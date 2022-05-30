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الإعلامية السورية هيفي بوظو في تعليق صادم على أحداث المسجد الأقصى!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الإعلامية السورية هيفي بوظو في تعليق صادم على أحداث المسجد الأقصى! watanserb.com
هيفي بوظو

وطن– أثارت الاعلامية السورية الكردية، هيفي بوظو، غضباً واسعاً بتعليقها على أحداث “المسجد الأقصى”، عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على المرابطين واعتقال عدد من الفلسطينيين.

سلام حقيقي!

وكتبت هيفي بوظو في تغريدة عبر حسابها الموثق على “تويتر”: “حقيقة: القدس هي عاصمة الدولة اليهودية عبر التاريخ و أكثر مدينة مقدسة بالنسبة للشعب اليهودي آلاف السنين قبل مجيء الإسلام”.

وتابعت: “معرفة وفهم هذه الحقيقة التاريخية سيوصلنا للاحترام المتبادل والسلام الحقيقي الذي يحتاجه الجميع في المنطقة.”

ورد عليها ناشط كردي بالقول: ” بهذا المنطق سيدة هيفي. انا الكردي وقد حررها صلاح الدين اعلن المطالبة بحقي في بيت المقدس”.

لترد هيفي: ” حررها صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين فأعاد اليهود إليها. لازم تعمل بحث عن هي الجملة.”

 

هيفي: الشيف بوراك مُطبع

واستكملت هيفي سلسلة تغريداتها بعد الهجوم عليها من قبل المتابعين، فكتبت: ” سؤال لكل الأخوة: لماذا يتم استقبال الشيف التركي بوراك المطبع بالورود؟ وحتى رفع صور حسن نصر الله وقاسم سليماني قاتل العرب و المسلمين في باحات المسجد الأقصى. بينما يتم التهجم بالضرب والشتيمة على اي عربي يقوم بزيارته؟”.

وختمت هيفي النقاش بتغريدة: ” أحب العرب و اليهود و المسيحيين و المسلمين و الأكراد و الدروز و البهائيين والتركمان وكل عرق و طائفة. لا تزعلوا من المحبة إزعلوا من الكراهية”.

من هي هيفي بوظو؟

يشار إلى أن هيفي بوظو إعلامية وصحفية سورية – كردية تقدم برنامج “The Axis” في أورينت نيوز.

وبدأت هيفي حياتها المهنية في مجال الإعلام في عام 2006، مع أول برنامج حواري إذاعي باللغة الإنجليزية في التاريخ السوري. أطلق عليه اسم “Afternoon Drive” أو «القيادة بعد الظهر».

وبعد التدريب في محطة شام من 2007-2008، بدأت هيفي العمل في تلفزيون أورينت.  و قدمت برنامجين تلفزيونيين ترفيهيين بعنوان «إن وأوت» “In and Out” و «دراماتيك» “Dramatech”.

وفي عام 2013، أنشأت هيفي أول مكتب تلفزيوني لمحطة أخبار سورية في الولايات المتحدة. وبذلك أصبحت مديرة مكتب واشنطن العاصمة أورينت نيوز، مع برنامج إخباري سياسي بعنوان «في المحور».

اجتماعات مع ترامب ولقاء سفير إسرائيل

وأجرت هيڤي مقابلات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الخارجية السابق جون كيري، والسيناتور جون ماكين، والسناتور جوزيف ليبرمان، وعضو الكونغرس آدم كينزنجر، وعضو الكونغرس إليوت إنجل، والجنرال جاك كين.

وفي مارس 2018، أجرت هيفي مقابلة مع السفير داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.

كما شاركت هيفي في العديد من اجتماعات المائدة المستديرة الخاصة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. حيث ناقشوا الصراع في سوريا، والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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