حق نايلة حسن.. كويتي يغتصب مصرية بعدما انتحل صفة ابن نائب في مجلس الأمة!

وطن– ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن بتهمة اختطاف وافدة مصرية، والاعتداء عليها جنسياً في بر السالمي بمحافظة الجهراء في الكويت.

حق نايلة حسن

وكانت قضية الفتاة المصرية نايلة حسن، قد تصدرت التريند في الكويت قبل أيام تحت هاشتاق #حق_نايله_حسن بعد أن خرجت الفتاة عن صمتها وروت ما حدث معها من قبل المتهم.

وقالت نايلة حسن (24 عاماً)، إن المتهم استدرجها بالحيلة بزعم إنجاز معاملة، ثم توجه بها إلى بر السالمي حيث اعتدى عليها.

وكتبت المجني عليها في منشور تداوله ناشطون: “ادعى أنني كنت أريد سرقته. لذلك قام بضربي، لكن الطب الشرعي تحفظ على ملابسي، والشرطة تحفظت علي حتى لا أستحم أو أغير الملابس”.

وتابعت نايلة: “خطفني بر السالمي وكان يريد الاعتداء علي. وكان يضربني بمطرقة، ووضع مقصاً بجانبي وذهب بي إلى منزلهم وحبسني، وأنا كنت أصرخ دون فائدة”.

صور نايلة حسن

ونشرت نايلة صوراً لها توثق خلالها علامات الاعتداء الظاهرة على وجهها ويديها. مشيرة إلى أن المتهم هددها بالقتل بعد لجوءها إلى مخفر الجهراء الواحة، والتي حولتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

ودشن الناشطون عدة هاشتاجات للمطالبة بحق نايلة حسن، وإنزال أشد العقوبات في المتهم.

كما طالب ناشطات بتسليح النساء أيضاً، وإخصاء كل من تثبت إدانته بالاغتصاب، بينما شدد آخرون على ضرورة تدخل الخارجية المصرية في القضية.

– #حق_نايله_حسن مفروض اي مغتصب عقابه ( اخصاء ) + جلد وسجن لانه ماتعرفون شنو الاذى النفسي والجسدي الى سببه للضحيه 😳😳😳😳 — ☼ (@itsamaniis) May 30, 2022

#حق_نايله_حسن

مصرية مقيمة في الكويت تعرضت للاختطاف والاغتصاب والتعنيف من قِبل مواطن كويتي pic.twitter.com/VdhnW9hwBS — هَيــا ☭ (@Bedouinhaya) May 27, 2022

#حق_نايله_حسن

حد سمع في الإعلام المصري عن الموضوع ده؟

ليه التكتيم؟

لما السيدة الصومالية قتلت مصري حاول إغتصابها "حاول"

كلنا قلنا تسلم إديها من حقها والنيابة بعد التحقيق أفرجت عنها

المصرية إغتصبها الكويتي و بهدلها و هددوها في أقسام الشرطة و اتهانت ولا حتى سمعنا عنها

حاجة تقهر😡 https://t.co/foTx9obmVn — 💦𝑨a𝑫a𝑴 (@Aadam_77777) May 30, 2022

كم نائلة حسن موجوده بالكويت ؟! ولا تحمل شجاعة نائلة انها تتكلم ؟! العديد و الكثير ! و خصوصا الكويتية .. لا ننكر نائلة خلفها دولة كامله اللي اهي مصر بس البنت الكويتية للاسف ضدها مجتمع و دولة كاملة اهي الكويت .. و لنا في قضايا قتل النساء الكويتيات مثال #حق_نايله_حسن — Dalal Almusallam | أ. دلال المسلّم♀ (@dalmusallam88) May 30, 2022

يستحق الاعدام اين المروءة والشرف اين حقوق الضيف لولا الحاجة لم تكن لتختار هذه البلد لو كلمة اسف يا نايلة تنفع لقلناها حتى تفنى #حق_نايله_حسن — حمد العجمي (@hmd31144487) May 30, 2022

#حق_نايله_حسن على الخارجية المصرية متابعة

موضوع بنتهم وأخذ حقها بالقانون

وان يتم ردع هذا المجرم — ahmed (@ahmedbh1260) May 29, 2022

إلى متى والكويتي ينتهك حق أي وافد أو وافدة بهذه الطريقة؟ نطالب بإخصاء هذا المجرم وحبسه مدى الحياة. #حق_نايله_حسن — الساحرة كرزة 🇵🇸 #الحريه_لمعتقلي_مايو (@AnoudAdvantures) May 29, 2022

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها تقيم في منطقة الرميثية، وأن الواقعة بدأت من اشبيليه.

انتحل صفة ابن نائب!

وبحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، فقد تبين أن الجاني كويتي من أرباب السوابق في قضايا تعاطي المخدرات والسرقة والسلب.

وسبق أن انتحل الجاني صفة ابن أحد نواب مجلس الأمة.

وحاول الجاني عبر وسطاء عرض الزواج على نايلة، حتى يتجنب الملاحقة القضائية جراء تهمة الخطف والموقعة بالإكراه والاعتداء بالضرب وتهم أخرى.

وقالت نايلة في التحقيقات إن المتهم عرفها بنفسه على على أنه مواطن. ثم خطفها وتوجه بها إلى بر السالمي واغتصبها كرهاً ورغم توسلاتها له بعدم فعل ذلك.

وذكر المصدر الأمني، أن المتهم سبق وأن دخل السجن المركزي عدة مرات على خلفية قضايا حيازة مخدرات وتعاط وسرقة وسلب بالقوة. ويواجه الآن عقوبة السجن مدى الحياة.