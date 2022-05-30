باحث مقدسي لـ وطن: هكذا سيلحق الصهاينة بالغزاة للأرض المقدسة

وطن- قال الباحث المقدسي د. جمال عمرو إن أهل فلسطين بصدورهم العارية يوم الاحد تصدوا للمستوطنين وقوات الاحتلال التي تسيطر على كل فلسطين، وعلى القدس، وعلى المسجد الأقصى، ولكنها لم تسيطر على إرادة الفلسطينيين الذين رفضوا تدنيس مقدساتهم.

والعالم لاحظ يوم الاحد، أن المستوطنين كانوا مسلحين وكانوا تحت حماية مسلحة وفي ظل دولة مسلحة لم يستطيعوا الوقوف أمام أصحاب الأرض والحق أهل فلسطين، وفق عمرو.

راية مرفوعة خلسة

ويرى عمرو في حديثه لـ وطن أن الاحتلال بالرغم من كل هذه الأدوات العسكرية لم يرفع الاحتلال ومستوطنوه راياتهم وهم يشعرون بالطمأنينة، بالرغم من قوتهم، وسنوات النكبة الطويلة والضغط على الفلسطينيين، الذين بالمقابل رفعوا رايتهم وهم مطمأنون، ولم يجعلوا الاحتلال يرتاح لساعة واحدة ويهدأ في أرض ليست أرضه.

والناظر إلى ما حصل في القدس يجد بلا مجال للشك، وفق عمرو، أن فلسطين للفلسطينيين وليست للمستوطنين، وأنها في النهاية ستعود إلى أصحابها كاملة بلا نقصان وبكامل حقوقهم فيها.

والمراقب للأحداث يجد أن الاحتلال يعمل خلسة، والبطولة والاصرار الفلسطيني كانت بالتصدي لكل هذه المخططات، وهذا أمر ليس مستغربا على فلسطين وأهلها ومحيطها العربي والإسلامي، فهم كنسوا الاحتلال 18 مرة، لأنهم مؤمنون بنصر الله ووعده، وليسوا كالمستوطنين المؤمنين بوعد بلفور وترامب الذي لن يجلب لهم سوى الهزيمة.

تضحيات فلسطينية

وعن أعداد المعتقلين والجرحى في القدس والضفة يوم الاحد، قال عمرولـ وطن: إن أي احتلال عسكري في التاريخ وفي أي منطقة في العالم لم ينتهي إلا بتقديم التضحيات، والشعب الفلسطيني على مدار السنوات قدم 100 الف شهيد، وأكثر من مليون معتقل وأعداد هائلة من المصابين والجرحى وهي ضريبة الحرية والاستقلال.

ولكن، وفق عمرو، فإن الفلسطيني لم يبخل على أرضه ماضيا ولا حاضرا ولن يبخل عنها مستقبلا بتقديم دمه وكل ما يملك حتى يعود لها وتعود له، وسيخرج الغزاة من الصهاينة، كما خرج قبلهم التتار والصليبيين ونابليون وغيرهم من الغزاة الذين طردوا أذلاء لأنه لا يعمر ظالم في هذه الأرض المقدسة.