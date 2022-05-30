عثمان الخميس: شيرين أبو عاقلة ليست شهيدة وتعامل معاملة الكفار

وطن- راج بين نشطاء تويتر في الكويت مقطعا مصورا للداعية الكويتي عثمان الخميس، يجيب فيه على سؤال بشأن الصحفية ومراسلة الجزيرة الراحلة شيرين أبو عاقلة، وحكم إطلاق لفظ “شهيدة” عليها.

عثمان الخميس وشيرين أبو عاقلة

وكانت الزميلة البطلة شيرين أبو عاقلة، لفظت أنفاسها الأخيرة في مخيم جنين، صباح يوم 11 مايو، بعدما أصابتها رصاصة غادرة من بندقية قناص إسرائيلي في الرأس مباشرة، وتسبب اغتيالها بموجة غضب عارمة عربيا ودوليا.

فيديو / الشيخ د.عثمان الخميس: طالما المراسلة شيرين أبو عاقلة غير مسلمة فهي ليست شهيدة. pic.twitter.com/TydBUnwlMM — المجلس (@Almajlliss) May 30, 2022

وكان الداعية عثمان الخميس، يلقي درسا عندما ورده سؤال يقول:”المراسلة التي قتلت في القدس ـ يقصد السائل أبو عاقلة ـ هل يقال عنها شهيدة؟”

ليرد عليه الداعية الكويتي بقوله:”كلمة شهيد لابد أن تكون لها مقاييس الشهيد هو شهيد المعركة الذي يقاتل ويموت في قتال الكفار.”

الداعية الكويتي: لا يجوز وصف أبو عاقلة بالشهيدة

وأفتى الخميس بأنه لا يجوز الترحم على شيرين أبو عاقلة، ولا وصفها بالشهيدة وأنها تعامل معاملة الكفار، حسب نص حديثه.

وتابع:”هذا هو الشهيد ولكن الآن تساهل الناس.”، وأضاف مستشهدا بحديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن شهادة المبطون والغريق وغيرهم ممن وردوا في الحديث بخلاف شهداء المعركة.

وقال عثمان الخميس:”فالمقصود هنا بشهادة هؤلاء أن لهم أجر الشهداء لا أنهم يعاملون معاملة الشهداء مثل ألا يغسلوا ولا يكفنوا إلا في ثيابهم ولا يصلى عليهم.. هذا شيهد المعركة أما هؤلاء من حيث الأجر فلهم أجر الشهداء.

شيرين أبو عاقلة أمرها إلى الله

وشدد الداعية الكويتي على أن هذا الأمر “خاص بالمسلمين أما غير المسلمين فلا يقال له شهيد.” في إشارة إلى أنه لا يجوز الترحم على الصحفية الفلسطينية الراحلة ووصفها بالشهيدة، بحسب فتواه.

وتابع متحدثا عن شيرين أبو عاقلة:”أما كونها غير مسلمة فهذا أمرها إلى الله تبارك وتعالى.. ولكن تعامل معاملة الكافر أي لا تدفن مع المسلمين.. لا تورث لا يصلى عليها.. لا تغسل.”

واختتم:”فالترحم على غير المسلم لا يجوز وإنما يدعى له بالهداية.”

جدل واسع بعد فتوى عثمان الخميس

وأثارت فتوى الداعية الكويتي جدلا بين النشطاء، واستنكر أحد النشطاء حديثه بالقول:”الصحفية شيرين كانت ذات رسالة ضد عدوكم الإسرائيلي وتدافع عن قضية المسلمين القدس، سبحان الله فيكم يا مسلمين احترموا مشاعر ذويها على الأقل والله يرحمها ويغفر لها.”

فيما غرد فايز:”الله يعلم مو انت اللي تحدد”.

ناشط آخر رأى أن “شيرين أبو عاقلة مظلومة.. لا أحد يعترض على ذلك لكن عند العقيدة يختلف الموضوع.”

ويشار إلى أن قناة الجزيرة أعلنت أنها رفعت ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية، ومقاضاة الاحتلال.

وقالت إن فريقها القانوني تولى هذه المهمة رفقة خبراء قانون دوليين.