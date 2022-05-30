رانيا يوسف تستعرض مفاتنها بإطلالة صيفية جريئة من لندن (شاهد)

وطن- شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها المزيد من صورها في رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن.

فستان برتقالي

وظهرت رانيا يوسف في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون البرتقالي بفتحة صدر واسعة.

وتميز فستان رانيا يوسف بوجود حزام على الخصر بنفس لون الفستان، مع فتحات على جانبي الخصر أيضاً.

أما الماكياج فوضعته الفنانة المصرية بشكل تناسب لون بشرتها البرونزية.

وارتدت رانيا نظارة شمسية وقبعة باللون البيج وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الأسود منسدلاً. مستكملة إطلالتها مع اكسسورات ضخمة.

وكتبت رانيا في تعليقها على الصور: “تبدأ السعادة كل يوم في الصباح، كن سعيدًا واستمتع بصباح الخير”.

وبينما تغزل البعض في إطلالة رانيا الصيفية، إلا أن معظم التعليقات انتقدت تعمدها إظهار صدرها بهذا الشكل الواضح.

رانيا يوسف في متحف توسو

وسبق أن شاركت رانيا صوراً لها رفقة النجوم بمتحف توسو (متحف الشمع) في لندن

وكان من بين الصور التي نشرتها الفنانة المصرية، صورة مع نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، حيث احتضنت التمثال من الخلف .

كما ظهرت في صورة ثانية، وهي إلى جانب تمثال النجم العالمي براد بيت.

صورة ثالثة نشرتها رانيا، وبدت فيها وكأنها توجّه لكمة إلى تمثال أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي.

وعلقت رانيا على صورها مع تماثيل المشاهير: “مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا”.

تأجيل قضية نزار الفارس

وفي سياق آخر، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى المُقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي يطالب فيها رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 4 يونيو للاطلاع على تقرير الخبير.

وقررت المحكمة في الجلسة السابقة، تغريم الخبير مبلغ 300 جنيه لعدم إيداعه التقرير.

ونصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن نزار الفارس ضد الفنانة المصرية، أن الإعلامي بارك لرانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس). وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف. وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى.

وعليه انتظر الإعلامي حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها .