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رانيا يوسف تستعرض مفاتنها بإطلالة صيفية جريئة من لندن (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف تستعرض مفاتنها بإطلالة صيفية جريئة من لندن (شاهد) watanserb.com
رانيا يوسف

وطن- شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها المزيد من صورها في رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن.

فستان برتقالي

وظهرت رانيا يوسف في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون البرتقالي بفتحة صدر واسعة.

وتميز فستان رانيا يوسف بوجود حزام على الخصر بنفس لون الفستان، مع فتحات على جانبي الخصر أيضاً.

أما الماكياج فوضعته الفنانة المصرية بشكل تناسب لون بشرتها البرونزية.

رانيا يوسف رانيا يوسف

وارتدت رانيا نظارة شمسية وقبعة باللون البيج وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الأسود منسدلاً. مستكملة إطلالتها مع اكسسورات ضخمة.

وكتبت رانيا في تعليقها على الصور: “تبدأ السعادة كل يوم في الصباح، كن سعيدًا واستمتع بصباح الخير”.
وبينما تغزل البعض في إطلالة رانيا الصيفية، إلا أن معظم التعليقات انتقدت تعمدها إظهار صدرها بهذا الشكل الواضح.

رانيا يوسف في متحف توسو

وسبق أن شاركت رانيا صوراً لها رفقة النجوم بمتحف توسو (متحف الشمع) في لندن

وكان من بين الصور التي نشرتها الفنانة المصرية، صورة مع نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، حيث احتضنت التمثال من الخلف .

رانيا يوسف

كما ظهرت في صورة ثانية، وهي إلى جانب تمثال النجم العالمي براد بيت.

رانيا يوسف

صورة ثالثة نشرتها رانيا، وبدت فيها وكأنها توجّه لكمة إلى تمثال أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي.

رانيا يوسف

وعلقت رانيا على صورها مع تماثيل المشاهير: “مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا”.

تأجيل قضية نزار الفارس

وفي سياق آخر، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى المُقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي يطالب فيها رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 4  يونيو للاطلاع على تقرير الخبير.

وقررت المحكمة في الجلسة السابقة، تغريم الخبير مبلغ 300 جنيه لعدم إيداعه التقرير.

ونصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن  نزار الفارس ضد الفنانة المصرية، أن الإعلامي بارك لرانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس). وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف. وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى.

وعليه انتظر الإعلامي حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها .

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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