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تصريح يورغن كلوب المثير بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
يورغن كلوب مدري فريق ليفربول الإنجليزي watanserb.com
تصريح يورغن كلوب بعد الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – صرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد فشله في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022، أمام ريال مدريد الإسباني، الذي حقق الفوز عليه بهدف نظيف دون رد.

وقال المدرب الألماني كلوب، في تصريحات على هامش احتفالاته مع جماهير ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية اللذين حققهما فريق الريدز هذا الموسم، قائلاً: ” بلا شك، لا يوجد نادي في العالم يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي اليوم التالي يصل إلى هنا ليرى جماهيره يحتفلون معه، بما قدمه فريقهم بهذا الشكل”.

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وأضاف يورغن كلوب، ” هذا الأمر لا يصدق، هذا أفضل نادٍ في العالم، كما أنني لست مهتماً بما يظنه الآخرين. يا له من نادي”.

احتفال جماهير ليفربول

وتابع، ” أن تأتي الجماهير في هذه الحالة لهو أمر مذهل ومدهش، لا يصدق، هذه الاحتفالية دافع كبير لكل شيء قادم في مسيرتنا. وأقول لهم أنا أحبكم جميعاً، أحب جماهير ليفربول، كما أنني ليست مخموراً على الإطلاق، بل إنها العاطفة التي تغمرني بذلك”.

وكانت جماهير ليفربول ” الريدز”، قد استقبل فريقه للاحتفال معه بثنائية ألقابه التي حصدها هذا الموسم في شوارع المدينة، على الرغم من خسارته المؤلمة أمام ريال مدريد “الملكي”. مؤخراً في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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كما وختم كلوب حديثه، ” نحن نحتفل بالحياة، نحتفل بهذا الموسم. ونحتفل ببطولة الدولي التي حققناها في موسم عام 2020-2021، هذا هو أعظم نادي في العالم”. وفق ما نشره موقع ليفربول إيكو.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وتمكن فريق ريال مدريد من حصد لقبه ال14 كأكثر الأندية تتويجاً في القارة الأوروبية العجوز، على حساب نظيره ليفربول بهدف وحيد من توقيع البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، بعد تمريرة رائعة من الأوروغواياني فالفيردي.

كما واكتفى فريق ليفربول بالخروج هذا الموسم بلقبين من أصل 4 ألقاب نافس عليها حتى الرمق الأخير، فقد نجح في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية، لكنه فشل في التتويج بلقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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