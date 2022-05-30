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فيديو مؤلم لشاب تركي يركل مُسنة سورية بقدمه في غازي عنتاب!

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
شاب تركي بركل مُسنة سورية بقدمه في غازي عنتاب watanserb.com
شاب تركي بركل مُسنة سورية بقدمه في غازي عنتاب

وطن- اعتدى شاب تركي على مسنة سورية ركلاً بقدمه في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بدت فيه المرأة وهي ترتدي ملاءة سوداء من تلك التي ترتديها كبيرات السن السوريات، وتجلس على أريكة خشبية قبل أن يقترب منها شخص لا يرى وجهه ويقوم بركلها بقدمه لتطلق صوت تأوه من ألم الركلة.

تهمة منفية

وبدت المرأة وهي تبكي وتغطي وجهها بيديها ثم ترفع وجهها وتضع يدها على عينها اليمنى وهي تصرخ.

وأشارت معلومات أرفقت بالفديو باللغة التركية اتضح أن الحادثة حصلت في غازي عنتاب وأن المرأة ربما اتهمت بسرقة أحد الأطفال في الولاية. وهي تهمة تم نفيها فيما بعد.

والي غازي عنتاب يزور الضحية

ونقل موقع تركيا اليوم عن وسائل إعلام محلية إن والي غازي عنتاب “داوود غُل “قام بزيارة السيدة بعد إثبات براءتها وتوعد المتعدي بأشد العقوبات.

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الجاني ذو سوابق

وكشف موقع Sabah Gazetesi التركي ان المرأة المعتدى عليها تدعى “ليلى محمد”وتبلغ الـ 70 عاماً من عمرها.

بينما أشار إلى أنّ الشاب المعتدي الذي تم اعتقاله يدعى شاكر شاكر 39 عاماً ولديه 9 سجلات. بما في ذلك الإصابة والتحريض على الدعارة والوساطة.

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المصدرتركيا اليوم، Sabah Gazetesi، توتير ، رصد و تحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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