الإثنين, مايو 30, 2022
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حق نايلة حسن.. كويتي يغتصب مصرية بعدما انتحل صفة ابن نائب في مجلس الأمة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
حق نايلة حسن.. كويتي يغتصب مصرية بعدما انتحل صفة ابن نائب في مجلس الأمة! watanserb.com
سبق أن انتحل الجاني صفة ابن أحد نواب مجلس الأمة

وطن– ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن بتهمة اختطاف وافدة مصرية، والاعتداء عليها جنسياً في بر السالمي بمحافظة الجهراء في الكويت.

حق نايلة حسن

وكانت قضية الفتاة المصرية نايلة حسن، قد تصدرت التريند في الكويت قبل أيام تحت هاشتاق #حق_نايله_حسن بعد أن خرجت الفتاة عن صمتها وروت ما حدث معها من قبل المتهم.

وقالت نايلة حسن (24 عاماً)، إن المتهم استدرجها بالحيلة بزعم إنجاز معاملة، ثم توجه بها إلى بر السالمي حيث اعتدى عليها.

وكتبت المجني عليها في منشور تداوله ناشطون: “ادعى أنني كنت أريد سرقته. لذلك قام بضربي، لكن الطب الشرعي تحفظ على ملابسي، والشرطة تحفظت علي حتى لا أستحم أو أغير الملابس”.

حق نايلة حسن

وتابعت نايلة: “خطفني بر السالمي وكان يريد الاعتداء علي. وكان يضربني بمطرقة، ووضع مقصاً بجانبي وذهب بي إلى منزلهم وحبسني، وأنا كنت أصرخ دون فائدة”.

صور نايلة حسن

ونشرت نايلة صوراً لها توثق خلالها علامات الاعتداء الظاهرة على وجهها ويديها. مشيرة إلى أن المتهم هددها بالقتل بعد لجوءها إلى مخفر الجهراء الواحة، والتي حولتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

حق نايلة حسن حق نايلة حسن

ودشن الناشطون عدة هاشتاجات للمطالبة بحق نايلة حسن، وإنزال أشد العقوبات في المتهم.

كما طالب ناشطات بتسليح النساء أيضاً، وإخصاء كل من تثبت إدانته بالاغتصاب، بينما شدد آخرون على ضرورة تدخل الخارجية المصرية في القضية.

 

 

 

 

 

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها تقيم في منطقة الرميثية، وأن الواقعة بدأت من اشبيليه.

انتحل صفة ابن نائب!

وبحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، فقد تبين أن الجاني كويتي من أرباب السوابق في قضايا تعاطي المخدرات والسرقة والسلب.

وسبق أن انتحل الجاني صفة ابن أحد نواب مجلس الأمة.

وحاول الجاني عبر وسطاء عرض الزواج على نايلة، حتى يتجنب الملاحقة القضائية جراء تهمة الخطف والموقعة بالإكراه والاعتداء بالضرب وتهم أخرى.

وقالت نايلة في التحقيقات إن المتهم عرفها بنفسه على على أنه مواطن. ثم خطفها وتوجه بها إلى بر السالمي واغتصبها كرهاً ورغم توسلاتها له بعدم فعل ذلك.

وذكر المصدر الأمني، أن المتهم سبق وأن دخل السجن المركزي عدة مرات على خلفية قضايا حيازة مخدرات وتعاط وسرقة وسلب بالقوة. ويواجه الآن عقوبة السجن مدى الحياة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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