتداء هيفاء التايجر، بأبو هشيمة.

كما أن الفنانة اللبنانية فاجأت متابعيها بجلسة تصوير غريبة بملابس النوم على سريرها.

وظهرت هيفاء بالصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي بيجامة من الساتان باللون الزهري.

وعلى الرغم من أن البيجامة ساترة، إلا أن الوضعيات التي اتخذتها الفنانة في التصوير، أثارت التساؤلات والجدل.

فقد ظهرت هيفاء مستلقية على بطنها، وفي صورة أخرى، تفتح ساقيها، بينما تتصفح هاتفها وكمبيوترها المحمولان.

وجاء في تعليقات الجمهور: ” عايزة هشيمه يرجع عشان ساب ياسمينا”. وكتبت متابعة: ”شو قصدك بهالحركات؟ أبو هشيمة ما راح يرجعلك”.