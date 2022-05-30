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حريق سوق الخيام في الكويت يأتي على الأخضر واليابس (فيديوهات مرعبة)

باسل النجار
كتب باسل النجار
حريق سوق الخيام في الكويت watanserb.com
حريق سوق الخيام في الكويت

وطن- اشتعل حريق هائل، الاثنين، في “سوق الخيام” بمنطقة الري في الكويت، وتسبب بخسائر مادية فادحة.

حريق مروع في سوق الخيام بالكويت

حريق سوق الخيام الذي اندلع في محافظة العاصمة، حدث بسبب ماس كهربائي وأشعة الشمس الحارقة، بحسب الأنباء المتداولة.

وواجه رجال الإطفاء صعوبة في السيطرة على الحريق الهائل، بسبب طبيعة المواد المشتعلة واتجاه الرياح.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الحريق المرعب، وألسنة اللهب التي أتت على الأخضر واليابس.

فيديوهات أخرى أظهرت فرق الإطفاء وهي تكافح لأجل السيطرة على الحريق.

وتصدر وسم بعنوان “سوق الخيام” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الكويت، عبر فيه النشطاء عن تضامنهم مع الأشخاص الذين تعرضوا لخسائر مادية وأتى الحريق على بضائعهم.

ولم تنتج أي خسائر بشرية عن حريق سوق الخيام، بحسب بيان السلطات لكن تجار بالسوق تحدثوا عن خسائر مادية كبيرة وقعت لهم.

من جانبه أفاد اللواء جمال بدر، أنه تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وذكر مهندس مصري كان متواجدا بموقع حريق سوق الخيام، أنه لم تكن تتواجد طفايات حريق بالمكان.

مضيفا:”الحمدالله إن اتجاه الريح عكس الحريق.”

وتمكنت فرق الإطفاء العام في الكويت من السيطرة على حريق سوق الخيام، الذي اندلع في بمنطقة الري التابعة لمحافظة العاصمة.

وأعلنت فرق الإطفاء العام الكويتية أن 5 فرقا تعاملت مع حريق هائل ومنعت امتداده.

وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر بنحو 3 آلاف متر مربع وأن الحريق طال خياما وموادا بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

منشور رسمي صادم

هذا وكشفت منشورات للنشطاء الكويتيين على تويتر، عن منشور رسمي صادم، يفيد بأن “الإطفاء” كانت قد وعدت بإزالة سوق الخيام ولم تنفذ ذلك.

ويوضح المنشور أن البلدية أبلغت بتاريخ 20 إبريل بأنها ستغلق الموقع بعد 30 يوماً بسببب عدم وجود اشتراطات السلامة.

وتساءل النشطاء لماذا لم تطبق قرارها رغم انتهاء المهلة منذ 10 أيام؟

هذا وتوجه ناشطون بالشكر لرجال قوة الإطفاء الكويتية على جهودهم الكبيرة في إنقاذ الأرواح.

المصدرتوتير ،رصد و تحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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