شاهد كيف علق إيلون ماسك على قضية آمبر هيرد وجوني ديب

وطن – واعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، لفترة قصيرة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد في عام 2017، بعد فترة من انفصالها عن الممثل العالمي جوني ديب.

مؤخرا، خرج ماسك عن صمته فيما يتعلق بقضية الثنائي التي لا زالت تشغل الرأي العام والصحافة.

وكانت قد استمعت يوم الجمعة محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى المرافعات الختامية من الأطراف القانونية التابعة للثنائي.

وفي اليوم الموالي، أشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن ماسك – الذي واعد هيرد لفترة وجيزة في عام 2017 – انتقل إلى تويتر ليبدي رأيه في هذه القضية التي كثر الحديث عنها.

حيث يقاضي ممثل قراصنة الكاريبي ( 58 عامًا)، زوجته السابقة بتهمة التشهير المزعوم خلال مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست في ديسمبر 2018.

ووجه ماسك كلمة لكلٍ من “جوني ديب” و”آمبر هيرد”، حيث قال آمل أن يتخطيا هذا. كلاهما رائع”

وتأتي تغريدة ماسك ردًا على تغريدة من قبل عالم الأبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ليكس فريدمان، الذي عرض أهم النقاط حول المحاكمة الشهيرة.

يذكر أن علاقة ماسك (50 سنة) وهيرد (36 سنة) الرومانسية بدأت في عام 2017.

وبحسب ما ورد التقى الثنائي لأول مرة في عام 2013 في موقع تصوير فيلم الإثارة العنيف Machete Kills الذي لعبت فيه هيرد دور “Miss San Antonia” وهو دور البطولة.

ولم يبدأ الثنائي في المواعدة إلا بعد انهيار زواج هيرد من جوني ديب.

وقد تم ذكر اسم ماسك خلال المعركة قانونية التي تخوضها هيرد حاليا مع زوجها السابق، حيث اتهم ديب ماسك بإقامة علاقة غرامية مع هيرد أثناء زواجهما – وهو ما نفاه “بشدة” كل من ماسك وهيرد

قصة التبرعات

كما استمعت المحكمة أيضًا إلى كيفية تبرع ماسك بمليون دولار لجمعيتين خيريتين تكريماً لهيرد، بينما كانت تجمعها علاقة في عام 2017.

خلال شهادتها في وقت سابق من هذا الشهر، أخبرت هيرد هيئة المحلفين كيف وعدت بالتبرع بكامل تسوية طلاقها البالغة 7 ملايين دولار للجمعيات الخيرية لأنها لم تكن مهتمة بأموال زوجها السابق.

كما شرحت كيف تم الاتفاق على أنها ستدفع التبرعات على أقساط لأسباب ضريبية لكنها اضطرت إلى إيقاف المدفوعات مؤقتًا بسبب معاركها القانونية.

كما سأل محاميها عما إذا كان أي شخص قد تبرع للجمعيات الخيرية نيابة عنها، فأجابت هيرد: “نعم إيلون، إيلون الذي كان صديقي في ذلك الوقت والذي تبرع بمبلغ 500 ألف دولار نيابة عني.”

انفصال جوني ديب وآمبر هيرد

ويقاضي “ديب” زوجته السابقة “هيرد” مقابل 50 مليون دولار كتعويض عن التشهير خلال مقال رأي كتبته في ديسمبر 2018 حول تقديم مزاعم إساءة المعاملة، على الرغم من أنها لم تذكره بالاسم في المقال.

وفي المقابل، رفعت هيرد دعوى قضائية مضادة تطلب 100 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستأنف هيئة المحلفين مداولاتها يوم الثلاثاء، بعد الاستماع إلى المرافعات الختامية يوم الجمعة، ومن المتوقع صدور حكم الأسبوع المقبل.