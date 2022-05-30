ظهور ابن لسمير صبري “نسخة منه” أنجبه من فنانة مشهورة سرا

وطن- تضج مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ وفاة الفنان سمير صبري، بموجة جدل عما إذا كان الفنان الراحل له أبناء أم لا، حيث كان هذا الأمر من أسرار “صبري” المطوية.

وكان الناقد طارق الشناوي، قد نفى وجود أي أبناء للفنان سمير صبري، وقال إنه لم ينجب في تعليق على الأنباء التي انتشرت بشأن ابن له من زوجة إنجليزية.

الماكير المصري محمد عشوب زاد الجدل بخروجه بتصريحات جديدة لا يتحدث فيها فقط، عن ابن سمير صبري من زوجته الإنجليزية، بل أكد أن للفنان المصري ابنا آخرا من فنانة مشهورة في الوسط الفني.

وعبر منشور له بفيسبوك رصدته (وطن)، قال “عشوب” نافيا صحة تصريحات طارق الشناوي عن عدم وجود أبناء لسمير صبري، إن الفنان الراحل كان له ابن من زوجته الإنجليزية.

موضحا أنه يعمل طبيبا ويعيش في لندن، وأن كل الناس القريبة من سمير صبري تعلم هذا، بحسب وصف عشوب.

وقال الماكير المصري إنه ينقل هذه الشهادة بحكم صداقته للفنان الراحل واطلاعه على شؤونه الخاصة، مشيرا إلى أنهما جيران في الأساس.

وشدد “عشوب” أن سمير صبري سبق أن أوضح في لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي محمود سعد، كل شيء عن نجله من زوجته الإنجليزية وكيف تزوجها وأنجب منها، وأن حديث لم يكن (شطحا) كما ذكر طارق الشناوي.

المفاجأة الكبرى هي ما كشفه الماكير المصري، في منشوره لاحقا عن ابن آخر لسمير صبري من فنانة مشهورة.

وقال بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه:”للمرحوم ابنا آخرا من نجمة صديقتنا وهو نسخة طبق الأصل من أبيه، سمير صبري.”

لافتا إلى أن النجمة المشارة إليها سبق أن اعترفت بهذا، وأكدت بأنه ابنه ومسجل باسمه.

وأكمل موضحا:”ولكنه طلب منها ألا تعلن هذا الأمر إلا بعد وفاته”

واختتم محمد عشوب منشوره بالقول داعيا لتحري الدقة قبل الحديث عن حياة سمير صبري:”أقول للجميع ليتنا لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل، رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته.”

وأحدثت وفاة سمير صبري قبل أيام ضجة كبيرة بالوسطج الفني في مصر، وشيع جنازته العديد من نجوم الفن والسينما.

كما تصدرت وسوم باسم الفنان الراحل مواقع التواصل، طيلة الأيام الماضية واستذكر النشطاء فيها مسيرة صبري الفنية وأشهر أعماله.

ولم يتوقف الجدل منذ وفاة سمير صبري، بشأن حياته الخاصة والأسرار التي كتمها طيلة حياته.