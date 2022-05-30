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لماذا يجب عليك تغيير لفة ورق التواليت عند وصولك إلى غرفة في الفندق؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
لفة ورق التواليت watanserb.com
لفة ورق التواليت

وطنكشفت عاملة سابقة بفندق تُدعى جانيسا ريتشارد، عن  سر جعل من الجميع يُطالب المسؤولين بمراقبة الفنادق؛ وذلك بعد أن تحدثت علنا عن السبب وراء ضرورة تغيير لفة ورق التواليت في كل مرة نكون فيها في غرفة الفندق.

شاركت موظفة سابقة في فندق مجموعة من الأسرار المحفوظة في هذا القطاع السياحي مع الجمهور.

من خلال نشرها لفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي TikTok، تحدثت جانيسا ريتشارد عن أسرار الفنادق المحفوظة؛ من تقديم النصائح حول ما يجب فعله مع وجبات الإفطار في الفندق إلى كيفية العثور على الكاميرات المخفية في الغرف التي نقيم فيها، وفقا لما نشرته صحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية.

هل يتم تغيير ورق التواليت في الفندق؟
هل يتم تغيير ورق التواليت في الفندق؟

السر

تقول ريتشارد بحسب ما ترجمته “وطن”، إن ورق التواليت نادرًا ما يتم تغييره بين الضيوف. إذا كان لا يزال هناك قطعة متبقية، يقوم موظفو خدمة التنظيف ببساطة بطي اللفة الأخيرة لجعلها تبدو وكأنها قطعة جديدة، لكنها في الحقيقة للعرض فقط.

ردود الأفعال

لم تكن ردود أفعال المستخدمين متوقعة؛ حيث يدعي الكثيرون أنه ليس لديهم مشكلة في استخدام لفة من ورق التواليت التي تم استخدامها بالفعل من قبل: حيث سأل أحد المتابعين “ما الخطأ في ترك ورق التواليتفي الفندق؟”.

توضح ريتشارد إن المشكلة تكمن في عدم تلقي أفضل خدمة ممكنة: “عندما أدفع 150 دولارًا أو 200 دولارًا للغرفة، أتوقع  ان يكون هناك لفة نظيفة من ورق التواليت”. وهذا ما قالته المرأة في فيديو تيك توك بناءً على تجربتها الخاصة.

لفة ورق التواليت
لفة ورق التواليت

هذا وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث جمع ملايين المشاهدات على TikTok إلى درجة أنه تم تشجيع الشابة على مشاركة المزيد من الأسرار المحفوظة في سلسلة من مقاطع الفيديو بعنوان “اعترافات عاملة فندق سابقة”. حيث تتحدث عن جميع الأنواع من المواضيع من التنظيف إلى الحلقات السريالية التي مرت بها أثناء عملها.

بفضل مقاطع الفيديو هذه، أصبحت Janessa Richard نجمة على الشبكات الاجتماعية، حيث جمعت ما يقرب من 60 ألف متابع يرغبون في معرفة المزيد عن جميع مغامراتها في فندق.

المصدرلافانغوارديا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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