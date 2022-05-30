تصريح يورغن كلوب المثير بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد (فيديو)

وطن – صرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد فشله في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022، أمام ريال مدريد الإسباني، الذي حقق الفوز عليه بهدف نظيف دون رد.

وقال المدرب الألماني كلوب، في تصريحات على هامش احتفالاته مع جماهير ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية اللذين حققهما فريق الريدز هذا الموسم، قائلاً: ” بلا شك، لا يوجد نادي في العالم يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي اليوم التالي يصل إلى هنا ليرى جماهيره يحتفلون معه، بما قدمه فريقهم بهذا الشكل”.

"بلا شك، لا يوجد نادي في العالم يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي اليوم التالي تصل إلى هنا لترى جماهيره يحتفلون بما قدمه فريقهم بهذا الشكل، إنه أمر لا يصدق، هذا أفضل نادٍ في العالم". ❤️pic.twitter.com/JiwlyR0tTm — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

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وأضاف يورغن كلوب، ” هذا الأمر لا يصدق، هذا أفضل نادٍ في العالم، كما أنني لست مهتماً بما يظنه الآخرين. يا له من نادي”.

احتفال جماهير ليفربول

وتابع، ” أن تأتي الجماهير في هذه الحالة لهو أمر مذهل ومدهش، لا يصدق، هذه الاحتفالية دافع كبير لكل شيء قادم في مسيرتنا. وأقول لهم أنا أحبكم جميعاً، أحب جماهير ليفربول، كما أنني ليست مخموراً على الإطلاق، بل إنها العاطفة التي تغمرني بذلك”.

شوفتكم تفرح وتقلب الأجواء 😍 شكرًا على دعمكم المتواصل في كل الأوقات ❤️ pic.twitter.com/0qzVjltyW8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

وكانت جماهير ليفربول ” الريدز”، قد استقبل فريقه للاحتفال معه بثنائية ألقابه التي حصدها هذا الموسم في شوارع المدينة، على الرغم من خسارته المؤلمة أمام ريال مدريد “الملكي”. مؤخراً في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

استقبال رائع من جماهير الريدز ❤️pic.twitter.com/bvt3ptHVY0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

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كما وختم كلوب حديثه، ” نحن نحتفل بالحياة، نحتفل بهذا الموسم. ونحتفل ببطولة الدولي التي حققناها في موسم عام 2020-2021، هذا هو أعظم نادي في العالم”. وفق ما نشره موقع ليفربول إيكو.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وتمكن فريق ريال مدريد من حصد لقبه ال14 كأكثر الأندية تتويجاً في القارة الأوروبية العجوز، على حساب نظيره ليفربول بهدف وحيد من توقيع البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، بعد تمريرة رائعة من الأوروغواياني فالفيردي.

ماذا يتوقع يورغن كلوب من ليفربول بعد خسارة النهائي ؟ pic.twitter.com/HpCSWgCxNZ — E P L W O R L D (@EPLworld) May 30, 2022

كما واكتفى فريق ليفربول بالخروج هذا الموسم بلقبين من أصل 4 ألقاب نافس عليها حتى الرمق الأخير، فقد نجح في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية، لكنه فشل في التتويج بلقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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