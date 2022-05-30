تفاصيل العلاقة المشبوهة بين نبيلة مكرم وليلى بينس مالكة الشركة التي يعمل بها نجلها القاتل

وطن – كشف الصحفي المصري والمدير العام السابق لصحيفة المصري اليوم، فتحي أبو حطب، تفاصيل العلاقة التي جمعت بين وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم والأمريكية من أصول مصرية ليلى بينس مالكة شركة Pence Wealth Management التي كان يعمل بها نجل الوزيرة رامي هاني منير فهيم المتهم بقتل شخصين في كاليفورنيا والذي يواجه عقوبة الإعدام.

وقال “أبو حطب” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “زارت السيدة ليلى بينس مصر في يونيو ٢٠٢١ ووقعت بروتوكول للتعاون بين مؤسستها وبين وزارة الهجرة لدعم المشروع القومي “حياة كريمة” من خلال جمع التبرعات في أمريكا لصالح المشروع. في الصور، مقدمة حوار أجرته جريدة الوطن مع ليلى بينس أثناء زيارتها القاهرة”.

٢- زارت السيدة ليلى بينس مصر في يونيو ٢٠٢١ ووقعت بروتوكول للتعاون بين مؤسستها وبين وزارة الهجرة لدعم المشروع القومي "حياة كريمة" من خلال جمع التبرعات في أمريكا لصالح المشروع.

في الصور، مقدمة حوار أجرته جريدة الوطن مع ليلى بينس أثناء زيارتها القاهرة. pic.twitter.com/Xk4bXCyLe7 — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 28, 2022

وأضاف أنه ” في فبراير ٢٠٢١، تقدمت وزيرة الهجرة بالتهنئة للسيدة ليلى بينس وذلك لتصدرها المركز الأول بقائمة مجلة فوربس لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات للعام السادس على التوالي.”

٣- في فبراير ٢٠٢١، تقدمت وزيرة الهجرة بالتهنئة للسيدة ليلى بينس وذلك لتصدرها المركز الأول بقائمة مجلة فوربس لأفضل مستشاري إدارة الثروات على مستوى الولايات للعام السادس على التوالي. #سياق_آخر pic.twitter.com/EIoMBxxFxL — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 28, 2022

وأوضح أنه ” في ٢٢ أغسطس ٢٠٢١، عقدت وزيرة الهجرة اجتماعًا تنسيقيًا عبر “زووم” يضم ليلى بينس وزوجها لإطلاق فعالية برعاية مصطفى مدبولي، لجمع التبرعات من المصريين بأمريكا وكندا لصالح مشروع “حياة كريمة” لم أجد تقارير عن الأموال التي تم جمعها سوى ه مليون جنيه لصالح وزارة الري”.

٤- في ٢٢ أغسطس ٢٠٢١، عقدت وزيرة الهجرة اجتماعًا تنسيقيًا عبر “زووم” يضم ليلى بينس وزوجها لإطلاق فعالية برعاية مصطفى مدبولي، لجمع التبرعات من المصريين بأمريكا وكندا لصالح مشروع "حياة كريمة"

لم أجد تقارير عن الأموال التي تم جمعها سوى ه مليون جنيه لصالح وزارة الري. مرفق pic.twitter.com/QW9TfasFpZ — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 28, 2022

ولفت “أبو حطب” إلى انه ” في أكتوبر ٢٠٢١، نشر موقع Egypt Today خبراً عن تبرعات بقيمة ٣٦٢ ألف دولار تم جمعها في الحملة التي أطلقتها ليلى ببنس بالتنسيق مع وزيرة الهجرة. (مرفق) الغريب هو عدم وجود معلومات عن كيفية جمع المبلغ سوى أن “مديرة ابن الوزيرة” أرسلت رسائل إلى أبناء الجالية المصرية”، متسائلا:” فين الحملة؟”.

٥- في أكتوبر ٢٠٢١، نشر موقع Egypt Today خبراً عن تبرعات بقيمة ٣٦٢ ألف دولار تم جمعها في الحملة التي أطلقتها ليلى ببنس بالتنسيق مع وزيرة الهجرة. (مرفق) الغريب هو عدم وجود معلومات عن كيفية جمع المبلغ سوى أن "مديرة ابن الوزيرة" أرسلت رسائل إلى أبناء الجالية المصرية.

فين الحملة؟ pic.twitter.com/4aWwcW6Jb8 — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 28, 2022

وكشف أنه ” في مايو ٢٠٢١ ، وقّعت وزيرة الهجرة بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة المصرية لرفع مستويات استثمارات المصرين بالخارج في وطنهم مصر. في يونيو ٢٠٢١، أي بعد شهر من توقيع البروتوكول، “نظمت” وزيرة الهجرة لقاء للسيدة ليلى بينس وزوجها مع رئيس البورصة، الدكتور محمد فريد.”

٦- في مايو ٢٠٢١ ، وقّعت وزيرة الهجرة بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة المصرية لرفع مستويات استثمارات المصرين بالخارج في وطنهم مصر. في يونيو ٢٠٢١، أي بعد شهر من توقيع البروتوكول، "نظمت" وزيرة الهجرة لقاء للسيدة ليلى بينس وزوجها مع رئيس البورصة، الدكتور محمد فريد. pic.twitter.com/USXHprK3e5 — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 28, 2022

لا أثر لحملة جمع التبرعات على الإنترنت

وتساءل “أبو حطب”: “من الذي تبرع بال ٣٦٢ ألف دولار؟ وسؤال آخر، هل أطلقت ليلى بينس حملة لجمع التبرعات من المصريين في أمريكا؟”.

واكد على انه “لا يوجد أثر على الإنترنت لحملة تم إطلاقها بالفعل من خلال ليلى بينس شخصياً أو شركتها ولم يتم الإعلان عن مصدر ال ٣٦٢ ألف دولار التي نشرت عنها Egypt Today في اكتوبر ٢٠٢١”.

٧- من الذي تبرع بال ٣٦٢ ألف دولار؟ وسؤال آخر، هل أطلقت ليلى بينس حملة لجمع التبرعات من المصريين في أمريكا؟ لا يوجد أثر على الإنترنت لحملة تم إطلاقها بالفعل من خلال ليلى بينس شخصياً أو شركتها ولم يتم الإعلان عن مصدر ال ٣٦٢ ألف دولار التي نشرت عنها Egypt Today في اكتوبر ٢٠٢١ pic.twitter.com/lSVkD5G5Cf — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 28, 2022

وكشف “أبو حطب” أنه ” في نوفمبر ٢٠٢١، حصل رامي فهيم، ابن الوزيرة، على وظيفة research associate في شركة pence Wealth المملوكة لـ ليلى بينس، أي بعد شهر من حملة التبرعات التي لا يوجد لها أثر على الإنترنت.”

٩- رامي يحصل على الوظيفة في نوفمبر ٢٠٢١، حصل رامي فهيم، ابن الوزيرة، على وظيفة research associate في شركة pence Wealth المملوكة ل ليلى بينس، أي بعد شهر من حملة التبرعات التي لا يوجد لها أثر على الإنترنت. pic.twitter.com/nUfVPIATxM — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 29, 2022

واختتم “أبو حطب” منوها لبدء إجراءات عزل الوزيرة من منصبها، قائلا: “ربما بدأت اجراءات عزل وزيرة الهجرة من منصبها أو منع ظهورها الإعلامي على الأقل. كان يوم الجمعة الماضي هو آخر ظهور لاسم وصورة الوزيرة في بيانات وزارة الهجرة. صدر عن الوزارة بيان يوم السبت وآخر يوم الأحد يخلو من الاسم والصورة. الوزارة هى الفاعل”.

١١- اختفاء اسم الوزيرة من البيانات ربما بدأت اجراءات عزل وزيرة الهجرة من منصبها أو منع ظهورها الإعلامي على الأقل. كان يوم الجمعة الماضي هو آخر ظهور لاسم وصورة الوزيرة في بيانات وزارة الهجرة. صدر عن الوزارة بيان يوم السبت وآخر يوم الأحد يخلو من الاسم والصورة. الوزارة هى الفاعل pic.twitter.com/N63G1v53Xa — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 29, 2022

وزيرة الهجرة تعترف بجريمة نجلها رسميا لأول مرة

والسبت، أصدرت نبيلة مكرم بيانا رسميا عبر حسابها بفيسبوك، أقرت فيه بجريمة نجلها وقالت إن القضية منظورة أمام القضاء الأمريكي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت عن تورط رامي هاني فهيم، نجل الوزيرة المصرية في قضية قتل بأمريكا، حيث طعن شابين أمريكيين بسلاح حاد، أحدهما صديقه بالعمل، حتى فارقا الحياة وتم القبض عليه وإيداع السجن لمحاكمته.

وكانت القضية وقعت في أبريل الماضي، لكن تم التكتم عليها إلى أن تسربت الأنباء قبل أيام وافتضح الأمر ما اضطر الوزيرة للخروج ببيان توضيحي.

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