فيديو مؤلم لشاب تركي يركل مُسنة سورية بقدمه في غازي عنتاب!

وطن- اعتدى شاب تركي على مسنة سورية ركلاً بقدمه في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بدت فيه المرأة وهي ترتدي ملاءة سوداء من تلك التي ترتديها كبيرات السن السوريات، وتجلس على أريكة خشبية قبل أن يقترب منها شخص لا يرى وجهه ويقوم بركلها بقدمه لتطلق صوت تأوه من ألم الركلة.

تهمة منفية

وبدت المرأة وهي تبكي وتغطي وجهها بيديها ثم ترفع وجهها وتضع يدها على عينها اليمنى وهي تصرخ.

وأشارت معلومات أرفقت بالفديو باللغة التركية اتضح أن الحادثة حصلت في غازي عنتاب وأن المرأة ربما اتهمت بسرقة أحد الأطفال في الولاية. وهي تهمة تم نفيها فيما بعد.

والي غازي عنتاب يزور الضحية

ونقل موقع تركيا اليوم عن وسائل إعلام محلية إن والي غازي عنتاب “داوود غُل “قام بزيارة السيدة بعد إثبات براءتها وتوعد المتعدي بأشد العقوبات.

الجاني ذو سوابق

وكشف موقع Sabah Gazetesi التركي ان المرأة المعتدى عليها تدعى “ليلى محمد”وتبلغ الـ 70 عاماً من عمرها.

بينما أشار إلى أنّ الشاب المعتدي الذي تم اعتقاله يدعى شاكر شاكر 39 عاماً ولديه 9 سجلات. بما في ذلك الإصابة والتحريض على الدعارة والوساطة.