حريق سوق الخيام في الكويت يأتي على الأخضر واليابس (فيديوهات مرعبة)

وطن- اشتعل حريق هائل، الاثنين، في “سوق الخيام” بمنطقة الري في الكويت، وتسبب بخسائر مادية فادحة.

حريق مروع في سوق الخيام بالكويت

حريق سوق الخيام الذي اندلع في محافظة العاصمة، حدث بسبب ماس كهربائي وأشعة الشمس الحارقة، بحسب الأنباء المتداولة.

فرق الإطفاء تكافح حريق سوق الخيام في الري حاليا#الكويت pic.twitter.com/YYD06ckrem — مباشر نيوز (@mobashernewss) May 30, 2022

وواجه رجال الإطفاء صعوبة في السيطرة على الحريق الهائل، بسبب طبيعة المواد المشتعلة واتجاه الرياح.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الحريق المرعب، وألسنة اللهب التي أتت على الأخضر واليابس.

فيديوهات أخرى أظهرت فرق الإطفاء وهي تكافح لأجل السيطرة على الحريق.

وتصدر وسم بعنوان “سوق الخيام” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الكويت، عبر فيه النشطاء عن تضامنهم مع الأشخاص الذين تعرضوا لخسائر مادية وأتى الحريق على بضائعهم.

ولم تنتج أي خسائر بشرية عن حريق سوق الخيام، بحسب بيان السلطات لكن تجار بالسوق تحدثوا عن خسائر مادية كبيرة وقعت لهم.

اللواء جمال بدر البليهيص :

بفضل الله تعالى تم السيطرة على الحريق و منع امتداده#سوق_الخيام pic.twitter.com/FuKsSlf4lM — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 30, 2022

من جانبه أفاد اللواء جمال بدر، أنه تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وذكر مهندس مصري كان متواجدا بموقع حريق سوق الخيام، أنه لم تكن تتواجد طفايات حريق بالمكان.

مضيفا:”الحمدالله إن اتجاه الريح عكس الحريق.”

محمود مهندس مصري عن حريق #سوق_الخيام: ماحدش عنده طفايات حريق هنا.. الحمدالله ان اتجاه الريح عكس الحريق pic.twitter.com/nZ6ITVVXiQ — ترند (@Trendnews) May 30, 2022

وتمكنت فرق الإطفاء العام في الكويت من السيطرة على حريق سوق الخيام، الذي اندلع في بمنطقة الري التابعة لمحافظة العاصمة.

وأعلنت فرق الإطفاء العام الكويتية أن 5 فرقا تعاملت مع حريق هائل ومنعت امتداده.

وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر بنحو 3 آلاف متر مربع وأن الحريق طال خياما وموادا بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

منشور رسمي صادم

هذا وكشفت منشورات للنشطاء الكويتيين على تويتر، عن منشور رسمي صادم، يفيد بأن “الإطفاء” كانت قد وعدت بإزالة سوق الخيام ولم تنفذ ذلك.

كتاب رسمي صادم ! "الإطفاء" وعدت بإزالة سوق الخيام ولم تنفذ – أبلغت البلدية بتاريخ 20 إبريل بأنها ستغلق الموقع بعد 30 يوماً بسببب عدم وجود اشتراطات السلامة – لماذا لم تطبق قرارها رغم انتهاء المهلة منذ 10 ايام ؟#الكويت #البلدية #الاطفاء pic.twitter.com/Vhgy2Q1dRm — مباشر نيوز (@mobashernewss) May 30, 2022

ويوضح المنشور أن البلدية أبلغت بتاريخ 20 إبريل بأنها ستغلق الموقع بعد 30 يوماً بسببب عدم وجود اشتراطات السلامة.

وتساءل النشطاء لماذا لم تطبق قرارها رغم انتهاء المهلة منذ 10 أيام؟

هذا وتوجه ناشطون بالشكر لرجال قوة الإطفاء الكويتية على جهودهم الكبيرة في إنقاذ الأرواح.