لماذا يجب عليك تغيير لفة ورق التواليت عند وصولك إلى غرفة في الفندق؟

وطن– كشفت عاملة سابقة بفندق تُدعى جانيسا ريتشارد، عن سر جعل من الجميع يُطالب المسؤولين بمراقبة الفنادق؛ وذلك بعد أن تحدثت علنا عن السبب وراء ضرورة تغيير لفة ورق التواليت في كل مرة نكون فيها في غرفة الفندق.

شاركت موظفة سابقة في فندق مجموعة من الأسرار المحفوظة في هذا القطاع السياحي مع الجمهور.

من خلال نشرها لفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي TikTok، تحدثت جانيسا ريتشارد عن أسرار الفنادق المحفوظة؛ من تقديم النصائح حول ما يجب فعله مع وجبات الإفطار في الفندق إلى كيفية العثور على الكاميرات المخفية في الغرف التي نقيم فيها، وفقا لما نشرته صحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية.

السر

تقول ريتشارد بحسب ما ترجمته “وطن”، إن ورق التواليت نادرًا ما يتم تغييره بين الضيوف. إذا كان لا يزال هناك قطعة متبقية، يقوم موظفو خدمة التنظيف ببساطة بطي اللفة الأخيرة لجعلها تبدو وكأنها قطعة جديدة، لكنها في الحقيقة للعرض فقط.

ردود الأفعال

لم تكن ردود أفعال المستخدمين متوقعة؛ حيث يدعي الكثيرون أنه ليس لديهم مشكلة في استخدام لفة من ورق التواليت التي تم استخدامها بالفعل من قبل: حيث سأل أحد المتابعين “ما الخطأ في ترك ورق التواليتفي الفندق؟”.

توضح ريتشارد إن المشكلة تكمن في عدم تلقي أفضل خدمة ممكنة: “عندما أدفع 150 دولارًا أو 200 دولارًا للغرفة، أتوقع ان يكون هناك لفة نظيفة من ورق التواليت”. وهذا ما قالته المرأة في فيديو تيك توك بناءً على تجربتها الخاصة.

هذا وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث جمع ملايين المشاهدات على TikTok إلى درجة أنه تم تشجيع الشابة على مشاركة المزيد من الأسرار المحفوظة في سلسلة من مقاطع الفيديو بعنوان “اعترافات عاملة فندق سابقة”. حيث تتحدث عن جميع الأنواع من المواضيع من التنظيف إلى الحلقات السريالية التي مرت بها أثناء عملها.

بفضل مقاطع الفيديو هذه، أصبحت Janessa Richard نجمة على الشبكات الاجتماعية، حيث جمعت ما يقرب من 60 ألف متابع يرغبون في معرفة المزيد عن جميع مغامراتها في فندق.